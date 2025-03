Morea perentorio: Asp e Asm avvisate. Dati su fabbisogno cure entro il 31 marzo…

…Altrimenti il presidente della IV commissione regionale ”Difesa salute e assistenza sociale” procederà alla nomina di un commissario ad acta. Del resto occorre concretezza alle reiterate preoccupazioni dell’associazione ” Famiglia di Futura” di Matera, rappresentate con fermezza dalla presidente Federica Aldovrandi e tanti genitori nel corso di una conferenza stampa che ha visto la partecipazioni di candidati sindaci e rappresentanti di movimenti che partecipano alle elezioni comunali 2025. La Regione Basilicata ha chiesto alle aziende sanitarie locali di Potenza e Matera di fornire entro il 31 marzo prossimo i dati sul fabbisogno delle prestazioni di persone disabili, che fruiscono di terapie presso strutture private, affinchè si possano stanziare fondi per assicurare la continuità delle cure.



” La Regione farà la sua parte -ha detto il presidente della IV commissione Nicola Morea- ma anche i Comuni, per quanto possibile, devono fare altrettanto attingendo al proprio budget dei servizi alla persona o a fondi come quello sulle povertà. Occorre uno scatto di civiltà, che riguarda non solo le famiglie ma l’intera società. Quanto alla pubblicazione dei fabbisogni per le prestazioni come quarta commissione regionale abbiamo preteso che si arrivasse finalmente alla loro definizione. Il Dipartimento regionale ha dato disposizione affinche le Aziende sanitarie di Potenza e Matera, entro il 31 marzo, debbano fornire i fabbisogni. Lunedì mattina vigileremo affinchè ciò sia avvenuto, altrimenti chiederò come presidente della IV commissione che si proceda anche al commissariamento ad acta, purchè si arrivi in termini non più procrastinabili alla definizione. C’è il diritto dei cittadini alle cure e a essere considerati come tali. Quanto al fabbisogno finanziario -ha aggiunto- le economie sul 2024 sono di quasi 1 milione di euro. Si parte utilizzando quelle , ma attendiamo il fabbisogno delle aziende sanitarie locali. Sono loro che debbono dirci quello che serve per assicurare i diritti dei cittadini. Non ci saranno interruzioni di servizi, anche se è chiaro che c’è una situazione di difficoltà, legate alla riduzione delle ore da parte del Comune e di parte di essi e alla necessità di garantire una equa distribuzione delle risorse sul territorio e per le diverse fasce di età e diverse patologie” Da Famiglia Futura abituata a ritornare periodicamente sull’argomento attendono certezze e, soprattutto, una svolta rispetto al presente per superare posizione e situazioni consolidate che vedono situazioni diverse tra i centri privati che erogano cure e terapie nelle province di Potenza e Matera.



”Non c’è controllo da parte della Regione -dice la presidente dell’Associazione, Federica Aldovrandi- che un Centro eroghi effettivamente quelle terapie e veramente necessarie. Quello che avviene è che, da un lato, ci sono Centri con famiglie in lista d’attesa e, quindi, bambini che non ricevono le terapie necessarie . Dall’altro, ed è presumibile, ci sono centri che erogano terapie non necessarie Chiediamo che vengano razionalizzati questi fondi e vengano utilizzati in base al fabbisogno . E’ la gestione del fondo che si deve adeguare alle necessità e non il contrario”. Quanto alla situazione nel Materano restano le preoccupazioni su un rischio di interruzione delle preoccupazioni.” Al momento devono essere pagati gli extra budget al 2024 – prosegue la Presidente- Il Centro Rham, per esempio, ha una serie di famiglie in lista di attesa e, al momento, dovrà risospendere nuovamente le terapie mano mano che i progetti vanno in scadenza . Si fa un progetto riabilitativo che ha la durata di sei mesi . Nel momento in cui il Centro prende in carico il bambino c’è questo tempo per le terapie, ma nel momento in cui scade il progetto va rinnovato . Li’ manca un controllo delle aziende sanitarie, dovrebbero fare un ‘follow up’ a un anno per vedere che percorso ha fatto quel bambino. Ha ancora bisogno di due sedute di logopedia o di fisioterapia? Vanno gestiti i soldi in maniera più oculata e con un metodo più efficace.C’e’ la legge regionale n.2 del 2005, che in base ai fabbisogni prevede che vengano riallocate le risorse.Ma al momento i fabbisogni non sono stati ancora pubblicati . La Regione -conclude Aldovrandi- deve fare pressione sulle Asl perchè se entro aprile non vengono riassegnati i budget il 2025 andrà come andrà. Abbiamo già incontrato l’assessore Cosimo Latronico e seguiamo l’iter della legge presentata dal consigliere regionale Nicola Morea, presidente della IV commissione e vediamo cosa accade”. Attendiamo il 31 marzo e le decisioni del presidente della IV commissione NIcola Morea.