Mettetevi una mano sul Cuore…e fatevi controllare dagli ”Amici”

L’invito, raccolto a Matera, presso la tenda allestita in piazza Vittorio Veneto per tre giorni , dall’Associazione ‘’Amici del cuore’’ è di quelli improntati al buon senso e alle buone pratiche. Bastano pochi minuti, come ha ricordato Paolo Lojodice, tra le colonne di un sodalizio che può contare sulla disponibilità di volontari, per controllare se quella ‘’pompa’’ è a regime o se serve una regolata. E qui la possibilità di verificare se stili di vita o alimentazioni sono corretti, aldilà degli acciacchi dell’età, passano per i valori del colesterolo o pressori. Basta poco,mettendosi una mano sul cuore e sulla coscienza…e, volendo,anche al portafogli con una donazione del 5 per mille che costa nulla… o acquistando un ‘’salutare’’ sacchetto di noci per la campagna Conacuore. Del resto gli Amici del cuore lasciano vedere, eccome, quello che fanno. Gli elettrocardiografi salvavita che vedete in città sono opera loro e di privati, che hanno sostenuto il progetto. Persone di cuore, anche loro, che vanno ringraziate. Quanto a concittadini e turisti di passaggio per piazza Vittorio Veneto accostatevi pure all’ingresso della Tenda e sorriderà anche il vostro cuore…



GIORNATA MONDIALE PER IL CUORE 2023 A MATERA

L’Associazione Materana Amici del Cuore metterà anche quest’anno in campo tutte le sue risorse per proporre nella nostra città la Giornata Mondiale per il Cuore, un appuntamento irrinunciabile per il nostro sodalizio.

Un’occasione utile per promuovere la salute e sensibilizzare ai fattori di rischio cardiovascolare, che ci vede presenti nelle piazze centrali della nostra città oramai da svariati anni.

L’appuntamento avrà quest’anno luogo nelle giornate del 29, 30 settembre e 1 Ottobre 2023, dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 circa, in Piazza Vittorio Veneto.

Sarà allestita la nostra struttura mobile tenda-PMA in cui proporremo alla cittadinanza (nella mattina, dalle 9 alle 11 circa) una misurazione di valori quali colesterolemia, glicemia, pressione arteriosa, grazie al supporto di medici, infermieri e volontari, così da verificare quei parametri che possono dare indicazioni circa lo stato di salute della persona.

Congiuntamente proporremo anche quest’anno la campagna delle noci del cuore, raccogliendo fondi che saranno convogliati al Conacuore per finanziare la ricerca sulle malattie cardiovascolari.

Siamo certi che la Giornata Mondiale per il Cuore possa ottenere anche quest’anno un ottimo riscontro, presentandosi come un presidio di salute a disposizione di tutti, una buona occasione per chiunque per incontrarci e occuparsi un po’ della propria salute.

Paolo Loiodice

(Presidente Associazione

Materana Amici del Cuore)