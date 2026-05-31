Nuova terapia per il tumore del pancreas

Sono circa 15mila i decessi che ogni anno si registrano in Italia a causa del tumore al pancreas. Una delle forme più difficili di neoplasia da trattare con opzioni terapeutiche utilizzabili alquanto limitate. Ci sarebbe però ora, una nuova molecola (si chiama daraxonrasib) che ha portato alla realizzazione di un farmaco sperimentale (in compresse) già in fase clinica, ovvero già testato su 500 pazienti con tumore al pancreas già metastatico, che farebbe segnare un passo in avanti alquanto significativo. I risultati sarebbero alquanto promettenti: raddoppio della sopravvivenza e minori effetti collaterali rispetto alla chemioterapia. Tutto documentato dallo studio “Resolute”, che ha riscosso molto interesse al congresso della Società americana di oncologia clinica (ASCO). QUI per leggere la notizia integrale ANSA.

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