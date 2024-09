Monumenti di tutto il mondo sabato illuminati di verde, simbolo delle malattie mitocondriali.

Anche quest’anno, durante la terza settimana di settembre, si celebra la settimana internazionale di sensibilizzazione sulle malattie mitocondriali (WORLD MITOCHONDRIAL DISEASE WEEK) promossa su scala globale da IMP-International Mito Patiens in collaborazione con le Associazioni di Pazienti nei vari Paesi. In Italia l’iniziativa è promossa dall’associazione Mitocon- insieme per lo studio e la cura delle malattie mitocondriali odv. “La settimana di eventi di sensibilizzazione e raccolta fondi culmina nella serata di sabato 21 in cui, all’interno della campagna “Light Up for Mito!”, monumenti di tutto il mondo saranno illuminati di verde, colore simbolo delle malattie mitocondriali. Una lunga scia verde attraverserà tutti i continenti per accendere l’attenzione su queste patologie e tenere viva la speranza di arrivare al più presto a una cura. Anche in Basilicata sono numerosi i monumenti storici e di interesse che la sera di sabato 21 settembre si illumineranno di verde:· il Palazzo della Regione Basilicata, grazie al coinvolgimento dell’Assessore alla Salute e alle Politiche Sociali Cosimo Latronico; · il Palazzo del Municipio del Comune di Nova Siri, grazie all’attenzione del Sindaco Antonello Mele; · il Palazzo del Municipio del Comune di Rotondella, grazie all’attenzione del sindaco Gianluca Palazzo; · il Palazzo del Municipio e piazza Eraclea della Città di Policoro, grazie all’attenzione del sindaco Enrico Bianco. Le malattie mitocondriali, nel loro insieme, sono tra le malattie genetiche più diffuse nell’uomo, ancora senza cura, con una sintomatologia multiorgano e multisistemico spesso molto grave, con esito anche infausto. La ricerca scientifica può e deve andare avanti! Ringraziamo quanti vorranno unirsi a noi nelle iniziative e negli eventi organizzati per sensibilizzare quanto più possibile sulle malattie mitocondriali.

