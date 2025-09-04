Morea: Un atto ignobile da parte del Consigliere Vizziello, forse ultimo canto del cigno

La cosiddetta “Legge Morea-Pittella” che ha istituito lo screening neonatale obbligatorio per atrofia muscolare spinale, sta diventando il terreno di uno scontro molto duro tra il consigliere di BACC Vizziello e il consigliere Morea di Azione, in un serrato scambio a colpi di comunicati stampa. Riepiloghiamo: ha aperto il fuoco delle critiche Vizziello che ha definito un flop il provvedimento legislativo in questione; quindi, ha prontamente replicato Morea definendo le argomentazioni del collega consigliere “vergognose speculazioni“; con Vizziello che a sua volta ha controreplicato definendo il collega “fido scudiero di Pittella” intendo a “difendere l’indifendibile“. Controreplica che non è rimasta troppo tempo senza una risposta. Eccola, con Nicola Morea che prontamente scrive “Basta giochi al ribasso. La norma è valida e i fatti lo dimostreranno”. E spiega “Se il confronto tra parti politiche, per quanto da prospettive diverse, a volte è un’occasione per essere costruttivo, dalla replica del consigliere Vizziello appare evidente che non sarà questo il caso.

Ma non ho intenzione di assecondare questo gioco al ribasso. Chi ne giova? Di certo, non i cittadini e le cittadine lucane, che hanno ben altri interessi e priorità.

Pur avendo molto da replicare, scelgo dunque di soffermarmi su quelli che sono gli unici punti che mi premono davvero, e anche quelli che contano sul serio. Io amo la sanità pubblica ed è il mio lavoro da vent’anni. Questo mi consente di conoscerla bene, e di mettere il mio know how a disposizione della Basilicata e al servizio del ruolo istituzionale che oggi ricopro. Come ho sempre fatto. Ed è sempre questo che mi consente di affermare con certezza che la norma sulla SMA da noi proposta, ed entrata in vigore a seguito di una votazione unanime del Consiglio Regionale, è un’ottima norma. Capace di rilanciare la Basilicata e di metterla al pari di altre regioni, esattamente come merita. È, come to già avuto modo di affermare e come è stato riconosciuto anche dagli altri colleghi e colleghe consiglieri, una conquista di civiltà che rende orgoglioso chi, come me, l’ha proposta e portata fino all’approvazione. E ci vuole davvero un’ostinata pervicacia a volerla accostare ad una situazione drammatica che attiene al privato dei cittadini, trascinandola in pasto all’agone politico.

L’applicazione della norma è, come dovrebbe sapere Vizziello, atto di competenza delle Aziende Sanitarie che, nel caso di specie, hanno lavorato per mettere a punto il protocollo operativo.

E sono certo che, nel momento in cui entrerà pienamente a regime, la dimostrazione del suo valore sarà sotto gli occhi di tutti. Certo, resta l’amarezza di dover assistere a una speculazione in merito ad una vicenda tristissima che affligge una famiglia ed un neonato, gestita al meglio dalla struttura pubblica. Un atto ignobile da parte del Consigliere Vizziello, forse ultimo canto del cigno dovuto a un peso specifico in Consiglio e nelle Commissioni di cui fa parte sempre più inconsistente, per tentare un rilancio della propria immagine. Mi auguro che sceglierà di sostituire sciacallaggi e speculazioni con proposte concrete e dibattiti all’altezza del ruolo che ricopre, e che attendo con impazienza. Altrimenti, che continui pure a ballare in Puglia”.

