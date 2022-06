Nuova sede per Avis Matera. E’ l’occasione per donare…

Un invito che vale in tutti i periodi dell’anno , sopratutto con l’approssimarsi dell’estate, a cominciare dai giovani che devono rappresentare quel ricambio generazionale per dare continuità a un gesto di solidarietà, di buon senso per monitorare il nostro stato di salute. E l’inaugurazione della nuova sede Avis di Matera,martedì 14 giugno alle 20.00, in via Conversi n.54, nella zona nord della città è l’occasione per informarsi, avere contatti sul tema della donazione. L’associazione, che opera con sede e personale anche presso l’Ospedale ” Madonna delle Grazie” . Del resto, come riporta il sito web dell’Avis www.avismatera.it, c’è piu di un motivo per diventare donatore all’insegna dello slogan ” Se non passasse per il cuore non ti chiederei di donarlo”

COMUNICATO STAMPA

A distanza di due anni finalmente l’Avis comunale di Matera può inaugurare la propria sede di via Conversi n. 54, nuova, accogliente, ospitale, già operativa per le attività associative, per le donazioni domenicali e per la raccolta pomeridiana di plasma.

La inaugurazione si terrà il 14 giugno, giorno che dal 2004 l’Organizzazione mondiale della sanità ha proclamato “Giornata mondiale del donatore di sangue” per celebrare la nascita del biologo austriaco Landsteiner, scopritore del sistema AB0 e coscopritore del fattore Rhesus.

Martedì 14 giugno 2022 alle ore 20.00, S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo benedirà i locali della nuova sede; saranno presenti anche il vicario generale monsignor Biagio Colaianni, parroco della Chiesa di San Giacomo cui appartiene territorialmente la sede Avis e don Nicola Gurrado, sacerdote da sempre sensibile alle attività e alle iniziative Avis.

La gioia del Signore donerà forza rinnovata a operatori sanitari, volontari e donatori, orgogliosi di appartenere alla grande famiglia Avis.

L’evento è il primo dei numerosi appuntamenti che si terranno nel 2022 per celebrare il 40° anniversario della costituzione della sezione comunale Avis di Matera.

La partecipazione di donatori, amici e sostenitori agli eventi già programmati, sarà maggiormente gradita come segnale di rinascita e di compartecipazione alla unità e fratellanza, principali valori che caratterizzano la nostra associazione Avis