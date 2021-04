Andrea Bernardo, giovane sindaco navigato che non molla si affida alla buona sorte, a un amuleto contro la malasorte, e alle protezione dei Santi Nicola e Antonio, per sperare di non dover limitare o chiudere alcuni servizi, perchè non ha personale. Dieci anni fa ne aveva 16-17, alcuni lsu e per tutte le categorie, e oggi si ritrova con due messi, due vigili e un tecnico che in questi giorni non è disponibile e tutti ultrasessantenni. Il sindaco, pertanto, è stato costretto a comunicare ai concittadini sui canali social che – sia pure temporaneamente- troveranno chiuse le porte degli uffici tecnici. Lapidaria la comunicazione. ”Vi informo che l’Ufficio tecnico nei prossimi tre giorni (20,21, 22 aprile) sarà chiuso al pubblico per carenza di personale. Vi ricordo che per accedere a qualsiasi ufficio comunale bisogna preventivamente prenotarsi telefonando allo 0835/841016 ovvero inviando mail o pec, in quanto le norme anticovid purtroppo sono ancora in vigore”.

Bernardo, che è avvocato, fa di tutto pur di mandare avanti la ”giostra” e assicurare un minimo di servizi ai cittadini. Lui scuote la testa e ricorda gli appelli fatti nel 2019 come Anci, a Firenze, al ministro degli Interni Lamorgese, ma da allora è cambiato ben poco. Si cozza con le ristrettezze di bilancio e con il dramma di veder andar via i dipendenti per quota 100, pensionamento, decessi senza poter assumere. ” Anche perchè – commenta Bernardo- il paradosso è di non poter fare i concorsi per mancano le categorie superiore, i Dirigenti, i segretari comunali per farlo che vengono per poche ore: consigli, giunta. Si è costretti a rincorrere le emergenze. Nella mia stessa situazione sono altri miei colleghi e in Basilicata la situazione, a causa dell’invecchiamento e dell’emigrazione, sta peggiorando. Se non c’è un minimo di presenza organizzativa, di enti locali, quali condizioni di sviluppo si intendono realizzare?” Un interrogativo da ”cane che si morde la coda”. Ma la situazione non cambia. Pochi concorsi, quando è possibile, ma di corto respiro e quando si riesce i vincitori, spesso forestieri, vanno in via a Colobraro come a Policoro, a Potenza o a Matera. E poi le contraddizioni sull’impiego di personale che potrebbe essere utilizzato utilmente, con progetti finalizzati da ”chiusura della filiera” per lavori socialmente utili o da reddito minimo di inserimento. Vanno formati, ma dove sono i formatori? Perchè non finalizzare spesa e progetti, con assunzioni stabili anche da collocamento in modo da regolarizzare e trovare lavoro graduale per giovani o per quanti hanno un lavoro precario. Sono i misteri e i paradossi della Pubblica Amministrazione. Nel frattempo arriva il megaconcorso del ministro della Semplificazione Amministrativa Renato Brunetta per 4536 nuove assunzioni, a ma non ci sembra che riguarderanno i piccoli centri. A Bernardo non resta che stringere forte l’amuleto. Chissà che a scorrere le figure dei bandi non ne esca uno. Nel frattempo Anci al lavoro…



IL CONCORSONE DEL MINISTRO

Ministro per la Pubblica Amministrazione

Cerca…

Home › Il Ministro Renato Brunetta › Articoli

Concorsi: in arrivo 4.536 posti nelle PA

2 marzo 2021

Sono 4.536 i prossimi posti da destinare a concorso nel 2021 nelle amministrazioni centrali e negli enti pubblici non economici (si veda tabella di seguito). In base ai più recenti fabbisogni comunicati, sono 4.000 le unità di personale diplomato di Area II che saranno destinate alle amministrazioni centrali con apposito concorso.

Il Dipartimento della funzione pubblica bandirà una selezione per 250 funzionari di area III per il ministero dei Beni culturali. Per Agid e ministero dell’Economia saranno banditi concorsi per 101 funzionari informatici e per 93 collaboratori amministrativi. Per il ministero delle Infrastrutture saranno reclutati invece 80 tecnici di alta specializzazione ed elevata professionalità (ingegneri, architetti e geologi). In deroga al concorso unico 2021 l’Inps bandirà una selezione per 189 posti di medici di prima fascia funzionale e l’Agenzia italiana del farmaco per 40 unità tra dirigenti e funzionari.

Nel primo semestre 2020, secondo la fotografia scattata dal Dipartimento in collaborazione con Formez, sono stati 6.343 i posti messi a bando su tutto il territorio nazionale, così suddivisi:

Servizio sanitario: 3.371

Comuni: 1.790

Università: 766

Enti pubblici non economici: 279

Enti di ricerca: 125

Avvocatura dello Stato: 12

Il Protocollo anti-Covid adottato il 3 febbraio 2021 dal dipartimento, previa validazione del Comitato tecnico-scientifico, in applicazione del Dpcm del 14 gennaio, ha permesso la ripresa delle procedure concorsuali limitando per ragioni di sicurezza la presenza dei candidati a un massimo di 30 persone per sessione-sede. Un paletto che rallenta l’organizzazione di maxi-selezioni per oggettive difficoltà legate alla prevenzione del contagio. Secondo la mappatura del Dipartimento, sono in corso di svolgimento, o si sono conclusi di recente, concorsi per 13.478 unità tra funzionari e dirigenti.

Ammontano già a 400 i nuovi concorsi banditi o ripresi da parte di Comuni e altri enti sulla base del protocollo del 3 febbraio.

Il Dipartimento della funzione pubblica sta inoltre definendo, d’intesa con il Garante della Privacy, le linee guida per l’organizzazione e lo svolgimento a distanza delle prove concorsuali (il cosiddetto “proctoring”), che in questi tempi di emergenza epidemiologica rappresenta una doverosa innovazione tecnologica per non bloccare la macchina delle assunzioni.

L’Ufficio per i concorsi e il reclutamento del Dipartimento è a disposizione delle amministrazioni per fornire supporto, consulenza e assistenza sull’attuazione del protocollo e, più in generale, sulle procedure concorsuali.

————————

Tabella – Posti da bandire in base ai più recenti fabbisogni comunicati da amministrazioni centrali ed enti pubblici non economici

CONCORSI DA BANDIRE UNITÀ-PROFILO PROFESSIONALE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 80 unità di personale di alta specializzazione ed elevata professionalità DI Area III: ingegneri, architetti e geologi

Ente Parco Pantelleria 1 unità – area C cat. C1 – profilo Funzionario amministrativo/contabile – indirizzo economico

1 unità – area B cat. B1 – collaboratore amministrativo/contabile

ACCADEMIA DELLA CRUSCA 1 unità – area C- Cat C1 – profilo Collaboratore amministrativo- contabile

1 unità – area B Cat. B1 – profilo Coadiutore amministrativo – Contabile

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE E AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE 101 funzionari informatici da inquadrare in Area III-F1

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 93 collaboratori amministrativi con competenze in ambito informatico, da inquadrare nell’Area funzionale III, parametro retributivo F1

AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE 8 unità di personale di Area III^ F1 con profilo di funzionario tecnico

AMMINISTRAZIONI VARIE 4.000 unità di personale di Area II^ F1

MIBACT 250 unità di personale area III^ F1