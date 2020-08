Detto, scritto, pensato e denunciato. Gli strani e trasversali silenzi sulla riorganizzazione sanitaria, di taglio politico e accentratore, della Basilicata devono preoccupare e non poco i materani, del nostro comprensorio e anche dalle province di Bari e Taranto, sulla soppressione della Asm per farne una ”regionale” con sede a Potenza e con il conseguente depotenziamento, con perdita di autonomia, dell’ospedale Madonna delle Grazie. Un percorso già in atto da tempo e al centro di un progetto – statene certi- che verrà fuori, con atti e procedure, dopo la campagna elettorale per le comunali di Matera. Del resto le prese di posizioni di esponenti regionali, il silenzio di una parte dei parlamentari (dove siete?) eletti da questi parti, devono preoccupare e non poco. E quanti andranno a votare tengano conto di questo silenzio, spesso interessato. Valutate anche questo prima di barrare la scheda elettorale. L’esempio delle scimmiette giapponesi di Nikko che ”non vedono, non sentono e non parlano” è calzante per descrivere cosa ci sfileranno sotto il naso, come riportano le riflessioni del prosindaco Antonio Serravezza. E allora sveglia. Le priorità sono altre e del resto la migrazione sanitaria verso la Puglia è un dato acquisito. L’acquisto dei vaccini antinfluenzali è in ritardo? Davvero un bel primato. Del resto siamo in tutt’altre faccende affaccendati con il ritorno del virus a corona. Serravezza suggerisce una firma per la petizione popolare a difesa dell’ospedale. Ma ricordate il voto e di guardare in faccia chi fa finta di difendere Matera. Su questo anche le scimmiette di Nikko se ne sono accorte…



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

Quando leggi alcune notizie ti viene la pelle d’oca anzi di scimmia. Cosa C’entra tutto questo?In uno dei miei viaggi in Oriente ho visitato Nikko, cittadina della prefettura di Tochigi. E’ una delle mete più visitate del Giappone in quanto perfetta per un escursione in giornata da Tokyo.Qui si trova il famoso santuario di Tosho-fu, oggi patrimonio Unesco. Qui si possono vedere diverse sculture raffiguranti animali. Si dice che questi numerosi animali fossero un simbolo di pace. Il gatto dormiente e le tre scimmie “ non parlo, non vedo, non sento” sono particolarmente famosi. Sembra che il loro insegnamento fosse appunto quello di evitare di dire, vedere e sentire brutte cose. Io sono stufo di sentire e vedere cose negative. Ma torniamo con i piedi in terra lucana. Oggi leggo sul quotidiano il Sole 24 Ore che, quest’anno a causa del virus a corona, c’è la possibilità di un aumento di richieste del vaccino anti influenzale. Tutte le regioni italiane ne hanno già fatto richiesta all’istituto di Sanità per iniziare le vaccinazioni già nei primi giorni dell’autunno mentre tre regioni, tra cui la Basilicata non hanno ancora fatto richiesta. Quando vengo a conoscenza di questa stanchezza nella sanità della mia regione comprendo sempre di più perché chi ha possibilità si rivolge ad altre strutture sanitarie fuori regione per l’assistenza sanitaria. Dico la verità. Sono arrabbiato e preoccupato anche per lo smantellamento del nostro ospedale Madonna delle Grazie. Di quest’ultimo punto sono convinto che non dobbiamo permettere che avvenga tutto questo anche se si sentono già gli effetti negativi. Di oggi la notizia che un cittadino materano alla richiesta presso il Cup per una visita otorinolaringoiatra con priorità dovrà recarsi, suo malgrado, presso il nosocomio di Potenza. Dobbiamo iniziare ad utilizzare la sanità pugliese?

Ora avete capito perché dobbiamo copiare le tre scimmiette del monte Nikko? Forse, quando ritorneranno i turisti giapponesi apprezzeranno che abbiamo seguito la loro storia per essere diversi. Materani raggiungete le postazioni per la raccolta delle firme organizzate dalla FIALS Matera per cambiare la riforma di riordino sulla sanità lucana che, secondo la Federazione, depotenzierebbe la sanità materana.