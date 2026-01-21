Mobilità Sanitaria? Per “La Scaletta” priorità a competenze ”elevate” e…

…aggiungiamo, a un nuovo Piano Sanitario, che dovrebbe ridimensionare fortemente quelle scelte accentratrici di gestione di risorse, organici e progetti in quel di Potenza, che hanno finito con il depauperare offerta e presenze di strutture sanitarie territoriali e, soprattutto, la medicina del territorio che è prevenzione prima di tutto. Argomento che continua a essere tenuto, volutamente nel cassetto, in attesa- chissà- di un Pnrr salute in forte ritardo e che difficilmente (salvo miracoli, che non vediamo all’orizzonte) potrà essere attuato visti gli organici inadeguati. E allora? Nel frattempo si spera nel monitoraggio periodico sulla mobilità interregionale con la Puglia,https://giornalemio.it/salute-e-benessere/mobilita-sanitaria-latronico-ci-lavoriamo-ma-ci-vuole-tempo-e-non-solo/, dalla quale sono escluse prestazioni complesse ma legate fortemente a esigenze contabili. Un metodo di corto respiro che, riteniamo, non dissuaderà la gente a farsi curare dove ritiene opportuno e dove è certa di trovare, nei tempi e nelle competenze, risposte adeguate. Il circolo ”La Scaletta” di Matera, non nuova a interventi sulla Sanità, mette le mani nella piaga su due carenze di fondo: le competenze e l’alta specializzazione. E qui occorre una inversione di rotta, che non vediamo. Aldilà della convegnistica e dei tagli del nastro di reparti, attrezzature, a volte dal fiato corto…non vediamo e leggiamo di programmi che possano alimentare l’inversione di rotta. Attendiamo il primo monitoraggio trimestrale, finchè durerà il budget per le prestazioni extraregionali.



LE RIFLESSIONI DEL CIRCOLO LA SCALETTA

Il Circolo: per ‘curare’ la mobilità sanitaria occorre investire in competenze ad alta specializzazione e migliorare le performance

La riduzione della mobilità sanitaria passiva lucana può essere ottenuta solo attraverso investimenti strutturali: potenziamento delle professionalità sanitarie presenti sul territorio, rafforzamento delle competenze ad alta specializzazione, miglioramento delle performance cliniche e organizzative delle strutture regionali. Senza questi presupposti, i tetti di spesa rischiano di trasformarsi in un semplice strumento di razionamento, con possibili profili di contrasto con l’articolo 32 della Costituzione.

È il commento del Circolo Culturale La Scaletta all’Accordo sulla mobilità sanitaria firmato il 31 dicembre 2025 tra le Regioni Basilicata e Puglia.

Il documento è maturato al termine di una riunione del gruppo di lavoro sui temi socio-economici, stimolata da uno studio dettagliato dell’accordo curato da Angelo Andriulli, primario emerito di Gastroenterologia dell’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

L’intesa, siglata dall’assessore lucano Cosimo Latronico e dal vicepresidente pugliese Raffaele Piemontese, disciplina tutte le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera erogate a carico del Servizio Sanitario Nazionale ai cittadini residenti nelle due Regioni, introducendo tetti economici di spesa differenziati per macro-livello assistenziale e per specifiche tipologie di attività.

Restano escluse dai limiti di spesa le prestazioni ad alta complessità e urgenza – come trapianti, grandi ustioni, neuro-riabilitazione, unità spinali e una selezione di DRG ad alta complessità – mentre tutta la restante attività sanitaria di mobilità extraregionale viene vincolata a tetti calcolati sulla produzione del 2024, ridotta del 10%.

L’impostazione dell’accordo evidenzia come l’obiettivo principale non sia tanto la riduzione della mobilità sanitaria passiva dei cittadini lucani, quanto il contenimento degli esborsi finanziari regionali, e questo può incidere concretamente e pesantemente sull’accesso alle cure da parte dei cittadini, pur nel rispetto formale della libera scelta.



Particolarmente critici appaiono i meccanismi di penalizzazione economica per prestazioni valutate inappropriate a posteriori e la forte riduzione della remunerazione per ricoveri di breve durata o per attività post-dimissione, anche quando clinicamente giustificate.

In questo contesto, il rischio è che la logica finanziaria prevalga su quella clinica, con possibili ricadute negative sulla qualità dell’assistenza.

Il governo della mobilità sanitaria non può essere affidato esclusivamente a strumenti contabili. I dati nazionali dimostrano che la mobilità “attiva” non genera automaticamente un vantaggio economico e che importare prestazioni standard, anziché svilupparle localmente, finisce per impoverire il sistema sanitario delle regioni più fragili.

Per questi motivi il Circolo La Scaletta, pur apprezzando lo sforzo che va nella direzione di rendere organico e dialogico il rapporto tra i due sistemi sanitari e di scoraggiare il ricorso alle cure erogate da strutture extraregionali in presenza di qualitativamente analoghe prestazioni eseguibili negli ospedali della Basilicata, non può che auspicare che si lavori alla costruzione di un sistema sanitario lucano efficiente ed efficace.

La speranza è che, in previsione di eventuali modifiche all’accordo triennale – che prevede la possibilità di essere emendato ogni anno – la Regione tenga fede all’impegno di mettere in campo un percorso decisionale partecipato per consentire, a chi ha competenze nel settore, di contribuire al dibattito indicando proposte e soluzioni finalizzate a creare un sistema sanitario capace di curare bene ascoltando le esigenze dei cittadini.



“La giusta preoccupazione di conseguire un bilancio positivo tra mobilità attiva e passiva – sottolinea Paolo Emilio Stasi, vicepresidente de La Scaletta e responsabile del gruppo di lavoro socioeconomico – a nostro parere dev’essere coniugata con l’altrettanto legittima necessità di qualificare l’offerta sanitaria erogata dalle strutture operanti in Basilicata. La sensazione è che, invece, si continui a perseguire solo il fine del controllo della spesa, con un’auspicata ma improbabile riduzione del costo finanziario che la Regione deve sostenere per le cure extra-regionali. Senza il cambio di impostazione delle politiche sanitarie secondo i presupposti precedentemente elencati, i tetti di spesa rischiano di trasformarsi in un semplice strumento di razionamento, con possibili proﬁli di contrasto con l’articolo 32 della Costituzione che prevede la prestazione di cure sanitarie per tutti i cittadini italiani, indipendentemente da qualunque tetto economico”

“Riteniamo indispensabile – spiega il Presidente del Circolo La Scaletta, Francesco Paolo Di Pede – che l’innalzamento della qualità dell’offerta sanitaria in Basilicata passi anche dal controllo sulle prestazioni erogate. In un tempo in cui le reti sono la caratteristica di un mondo globale, appare inoltre essenziale che si crei un collegamento tra i sistemi sanitari delle regioni del Sud per assicurare servizi adeguati agli standard offerti nelle altre aree del Paese. Per far questo, di fronte al proliferare di accordi di confine tra le regioni che si limitano molto spesso solo a tenere sotto controllo la spesa, occorre un protagonismo nuovo da parte dello Stato, che deve tornare a svolgere un ruolo di coordinamento dettando le linee guida di riferimento per le prestazioni che ciascun sistema sanitario è tenuto ad erogare con l’obiettivo di rendere il più possibile uniforme la qualità delle cure per tutti i cittadini”.