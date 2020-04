La Quarantena gli ha dato alla testa, portandolo a fare previsioni ed elaborazioni da teoremi da sesta dimensione, quella della pazzia legata alla genialità? Per Leonardo Recchia, ingegnere ferrandinese, con la passione per la conta anche delle bracciate in mare (quando sarà possibile) delle flessioni in casa, la curiosità di descrivere numero per numero è tanta. E scoprire che alcuni vanno in “discesa’’ sorprende non poco, ponendosi l’interrogativo del Perché? Mistero, leggi della parallasse di Atlantide, teorema di Vercintorige? Qualcosa a che fare con il virus a corona, covid 19, che sa poco o nulla di chimica, fisica e matematica? Vi invitiamo a leggere d’un fiato la filastrocca dei numeri, magari in compagnia vista la Quarantena, e a tirare le conclusioni. L’ ingegnere non dà i numeri a vanvera. Ma sono virali e qualcuno è da giocare al Lotto. Vincita assicurata. Su quale ruota? Su tutte e su quella di scorta…

NUMERI VIRALI

Credo che a tutti capiti di contare mentalmente : 1, 2 ,3, 4 …. 101, 102,103…

A me, avvezzo come sono ai numeri, capita molto spesso.

Al mare, siccome nuoto con la testa in acqua, conto le bracciate per rendermi conto della distanza percorsa e per non perdere l’orientamento.

Quando corro su percorsi sconosciuti conto le falcate, perché così non penso alla fatica e nello stesso tempo ho un’idea della distanza percorsa. (Al diavolo quegli aggeggi elettronici che ti dicono tutto, persino quando e dove ti devi fermare a fare la pipì!)

Quando, invece, faccio ginnastica in casa conto il numero di flessioni e di addominali; ma in questo caso sono molto avvantaggiato perché arrivo al massimo fino a sette.

A dirla tutta conto persino le auto che passano nel corso di Ferrandina durante la quarantena. Ma questa è tutta un’altra storia.

A questo punto vi starete chiedendo : ma perché ci racconti queste fesserie?

Ebbene dovete sapere che sin da bambino i numeri si disponevano nella mia mente in un modo particolare. Non lungo la classica linea retta, come qualcuno potrebbe ingenuamente pensare, bensì lungo un percorso curvilineo ed accidentato, che è tutto un saliscendi, con i numeri equamente distanziati fra di loro, ma posti su tratti in salita, in discesa o pianeggianti. Ed allora, se non siete di quelli che odiano i numeri e la matematica per partito preso, seguitemi.



Partendo dallo zero la linea dei numeri piega leggermente verso destra, in lieve salita.

Lo zero se ne sta lì, pacioso e grassottello. Cartesio gli affidò tempo fa il compito di fare da origine alle sue coordinate e da allora lui sta fermo al suo posto e si sente importante, perché tutto parte da lui. Lo zero è cosciente della propria importanza, che a volte sfugge a molti, per esempio a quegli incauti che tentano disperatamente di dividere un numero per zero causando un patatrac.

Lo zero alza appena il sopracciglio di fronte a quelli che gli gridano “Tu sei solo uno zero!” e che lo considerano solo una nullità. Provate a togliere uno zero dal vostro stipendio e poi ne parliamo. Provate a togliere gli zeri da un numero binario e non funzionerà più niente né il notebook, né il tablet, né lo smartphone, né la tv satellitare né alcuno di quegli aggeggi infernali di cui non riuscite più a fare a meno. Nullità un corno! Lui, anzi, guarda con sufficienza tutti gli altri numeri, che prima o poi avranno bisogno della sua compagnia.

L’uno, invece, è un tipo impettito, con la cravatta, che se ne sta solo soletto appena un pelo più in alto dello zero. L’uno è uno che se la tira un po’ per via del fatto che ognuno si sente uno, che si nasce uno (a parte qualche parto gemellare), che la vita è una, la terra è una, il chiodo fisso è uno ed anche il padreterno è uno. Persino lo stipendio, quando c’è, è uno e di solito piuttosto basso. In parole povere l’uno si sente unico e per questo odia un po’ quello strano slogan che dice che “uno vale uno”.

Il due sta un pelo più in alto dell’uno e sembra un tipo inginocchiato a fare ginnastica.

Anche egli alle volte si dà le arie perché ritiene di essere il divisore o il moltiplicatore più usato dell’universo. “Vedi” dice “quando ci si sposa ci si moltiplica per due e poi si diventa tre, quattro, cinque o addirittura nove o dieci!”

Per dimostrare l’affetto muliebre o maritale cosa facciamo? Parliamo della nostra metà!

Vi faccio notare poi, nel caso non lo sapeste, che questi umani, uomini e donne, sono basati sul due, perché hanno due occhi, due braccia, due gambe, due polmoni, due ventricoli ed altre due cose che non sto a citare, ma che tutti avete capito.

Insomma, il due sembra pervadere l’universo o quanto meno il genere umano.

Il tre, che lo segue quasi alla stessa quota, sembra un musicista eclettico ed estroso, perché se lo ribalti sembra una lettera e se accosti la lettera al numero magicamente ottieni un otto. A torto o a ragione egli nella fantasia popolare viene considerato perfetto, ma si sa che il primo numero matematicamente perfetto non è il tre, ma il sei che è pari alla somma dei suoi divisori : 6 = 3+2+1.

Superato questo scoglio matematico, dopo un piccolo strappo in salita, raggiungiamo il quattro che sembra un contorsionista accartocciato. Egli ama vantarsi del fatto di essere il doppio del due, ma nello stesso tempo è segretamente geloso del due, perché i numeri divisibili per quattro sono meno frequenti di quelli divisibili per due.

Per raggiungere il cinque bisogna superare un altro strappetto duro, quasi un gradino, sul quale troviamo il cinque, che a guardarlo sembra un ciclista lanciato in uno sprint.

Egli guarda con aria di “sufficienza” i numerini al di sotto di lui, un po’ come a scuola.

Ed ecco in una radura quasi pianeggiante comparire il sei, con la sua aria tranquilla da commendatore con la pancetta. Egli ha l’aria soddisfatta di chi ritiene di avercela fatta.

Non sa nemmeno di essere un numero perfetto; sa solo che, tolti i maschi di una certa età, egli sta simpatico a molti che si fermano volentieri da lui per una siesta prima di affrontare la salita che segue. La cosa strana, che egli stesso non riesce a spiegarsi, è perché, quando a certe ore la lancetta dell’orologio tocca il sei, si scatena l’inferno : partono i notiziari su tutti i canali televisivi, parte l’assalto alle mense, ai fast food ed ai ristoranti e nelle ore mattutine parte l’assalto ai treni, ai bus, ai tram, agli uffici ed alle scuole. Per non dire poi della caccia, solitamente infruttuosa, al vincitore del Super Enalotto che si scatena quando esce il sei!

Lasciato alle spalle il sei, puntiamo verso il sette lungo un tratto in lieve pendenza.

Il sette, smilzo ed elegante, se ne sta lì da solo, con l’aspetto di un ballerino impegnato in una piroetta, all’inizio di una ripida salita che ci porta all’otto, al nove ed al dieci.

Si tratta di una salita tremenda, di quelle che solo tipi speciali come Coppi e Pantani sarebbero capaci di affrontare in scioltezza : sette-otto-nove-dieci! Voilà!

All’inizio della salita troviamo l’otto, molto ricercato da tutti gli studenti.

Non del tutto a torto egli si considera il numero più bello di tutti, quasi un attore palestrato. Questo gli conferisce un certo narcisismo (come molti attori) che lo porta a sottolineare il fatto che egli nella sostanza è il doppio del quattro ma nella forma appare come il doppio del tre! Ai più scafati fa notare che vale due alla tre ed agli appassionati di matematica sottolinea il fatto che, coricato su un fianco, assomiglia addirittura all’infinito, un privilegio unico nel suo genere.

Salendo ancora arriviamo al nove, che ha l’aspetto di un intellettuale, con un capoccione grosso su un corpo esile. Egli sta a metà del ripido strappo in salita, proprio nel punto in cui è massimo lo sforzo per raggiungere il dieci, per cui quasi nessuno si sofferma più di tanto con lui, che poi è la triste sorte di molti intellettuali, tipo Mimì Bellocchio.

Allora, per farsi notare, alle volte egli è costretto a ricorrere a dei miseri stratagemmi, come quando un prezzo da cento euro viene posto uguale a novantanove virgola novantanove (99,99) per attirare il cliente. Ah, che si deve fare per campare!

Ed ecco finalmente il dieci, lì in cima alla salita da cui domina da una parte i numeri piccoli e dall’altra i numeri più grandi che sono disposti lungo una discesa, dritta e ripida.

Il dieci è il primo numero intero a due cifre e quindi si sente un “re”, come a tressette o a briscola o a scopa. Ma il maggior motivo di vanto per lui è il fatto che tutti fanno riferimento a lui, al punto da aver costituito un “sistema decimale”!

Al dieci la linea scollina e dopo il dieci viene l’undici. Bella scoperta, direte voi!

L’undici sta appena un pelo più in basso del dieci, ma ha una particolare importanza perché, a parte le Torri Gemelle, l’undici settembre è il mio compleanno.

Come dicevo prima dall’undici al venti c’è una discesa lunga, dritta e ripida, di quelle che in bici vanno affrontate con il freno tirato ed in macchina aiutandosi con il freno motore per non surriscaldare i dischi : dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, diciassette, diciotto, diciannove!



Abbiamo toccato il fondo, poi un piccolo rimbalzo e siamo al venti.

Il dodici ce lo ricordiamo più che altro quando abbiamo fame e quando dobbiamo andare a letto.

Il tredici sta simpatico ad alcuni e non ad altri e quindi nel dubbio saluta da lontano con la manina. Quando imperversava il totocalcio, allora sì che lui andava per la maggiore!

Il quattordici ed il quindici li sorpasso velocemente senza dedicargli troppa attenzione.

Il sedici, a metà discesa, fa un po’ il fighetto perché dice di essere equivalente a due elevato a due elevato ancora a due (cosa che non è da tutti) e poi perché fa concorrenza al dieci perché gli hanno addirittura dedicato un intero sistema di numerazione detto “esadecimale”, un misto di cifre e di lettere, buono per gli informatici ma per lo più ignoto alle masse.

Il diciassette, invece, sta senza dubbio antipatico a tutti, chissà perché.

Passando dalle sue parti tutti accelerano a tal punto che talvolta si vanno a schiantare, dando la colpa al diciassette, poverino. Io, invece, con il diciassette ci parlo, lo trovo persino simpatico.

Certo risulta un po’ burbero, scontroso e solitario come tutti i numeri primi; ma a parlarci si scoprono in lui qualità insospettate e si apprendono cose sconosciute ai più, come per esempio il fatto che non esiste alcuna relazione di parentela tra lui ed il gatto nero : è solo una leggenda metropolitana, un puro gossip o una fake news come si direbbe oggi. Da numero solitario quale è, il diciassette ama gli animali solitari come l’orso e il lupo e per ingannare il tempo si dedica alla lettura. Tra le sue letture preferite vi sono il racconto “Il gatto nero” di Edgar Allan Poe ed “Il lupo della steppa” di Herman Hesse e “La solitudine dei numeri primi” di Paolo Giordano. Io gli ho suggerito di leggersi “Il museo dei numeri” di Piergiorgio Odifreddi. Ha detto che lo ordinerà tramite Amazon.

Lasciato dunque il diciassette alle sue letture, scendiamo verso il diciotto, un numero senza infamia e senza lode, attorno al quale si affolla spesso un mucchio di studenti universitari che non vedono l’ora di togliersi un esame dai piedi e di andarsene in vacanza.

Il diciannove, invece, sta lì in fondo alla discesa buia, con un’aria torva ed incazzata, per via del fatto che anche egli è un numero primo, ma non gode della stessa fama del diciassette.



Dopo il diciannove, per raggiungere il venti bisogna inerpicarsi su un tratto in salita.

In corrispondenza del venti la linea dei numeri curva verso sinistra, ma, credo, senza alcuna motivazione politica, per poi proseguire lungo un falso piano fino al ventisei : ventuno ventidue, ventitre, ventiquattro, venticinque, ventisei.

Sono numeri che non dicono molto, ma che vantano spesso dei trascorsi storici.

Il ventuno, ad esempio, è simbolo di scissione politica, a sinistra naturalmente.

Il ventidue è l’anno di nascita di mio padre e poi anche della marcia su Roma.

Il ventitre, non so perché, mi sta leggermente antipatico e quindi passo oltre.

Il ventiquattro si crogiola nei ricordi e sta tutto il giorno a canticchiare una canzoncina che parla del Piave che a maggio mormorava calmo e placido al passaggio dei fanti.

Il venticinque lo vedo quasi sempre avvolto nel tricolore, di cui va fiero.

È crucciato, però, dal fatto che si ricordano di lui una sola volta all’anno, quando si mettono a parlare ed a cantare di libertà e di democrazia. Si consola dicendo “Meglio di niente”, mentre guarda la foto di Pertini appesa alle spalle. Lo saluto dicendogli “Ciao” e lui d’istinto risponde “Bella”.

Al ventisei ci arrivo fischiettando la canzoncina del venticinque.

Il pregio maggiore del ventisei è che è l’anno di nascita di mia madre. E scusate se è poco!

Il ventisette sta all’inizio della salita che porta al trenta. Oltre ad essere il giorno di nascita di mia figlia, esso è anche il numero più amato dai lavoratori dipendenti, ma non per motivi matematici.

Che io sappia, infatti, quasi nessuno si ricorda o si cura del fatto che egli è equivalente a tre alla tre!

A partire dal ventisette la strada si impenna nuovamente fiondandoci al ventotto, al ventinove, al trenta, con uno strappo molto più duro di quello che abbiamo incontrato fra il sette ed il dieci!

Il ventotto resta un numero un po’ anonimo.

Il ventinove, invece, è scansato un po’ da tutti, per via di una grave forma di depressione che non gli dà tregua da circa un secolo. L’unica consolazione è quella di sentirsi continuamente citato nei libri di storia e di economia e persino nei telegiornali quando parlano di borse.

Al trenta, in cima alla salita, si può riprende fiato e si può anche festeggiare; non a caso vi trovi diversi studenti universitari allegri ed a volte un po’ brilli.

Lasciato il trenta la linea dei numeri sale, con una leggera curva verso destra fino al quaranta, con un andamento del tutto identico a quello esistente fra lo zero ed il dieci. Lo stesso accade per tutte le decine successive fino al cento, che campeggia lì in alto, alla fine di questa salita progressiva.

Il cento si trova in una posizione del tutto simile allo zero, solo molto più in alto.

Egli è un tipo orgoglioso del successo planetario di cui gode poiché non esiste praticamente nessuna quantità che non sia prima o poi spaccata in cento parti per analisi.

Il cento è diventato irrinunciabile come la Nutella.

Dal cento in avanti le centinaia si ripetono tutte uguali, con una salita costante, fino all’infinito, dove evito di portarvi per mancanza di tempo.

Bene, se siete riusciti a leggere (ed a reggere) fino a questo punto, senza mandarmi al diavolo, vuol dire che o siete forti o siete matematici o avete la pazienza di Giobbe oppure vi siete scolati un tazzone di camomilla. In ogni caso vi starete chiedendo : a cosa serve tutta questa numerologia grafica?



Certo, la linea numerica da me illustrata, con tutti quei saliscendi, appare alquanto strana ed esoterica e voi probabilmente state pensando che di misteri in giro ce ne sono già tanti (il Santo Graal, l’oro di Dongo, il mostro di Lochness, la terra piatta), per cui non si sente il bisogno di crearne un altro!

Giusto, avete ragione. Il fatto, però, è che io non voglio creare nessun nuovo mistero, voglio solo cercare di rispondere alla domanda : ma perché alcuni numeri si sviluppano in discesa?

È forse una mia deviazione mentale? (già sento quelli che gridano si, si, si). Oppure è un’aberrazione ottica o un fatto del tutto casuale ed insignificante? Oppure c’è un nesso cosmico?

Credo che nessuno saprebbe rispondere a questa domanda meglio del mio amico Giuseppe Balena, quello che raccoglie centesimi come funghi porcini e che si diletta ad indagare il “deep web”, che già dal nome è un mistero insondabile.

Ed allora, pur cosciente della stupidità ed inutilità della domanda, ho deciso di porla ugualmente, vista la montagna di domande stupide ed inutili che quotidianamente affollano Facebook ed altri social.

Ma a questo punto voi (se state ancora leggendo) sicuramente vi chiederete : e perché sarebbe così importante rispondere a questa domanda stupida? Ve lo dico in due parole.

Se ci fate caso, negli ultimi secoli le peggiori tragedie dell’umanità sono avvenute tutte negli anni diciamo così, in discesa o che stanno in basso sulla linea dei numeri : la Grande Guerra (1915-18), l’epidemia di spagnola (1918-20), la presidenza Trump (2017-2020), l’emergenza climatica (2019) ed infine lo stramaledetto corona virus (2020)!

Certo questa correlazione non è stata ancora dimostrata scientificamente, ma se fosse vera?

Messa così, però, la cosa potrebbe preoccuparvi non poco. Ed allora voglio tranquillizzarvi.

Ho saputo da fonte sicura che da indagini condotte in gran segreto dai migliori servizi di intelligence (tra cui il Mossad israeliano) si è scoperto che il coronavirus è un perfetto asino in chimica, biologia e matematica. Pare che tutto quello che esso ha imparato sul corpo umano lo abbia appreso da Wikipedia ed è proprio questo il motivo per cui combina tanti casini che disorientano gli scienziati!

Il pivello, però, non sa che noi (voglio dire noi umani) ultimamente siamo diventati fortissimi in chimica, biologia e matematica e che abbiamo imparato a macinare miliardi di biliardi di triliardi di numeri con la stessa facilità con cui maciniamo il grano duro per fare la pasta. Per questo sono sicuro che alla fine riusciremo a suonargliele di santa ragione al sig. coronavirus, indipendentemente da dove si posiziona l’anno sulla linea dei numeri.

E così non ci sarà nemmeno bisogno che io modifichi questo mio strambo modo di immaginare i numeri, al quale, come potete immaginare, sono tanto affezionato.

Dalla quarantena di Ferrandina, 11-04-2020 ing. Leonardo Recchia