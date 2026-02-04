Neurochirurgia anche nel Materano. E’ una priorita!

La carenza di questo tipo di prestazioni è oggettiva. Per averle occorre recarsi a Potenza se si vuole fruire del servizio pubblico, altrimenti ci sono le strutture private. A ricordarlo e a sollecitarne l’attivazione è Vincenzo Maida che quando scrive e segnala lo fa con cognizione di causa. E invita l’assessore regionale alla Sanità Cosimo Latronico

NEUROCHIRURGIA INESISTENTE IN PROVINCIA DI MATERA E IMPERVERSA IL PRIVATO.

L’assessore Cosimo Latronico ha assicurato il suo interessamento e una possibile soluzione. Con la modifica degli stili di vita sarà branca della medicina specialistica sempre più richiesta.

I numeri anche per questioni oggettive penalizzano una piccola regione, ma ci sono prestazioni che si possono assicurare con una migliore organizzazione: il caso della Neurochirurgia che le visite si fanno solo a Potenza e forse a Melfi..

La neurochirurgia è la branca medica specializzata nel trattamento chirurgico e invasivo di patologie del sistema nervoso centrale (cervello, midollo spinale), periferico e della colonna vertebrale

Interviene su tumori, aneurismi, traumi, ernie discali, malformazioni vascolari e malattie funzionali, utilizzando tecniche all’avanguardia come microchirurgia, neuro-navigazione ed endoscopia.

Ѐ sufficiente questa breve definizione per comprendere quanto sia delicato e importante il ruolo del Neurochirurgo.

Con il mutare degli stili di vita, sia in ambito lavorativo che nella vita privata, sono aumentate molte patologie ad essi legate. Come ad esempio la Cervicalgia che ha una connessione anche con l’uso intensivo dei computer, dei cellulari, della vita sedentaria.

I moderni stili di vita incidono non poco anche sulle altre patologie legate alla colonna vertebrale e tutti gli esperti sono concordi nell’affermare che in futuro, se non avviene una vera e propria rivoluzione, sono destinate a crescere.

In Basilicata l’unico centro, che tra l’altro gode di ottima fama grazie a valenti professionisti, è nell’Ospedale San Carlo di Potenza. E solo lì si effettuano anche le visite neurochirurgiche su prenotazione dal CUP regionale.

I tempi di attesa sono oltre i tre mesi, mentre non vi sono date per le priorità.

Siccome molte patologie non necessitano di un ricovero, ma solo di una visita e di una eventuale terapia da poter fare tranquillamente nel proprio domicilio, se il servizio sanitario pubblico assicurasse le visite specialistiche nei Distretti, i cittadini non sarebbero costretti a ricorrere a professionisti per le visite private con i relativi costi che non tutti possono sostenere.

Ѐ quello che sta avvenendo proprio per la Neurochirurgia.



La provincia di Matera, soprattutto il metapontino, è ormai invasa da professionisti che vengono anche dalle regioni limitrofi. Costo di una visita tra parcella del professionista e struttura privata che lo ospita oltre 160 auro.

Per un pensionato al minimo è un onere insostenibile se si aggiunge anche quello per l’acquisto delle medicine, etc. etc.

Dovendo scegliere tra mangiare o curarsi una patologia spesso cronica, come ci dicono le statistiche, in tanti preferiscono non curarsi, con immaginabili conseguenze sulla loro qualità della vita.

Nulla da ridire sui professionisti che fanno il loro lavoro e riempiono un “buco” della sanità pubblica, che invece dovrebbe organizzarsi meglio ed essere più efficiente e più efficace.

Ci aspettiamo che l'assessore Latronico, che si sta spendendo molto e quotidianamente per la sanità lucana, da quando ha assunto l'incarico di massimo responsabile regionale, intervenga su questa materia. Non deve essere poi cosi complicato organizzare un servizio, come per le altre prestazioni specialistiche, nei Distretti Sanitari, in modo tale da consentire anche a chi non può permettersela una visita Neurochirugica.



VINCENZO MAIDA