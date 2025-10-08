“Matera insieme per la salute” in un seminario di Cittadinanzattiva

“Mettere al centro le persone, la qualità delle cure e il valore del diritto incomprimibile della salute, l’unico diritto declinato dalla nostra Costituzione come Fondamentale e contemplato nell’ art.32.” E’ questo, come si spiega in una nota a firma di Pasquale Andrisani, presidente del sodalizio organizzatore “il cuore del seminario INSIEME PER LA SALUTE, promosso da Cittadinanzattiva Basilicata AT Matera che si terrà a Matera il prossimo 18 ottobre dalle ore 9 presso la sala Convegni della Camera di commercio. La giornata vedrà la partecipazione di relatori di alto profilo tecnico-scientifico, medici, istituzioni e importanti associazioni. Durante la giornata si discuterà di innovazione, medicina territoriale, prevenzione, PNRR , umanizzazione delle cure e valorizzazione del personale sanitario. Temi centrali per garantire un sistema equo, sostenibile e vicino ai bisogni delle persone.

In un momento in cui il sistema sanitario affronta dalla carenza di personale alla sostenibilità delle strutture, fino al crescente bisogno di prossimità e umanità, il seminario vuole lanciare un messaggio chiaro: Insieme per la salute non è solo uno slogan ma un impegno collettivo. Solo unendo persone, competenze, associazioni, istituzioni, comunità, possiamo costruire un sistema sanitario più giusto, umano e vicino a chi ha bisogno e da solo non ce la fa. La salute nasce dall’ascolto , dal rispetto dell’ essere umano e dalla collaborazione. Curare significa unire. Unire il medico e il paziente in un contesto di umanizzazione delle cure. Nessuno si salva da solo.”

