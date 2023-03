Occhio agli abusivi: Per gli amici animali mani in regola…

Increduli? Beh. Non capita solo a uomini e donne di affidarsi, in buona fede, a medici e altre professionalità di filiera che non hanno i requisiti per farlo. E quando ce ne accorgiamo il guaio è fatto, con conseguenze anche sulla salute oltre che su un mercato che deve garantire qualità e affidabilità. A cominciare dalla iscrizione all’Ordine. E quello dei veterinari della provincia di Matera ha deciso, con un convegno organizzato per sabato 25 marzo, di accendere i riflettori sull’argomento invitando esperti e rappresentati del settore. Per cani, gatti, animali di affezione in genere, e altre specie che vivono in altri luoghi la garanzia dell’affidabilità e della fiducia dei veterinari in regola.



A Matera un incontro sull’abusivismo nel campo professionale del Medico Veterinario

Si svolgerà il prossimo sabato 25 marzo, con inizio alle 9.00. presso la sala conferenze della Casa delle Tecnologie Emergenti a Matera, in Via S. Rocco, 1 il convegno sul tema: -“L’esercizio abusivo nella professione del Medico Veterinario”.

L’incontro promosso dall’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Matera e patrocinato dal Comune di Matera, dalla Casa delle Tecnologie(CTE), dalla FNOVI (Federazione Nazionale Ordini Medici Veterinari Italiani e dall’ANMVI Basilicata (Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani) prevede anche la presenza e l’intervento di quanti, a vario titolo, sono impegnati nella lotta all’abusivismo, in particolare gli Ordini dei Farmacisti, Forze dell’Ordine (NAS e Guardia di Finanza) e l’ASM del territorio.

L’incontro, che vedrà la presenza del Presidente FNOVI, Dott. Gaetano Penocchio e del Presidente ANMVI, Dott. Marco Melosi, sarà moderato dalla giornalista RAI, Dott.ssa Eleonora Cesareo.



L’abuso di professione nel campo Medico Veterinario, rappresenta un serio pericolo se effettuato da persone prive di conoscenze, preparazione e competenze. Sempre più spesso, infatti, con il forte sviluppo del mercato degli animali di affezione, si assiste ad un acquisto di prodotti farmaceutici e vaccini, privi di ricetta del medico prescrittore.

Si evidenziano storture nel campo delle procedure diagnostiche e terapeutiche, comprese le medicine complementari e riabilitative, a volte praticate presso centri cinofili gestiti da “animalisti di buona volontà” e non come accade in altri Paesi europei, dove avviene all’interno di strutture veterinarie e sotto il controllo di medici veterinari.

Ma, a latere di queste problematiche, si desidera anche porre il problema di quanti, all’interno della stessa categoria professionale effettuano interventi operatori in strutture non abilitate, con gravi pericoli verso gli animali oltre che concorrenza sleale nei confronti di chi ha investito in strutture sanitarie secondo le normative vigenti.

Per agevolare tale vigilanza ed ostacolare il fenomeno dell’abusivismo professionale, la Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari Italiani, ha inserito sulla sua piattaforma nazionale la possibilità di verificare la reale iscrizione all’Albo di ogni Medico Veterinario. Ma ciò non basta.

Il convegno mira a porre la massima attenzione su come minimizzare il fenomeno, cercando di far fronte comune tra i professionisti e le le forze deputate al controllo sul territorio oltre ai gestori del farmaco, per giungere alla stesura di un documento che possa essere il punto di partenza per dirimere l’annosa questione.

Locandina_def_mail