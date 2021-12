Finita la passerella dei larghi sorrisi dei compiacimenti a tutto spiano per l’avvio del primo anno della facoltà di medicina a numero chiuso ( finora 44 iscritti su 60 e la metà sono locali) in Basilicata è bene tornare con i piedi per terra e guardare piuttosto allo stato precario della Sanità regionale, con numeri che non tornano, organici carenti, servizi ridotti, accorpamenti e accentramenti che stanno incrementando la migrazione sanitaria. Questa è la realtà, altro che facoltà di medicina che dovrà incidere e non sappiamo quando e come sui servizi territoriali e sulle prestazione sanitarie. Servono risorse che non verranno dal petrolio, forse dal Pnrr ”panacea” per salvare capra a e cavoli, ma quei 23 milioni di euro, o giù di lì, da investire in un triennio sarebbero serviti eccome per colmare lacune oggettive (provate a sentire gli addetti ai lavori), a ridurre le liste di attese e a evitare i tanti viaggi della speranza fuori regione. Siamo e restiamo sempre per la concretezza e per le priorità e la facoltà di medicina non lo era e non lo è affatto. Per avere una facoltà di medicina efficiente e credibile serviva un Policlinico o una rete ospedaliera polispecialistica. Guardatevi intorno, a cominciare dal San Carlo,e non ci sembra che la Basilicata sia in quella condizione. Alle nostre genti di Potenza, Matera, Rionero, Policoro, Melfi, Lagonegro e dei tanti centri delle aree interne serve una efficiente Sanità pubblica, oggi, e non le ricadute ” se verranno” e se ci saranno risorse, lungimiranza e professionalità, le ricadute della facoltà di Medicina. Speriamo di sbagliarci, ma siamo come san Tommaso crediamo in quello che vediamo e siamo preoccupati seriamente sul presente e sul futuro della Sanità lucana. Il resto ci sembra una vetrina da pre campagna elettorale.