No opposizioni a relazione su sanità di Latronico, invece apprezzata dai sindaci di Matera e Grassano

Apprezzamenti bipartisan alla relazione che l’assessore alla salute Cosimo Latronico ha proferito durante il consiglio regionale di ieri, giungono dal Sindaco di Matera Antonio Nicoletti e da quello dem di Grassano Filippo Luberto. Relazione, invece, fortemente contestata dai consiglieri di opposizione, Alessia Araneo (M5S), Antonio Bochicchio (AVS-PSI-LBP), Angelo Chiorazzo (BCC), Roberto Cifarelli (PD), Piero Lacorazza (PD), Piero Marrese (BP), Viviana Verri (M5S), Giovanni Vizziello (BCC), che dopo aver abbandonato l’aula, in una nota inviata alla stampa avevano detto:”Ci saremmo aspettati una profondità di analisi sui futuri scenari dell’andamento demografico ed epidemiologico, scenari di contesto più appropriati entro i quali collocare qualche elemento in più rispetto alle Linee Guida del Piano Sanitario Regionale. E, nello specifico, ancora i conti non tornano, malgrado siano passati già oltre sei anni di governo di centrodestra e nonostante siano state bruciate molte delle risorse provenienti dalle compensazioni ambientali. La relazione di Latronico è una cronaca vuota che non risponde ad alcuna questione sollevata nei mesi e nei giorni scorsi. Una narrazione favolistica, ma scollata dalla realtà, tesa a eludere le problematiche che, quotidianamente, affrontano cittadine, cittadini e personale sanitario. Nessuna parola sui tempi delle liste d’attesa, sui ritardi accumulati nell’attuazione degli investimenti PNRR in sanità, sui costanti doppi turni di infermieri e medici, sull’assenza di cure di prossimità e sulle criticità del sistema di emergenza-urgenza. Per tutte queste ragioni, data la distanza siderale delle nostre posizioni rispetto a quelle della maggioranza, sulla votazione degli atti amministrativi relativi alle aziende sanitarie abbiamo abbandonato l’aula. Ad oggi, al di là dei più o meno convinti proclami, resta la rabbia per le tante lucane e i tanti lucani che vedono tradito il proprio sacrosanto diritto alla cura.”

Nicoletti: “La relazione dell’assessore Latronico conferma l’impegno per un’offerta sanitaria di qualità a Matera e in Basilicata”

“Ho accolto con grande favore – dichiara il sindaco di Matera, Antonio Nicoletti – la relazione dell’assessore regionale alla Salute e Politiche della Persona Cosimo Latronico, che mette in evidenza una strategia organica e lungimirante per rafforzare il sistema sanitario regionale. Cogliamo favorevolmente tutti gli sforzi che, già nei mesi scorsi, hanno portato al potenziamento dei reparti, delle strumentazioni e dei servizi che partono dall’ospedale Madonna delle Grazie e si estendono alle Case di comunità del territorio e agli altri progetti di riorganizzazione della sanità lucana. In particolare – prosegue Nicoletti – l’abbattimento delle liste d’attesa e il potenziamento dell’emergenza-urgenza rappresentano obiettivi imprescindibili: per una città come Matera, che accoglie turisti durante tutto l’anno, disporre di un sistema sanitario efficiente e tempestivo è fondamentale per la sicurezza dei cittadini e dei visitatori. La qualità e l’accessibilità delle cure incidono in maniera decisiva sulla qualità della vita e sull’attrattività della città. Per questo – conclude Nicoletti – esprimo apprezzamento per il lavoro avviato dall’assessore Latronico, con l’auspicio che la Regione Basilicata continui ad investire con decisione affinché Matera e tutta la provincia possano disporre di una sanità all’altezza delle sfide del presente e del futuro”.

Luberto (sindaco di Grassano): “La relazione dell’assessore Latronico valorizza i territori di collina e rafforza il lavoro già avviato”

“Il recente rinnovamento dell’Ufficio Sanitario di Grassano, inaugurato poche settimane fa – dichiara il sindaco di Grassano, Filippo Luberto – ha dimostrato come anche nei nostri centri della collina materana si possa rafforzare l’offerta di servizi ai cittadini. La presenza dell’assessore Cosimo Latronico in quella occasione è stata un segnale concreto di attenzione verso il nostro territorio. Nella relazione presentata in Consiglio regionale ritroviamo la stessa linea di azione: valorizzare la medicina territoriale, puntare sull’emergenza-urgenza e dare centralità ai servizi di prossimità. Per un comune come Grassano, collocato a metà strada fra Matera e Potenza, la possibilità di avere un sistema sanitario efficiente e radicato è fondamentale per garantire ai cittadini risposte tempestive. Investire sulla sanità di base e sull’organizzazione territoriale rappresenta la strada giusta. È un percorso che sosteniamo, nella consapevolezza che i nostri borghi hanno diritto a servizi moderni e accessibili, al pari delle città più grandi”, conclude il sindaco Filippo Luberto.