Che combinazione…Allarme virus a corona, con le maglie larghe di luglio per consentire la ripresa dell’industria turistica, con tamponi e adempimenti di sicurezza in ritardo, in concomitanza con l’annuncio da parte di Russia e Cina -in particolare- che il vaccino è cosa fatta in modo da ‘’stimolare’’ acquisti e favorire la ripresa in borsa di titoli farmaceutici, e il BelPaese costretto a darsi una mossa perché la situazione è tornata ‘’seria’’. Ma siamo seri. In tutta questa storia i punti oscuri e le inadempienze sono tanti e si acuiscono con i primi acquisti in milioni di euro, anche da parte dell’Italia, delle prime dosi di vaccino (prima quello antinfluenzale, però) e il dibattito strumentale per quanto si vuole che i dati sul contagio vanno presi con le pinze (migranti, categorie a rischio ecc) e che anche a Scuola si rischia eccome… Le cose proprio non quadrano, tanto più che si coglie l’occasione per un appello a scaricare l’inaffidabile APPimmuni,https://giornalemio.it/cronaca/app-immuni-da-report-conferme-e-tanti-dubbi. E allora farsi una buona lettura, in maniera anche divertente con il libro “Le fantastiche avventure dei virus – Vol 1 – Vaccines” di Susan Nasif, la virologa che vive a Matera, sarebbe un passo avanti per tenere la barra dritta sull’argomento. Peccato il libro in Italia non circola. E allora l’appello al ministro della Sanità, Roberto Speranza, del prosindaco Antonio Serravezza- pronto a vaccinarsi anche contro l’ipocrisite covid 2020- è quanto mai opportuno. Il prezzo stimato del vaccino anti covid 19 si aggira intorno ai 2,50 euro a dose e con una concorrenza spietata tra case farmaceutici, pronte alla produzione e alla commercializzazione. In fila e prenotate anche le versioni 2021, 2022 e via via speculando. Il covid 19 è un affare a casa, sul posto di lavoro (anche a distanza) e sui mezzi di trasporto. Tranquilli, però, non ci sarà un secondo periodo di ‘’confinamento domiciliare’’ come è esatto dire e scrivere. Parola del ministro Speranza.



A PROPOSITO DI VACCINI

La scienziata Susan Nasif conosciuta a livello internazionale vive e opera nella più antica città italiana: Matera. La sua missione è spiegare i virus e divulgare i benefici delle vaccinazioni. Argomenti che giornalmente, a causa della pandemia che si sta divulgando nel mondo, siamo alla ricerca di spiegazioni che ci facciano capire come prevenire e combattere il virus a corona.

La dottoressa Susan Nasif ha ideato con successo un mezzo di comunicazione scientifico efficace e divertente.



Una delle più grandi sfide che un comunicatore scientifico deve affrontare oggi è trovare modi efficaci per raggiungere un pubblico in un mondo con un livello di rumore in continua crescita. Susan dimostra magistralmente la sua conoscenza scientifica, la narrazione creativa e il talento artistico nel suo fumetto scientifico che è all’altezza del suo nome “Le fantastiche avventure dei virus – Vol 1 – Vaccines”. Susan ha creato una storia affascinante che sfida e corregge la disinformazione sui vaccini. Intreccia magistralmente fatti importanti con una narrazione chiara che viene illustrata con immagini efficaci. Il suo lavoro insegna informazioni importanti e utili su virus e malattie in un modo che stimola la curiosità del lettore e aumenta la probabilità che i fatti chiave vengano conservati. Proprio quando pensavo che la narrazione non potesse migliorare, Susan usa abilmente la storia per insegnare in modo creativo due concetti che sono importanti per capire come funzionano il nostro sistema immunitario e i vaccini. In molti hanno utilizzato una varietà di tecniche per spiegare la presentazione dell’antigene e la risposta della memoria antigenica al pubblico laico. Usando la storia e l’arte combinate, Susan spiega questi importanti concetti in un modo che è facile per una persona non addestrata nella scienza da afferrare, imparare e conservare con facilità. Consiglierei questo libro a chiunque sia alla ricerca di modi per comunicare i messaggi importanti dei vaccini o la scienza alla base dei vaccini e del nostro sistema immunitario. Purtroppo questo libro venduto nel mondo ed elogiato dalla stampa internazionale non è stato valutato in Italia. I comunicatori scientifici, che sono sempre alla ricerca di nuovo materiale per i loro corsi e seminari, potrebbero facilmente vedere l’incorporazione di questo libro nelle attività interattive e negli esercizi per i programmi dei loro clienti. È notizia di oggi che il primo volume di Susan è il best seller in Kuwait. Io faccio appello al nostro ministro on. Roberto Speranza affinché venga presa in considerazione il libro di Susan da distribuire in tutte le scuole italiane per aiutare tutti gli studenti a conoscere meglio i virus e come combatterli.