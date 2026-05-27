Morea lapidario: Niente tagli del personale nella Asm.E quanto alla spesa…

Quando si devono far quadrare i conti, e quelli della sanità di Basilicata continuano a essere in rosso, per cause oggettive e per i danni procurati dall’accentramento dei servizi nel capoluogo di Regione tanto da farne un ”pozzo di San Patrizio” con conseguenze negative sul territorio, a pagare sono sempre gli stessi e la Asm è tra questi. E i tagli ”riorganizzativi” operati hanno procurato precisazioni e polemiche https://giornalemio.it/salute-e-benessere/tagli-e-riorganizzazioni-la-asm-rassicura-ma-per-cifarelli-ce-una-regia-regionale/. Per il consigliere regionale di Azione, Nicola Morea, che nella Asm ci lavora e ha il polso della situazione la ”razionalizzazione della spesa non deve tradursi in tagli del personale” . E cita i buoni risultati dell’Azienda materana, nonostante i problemi che non possono essere risolti dalla ”sera alla mattina”. E allora ritorniamo a Potenza…Si faccia chiarezza in quella sede. Campanile a parte Matera e la sua provincia hanno dato e continuano a dare…visto quanto incide la migrazione sanitaria extraregionale.



IL COMUNICATO STAMPA

ASM Matera, Morea: “La razionalizzazione della spesa non deve tradursi in tagli al personale”

Matera, 27 maggio 2026 – In merito alla delibera dell’ASM di Matera che prevede una riduzione dei servizi di vigilanza e di accompagnamento pazienti (barellaggio), il Consigliere regionale Nicola Morea interviene sottolineando la necessità di affrontare con equilibrio il tema della sostenibilità economica del sistema sanitario.

“È evidente – dichiara Morea – che la situazione economica dell’ASM debba essere attentamente monitorata e che vi sia la necessità di una revisione della spesa. Tuttavia, questa esigenza non riguarda esclusivamente l’Azienda Sanitaria di Matera, ma investe l’intero sistema sanitario regionale, a partire dai criteri di riparto del Fondo Sanitario, che richiedono una riflessione più ampia e strutturata”.

L’Asm è in una fase evidente di rilancio, come dimostrano i dati di produzione. Il rilancio presuppone investimenti in risorse umane ed attrezzature. È evidente che ci sia la necessità di rendere sempre più efficiente la macchina amministrativa, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ma ciò non deve tradursi in effetti negativi sull’occupazione.

Per quanto riguarda i servizi di vigilanza e di trasporto barelle, riteniamo che il personale attualmente impiegato debba essere garantito a tutti i costi”.

Morea richiama inoltre l’attenzione sulle ricadute sociali che eventuali riduzioni potrebbero determinare.

“Non possiamo permetterci, in un territorio che già vive difficoltà occupazionali, di generare ulteriore disoccupazione. Per questo chiediamo alla direzione strategica dell’ASM di attivarsi affinché le misure di contenimento della spesa e le eventuali riduzioni dei servizi non producano esuberi di personale e tutelino pienamente i lavoratori coinvolti”.