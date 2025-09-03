Nicola Morea (Azione): “Vergognose speculazioni dal consigliere e medico Giovanni Vizziello”

“La legge Morea-Pittella alla quale il consigliere Vizziello fa riferimento, che istituisce lo screening neonatale obbligatorio per l’atrofia muscolare spinale (SMA) è nata con un obiettivo chiaro: tutelare i cittadini lucani e al contempo valorizzare la professionalità e le tecnologie ad hoc delle nostre strutture sanitarie, come il Laboratorio di Genetica del PO di Matera, Centro di riferimento regionale, diretto dall’ottimo Dott. Domenico Dell’Edera. Al contrario, il Consigliere Vizziello, nella passata legislatura, aveva tentato di aprire corsie preferenziali a favore di strutture pugliesi, non valorizzando il sistema lucano. A tal proposito, sarebbe anche interessante approfondire i motivi di questa scelta a favore della vicina Puglia.” Inizia così la piccata risposta del consigliere regionale di Azione, Nicola Morea, alla nota diffusa dal consigliere regionale di Basilicata Casa Comune, Giovanni Vizziello, e che trovate più avanti. “È dal 2021 che la Regione Basilicata -scrive Morea- offre l’opportunità ai pazienti che lo desiderano di effettuare lo screening molecolare per scoprire se si è o meno portatori sani di SMA di tipo 1, e che le donne nel primo trimestre di gravidanza possono scegliere di fare su base volontaria. Questo test si è aggiunto agli screening prenatali di routine sulla prevenzione delle principali patologie cromosomiche fetali che le donne effettuano nel primo trimestre di gravidanza. La legge regionale per lo screening molecolare della SMA è stata varata il 9 aprile 2025 ed il protocollo operativo, predisposto dalla Azienda Sanitaria di Matera, è in corso di definitiva validazione e sarà pienamente operativo da metà ottobre, momento a decorrere dal quale tutti i neonati nati in Basilicata saranno sottoposti a screening. La norma Morea -Pittella è una norma di civiltà che colloca finalmente la Basilicata sullo stesso piano di tante altre Regioni italiane. Vizziello decide di ignorare queste informazioni, nonostante le responsabilità che la sua professione di medico e il ruolo di consigliere regionale gli impongono, e sceglie invece la via della strumentalizzazione politica, calpestando il lavoro dei nostri professionisti e seminando ingiustificato panico tra i cittadini. Passando al caso di specie, risulta che il Laboratorio di Genetica del P.O. di Matera ha proceduto tempestivamente alla diagnosi relativa alla patologia sussistente in capo al neonato, facendo sì che potesse essere attivata con immediatezza la terapia necessaria a vincere la dura patologia. Nel manifestare solidarietà alla famiglia e al bimbo, rigettiamo al mittente le vergognose speculazioni di un consigliere che, pur di non lasciarsi scappare un titolo di giornale, non esita a svilire le professionalità della nostra Regione. Siamo orgogliosi della nostra norma che tutela la salute dei cittadini e migliora il welfare della Regione, valorizzando le professionalità lucane. Con buona pace di chi, come il Consigliere Vizziello, ama spassionatamente le strutture della vicina Puglia”.

