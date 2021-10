Si continua con le vaccinazioni, 1555 nella giornata del 16 ottobre, e riscontri contenuti di positività nel monitoraggio dei tamponi. La Basilicata sta rispondendo alla campagna anticovid, con una percentuale del 70 per cento di quanti hanno effettuato le due dosi e il 77,5 per la prima. C’è da lavorare visto che c’è ancora uno zoccolo duro non raggiunto, poco informato (a causa di aspetti organizzativi, visti in passati) o che per scelta hanno deciso di non vaccinarsi. L’obbligo del passaporto verde per lavorare a scoperchiato la pentola di quanti finora non ci avevano pensato. Datori di lavoro, operai, impiegati sanno bene quali siano le conseguenze di restare a casa… Ognuno, naturalmente, farà le proprie scelte.



VACCINAZIONI E TEST COVID-19, AGGIORNAMENTO DEL 16/10 (DATI 15/10)

La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 15 ottobre, sono state effettuate 1.555 vaccinazioni.

A ieri sono 428.524 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (77,5 per cento) e 388.711 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (70,3 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 817.235 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri sono stati processati 967 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 16 (tutti residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 67 guarigioni, tutti residenti in Basilicata.

Il bollettino quotidiano con i dati riassuntivi sarà consultabile dopo le ore 14,00 di oggi collegandosi alla pagina web: https://bit.ly/3fLEgGd