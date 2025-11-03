Michele Casino: “Bennardi si informi prima di lanciare fango sulla sanità materana”

E dopo la ASM, ecco che anche il consigliere regionale Michele Casino, interviene per bacchettare l’ex sindaco di Matera Domenico Bennardi che aveva chiesto conto (sulla base dei dati AGENAS) dello stato di realizzazione dei lavori per le opere previste dal PNRR. “Bennardi non sa di cosa parla -afferma Casino- quando cita a casaccio dati sulla sanità materana riguardo i progetti messi in campo dall’ASM e finanziati con i fondi PNRR. Anziché informarsi sullo stato di avanzamento dei progetti di Case e Ospedali di comunità, preferisce sparare a zero sui lavori che Regione e ASM stanno portando a termine proprio in queste settimane. Per cercare di sminuire l’operato di Assessore Regionale e Direttore Generale dell’ASM, Bennardi usa strumentalmente dati elaborati dall’Agenas che risalgono a giugno 2025. I dati riassumono in uno sterile schema il numero di case e ospedali di comunità realizzati nel territorio di Matera. Ovviamente, essendo tutti i lavori non ancora conclusi, ma vicinissimi alla consegna, lo schema Agenas, vecchio di 6 mesi, li colloca tra le opere non ancora realizzate. Bennardi anziché informarsi sul reale stato di avanzamento dei cantieri ASM preferisce cavalcare l’onda populista della sanità che non funziona, dimostrando di essere stato un pessimo amministratore atteso che ignora il funzionamento della macchina dei lavori pubblici. Una macchina complessa, fatta di contratti, progettazione, stati di avanzamento lavori, collaudi, rendicontazioni, pagamenti e consegna delle opere. Un iter che l’Azienda Sanitaria Locale di Matera sta rispettando minuziosamente essendo tutti i lavori perfettamente in linea con i cronoprogrammi stabiliti da ogni progetto in modo da rispettare, e in molti casi anticipare, le scadenze imposte dal PNRR. Bennardi, ingenuamente e con la scarsa competenza che ha contraddistinto il suo mandato da sindaco, preferisce leggere una tabella poco significativa redatta da Agenas piuttosto che informarsi in loco sullo stato dei cantieri. Alla fine rimedia l’ennesima figuraccia dopo che Friolo ha dettagliatamente argomentato in un comunicato sulle opere del PNRR spiegando che sono ormai quasi tutte in consegna nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Bennardi ignora che l’ASM dispone di un team specifico di professionisti ingegneri ed amministrativi che seguono esclusivamente i lavori del PNRR proprio perché tutto venga realizzato secondo i progetti e nei tempi stabiliti. Ma evidentemente, accecato ancora dalla rabbia di essere stato spodestato democraticamente dalla poltrona di sindaco per manifesta incapacità, non perde occasione per dimostrarsi inetto anche nel reperire informazioni che sono di dominio pubblico. Pertanto consiglio a Bennardi di informarsi presso l’ASM, i cui uffici sono disponibili a fornire un dettaglio report su tutti i lavori in corso, prima di interrogare il Sindaco Nicoletti, rischiando ancora una volta una figuraccia dovuta alla presuntuosa arroganza e all’ignoranza del peggiore sindaco che Matera abbia mai avuto”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.