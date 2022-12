MD: Sanità pubblica raggirata. Modelli da non imitare

Ne avevamo parlato in altro servizio, riportando una denuncia-segnalazione di Medicina democratica della Lombardia sulla prassi di un gruppo privato – convenzionato con la Regione- che avrebbe offerto incentivi ai cittadini per prenotare servizi e prestazioni presso le loro strutture. E con il risultato di penalizzare la Sanità pubblica,alle prese con le liste di attesa, la carenza di organici (perché non si è investito,nonostante gli annunci dell’ex ministro della Sanità Roberto Speranza sulla centralità e la necessità di rilanciare la sanità pubblica). Un danno concreto a tutto vantaggio di un modello si sanità privata, che ha diritto di operare e di colmare laddove ce ne sono le carenze del pubblico,ma quanto sta accadendo un po’ovunque con lil depotenziamento delle strutture pubbliche ( la Basilicata ne è un esempio concreto) è paradossale e vìola la Costituzione. Medicina democratica ha chiesto l’accesso agli atti per quanto deciso dalla Regione (che ha avviato una indagine) e quanto concordato in una riunione sindacale. Smentite d’obbligo. Ma chi difende la Sanità Pubblica. E l’attuale ministro della Sanità, Schillaci , che ne pensa? Dalle nostre parti,intanto, continua la migrazione sanitaria e la Procura della Corte dei Conti ha ‘’osservato’’ che le nomine dei direttori generali nelle aziende sanitarie sono state fatte senza bando pubblico. Si profila un danno erariale, mentre la Sanità pubblica tra annunci del ‘’faremo e diremo’’ va sempre peggio. Cgil, Cisl e Uil – stamane in Basilicata- auditi in Commissione regionale sulla arcinota vicenda del depotenziamento dell’ospedale di Matera, cominciato con le giunte di centro sinistra e continuata con l’attuale di centrodestra-



Medicina Democratica: Affaire Multimedica, chiesto l’accesso civico agli atti

COMUNICATO STAMPA

Medicina Democratica vuole vederci chiaro sulla vicenda di Multimedica Spa e ieri ha fatto formale richiesta di accesso agli atti amministrativi della società: in che consiste la cosiddetta premialità aggiuntiva concessa ai propri operatori telefonici,che propongono prestazioni private a pagamento ai cittadini spaventati dslle lunghe liste di attesa nel Servizio sanitario pubblico.

Milano, 14 dicembre 2022. Medicina Democratica ha presentato ieri richiesta di accesso civico agli atti amministrativi di Multimedica: vuole vederci chiaro sulla vicenda della premialità aggiuntiva, che Multimedica Spa concede ai propri operatori telefonici, che di fatto “stornano” i cittadini da prestazioni nel servizio sanitario pubblico a quello privato. La storia è nota: gli operatori del call center propongono una prestazione privata a pagamento ai cittadini che, avendo contattato Multimedica per avere una visita con il Servizio Sanitario Nazionale, si sentono rispondere che vi sono lunghe liste d’attesa, spesso di parecchi mesi, se non superiori ad un anno. E se riescono a fissare la prestazione privata e quindi a pagmento, vengono premiati.

Per questo il presidente nazionale Marco Caldiroli, assistito dall’avvocato Francesco Trebeschi, ha formalmente presentato ieri richiesta di accesso civico agli atti amministrativi della società in base all’art. 5, co. 2, D.lgs. 33/ 2013, n. 33: come è noto la vicenda era emersa nel corso della puntata della trasmissione 37 e 2, del 2 dicembre scorso, condotta da Vittorio Agnoletto su Radio Popolare, grazie alla testimonianza di ”Elena”, una operatrice telefonica di Multimedica.



Si sono succedute in questi giorni dichiarazioni, comunicati della stessa società, dei sindacati e la notizia di una indagine voluta dalla Regione con l’invio di ispettori. “Ci attendiamo risposte chiare – ha detto Marco Caldiroli- anche perchè in gioco c’è il diritto alla salute dei cittadini, che corrono il rischio di essere tagliati fuori dal servizio sanitario pubblico con una scusa o con un’altra: vogliamo capire anche se l’indagine riguarderà eventuali altre strutture sanitarie private e se ci saranno interventi sanzionatori”.

Ma c’è anche un altro punto al centro della richiesta di accesso agli atti: Multimedica aveva fatto riferimento a un non meglio precisato incontro sindacale, nel corso del quale le organizzazioni dei lavoratori avrebbero chiesto l’estensione della premialità anche agli operatori del front office: “Su questo – ha detto Vittorio Agnoletto – c’è una smentita e una diffida della RSU di Castellanza, presente ai tavoli CGIL CISL UIL del gruppo Multimedica: chiediamo quindi accesso al verbale dell’incontro, o degli incontri, con i rappresentanti dei lavoratori avvenuto per la presentazione del sistema di premialità”.

Multimedica aveva dichiarato che si trattava di una sperimentazione avviata nello scorso luglio: nella richiesta di accesso agli atti si chiede anche come è stata calcolata e assegnata la suddetta premialità e quali siano stati i risultati, anche sul piano statistico. in relazione agli anni precedenti.

Per info. Carmìna Conte cell. 393 137 7616