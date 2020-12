Lo avevamo anticipato ieri che i test sierologici si sarebbero attestati tra i 4000 e i 4200 e la nota diffusa dal Comune di Matera, con le dichiarazioni dell’assessore alle politiche sociali Raffaele Tantone, fissano il risultato a quota 4300 con appena cinque covid positivi e una forte risposta dal mondo della scuola primaria e media inferiore, e da una platea di figure che operano in prima fila come vigili del fuoco, operatori ecologici, associazioni di volontariato e similari. Bene ed è stato un efficace segno di sinergia tra Istituzioni ( Comune, Asm, Regione, personale medico e infermieristico) associazioni di volontariato, Protezione civile, Vigili urbani come abbiamo scritto nel servizio https://giornalemio.it/cronaca/test-sierologici-in-palestra-con-espedito-e-lassessore-tampone/ . Segno che quando si lavora senza clamori, organizzazione e concretezza i cittadini rispondono e si vedono i risultati. Il dato del bilancio finale di quattro giorni di attività è quello ufficiale e rendicontato sul campo, nella palestra dello stadio XXI Settembre-Franco Salerno. Nella giornata di sabato, era stato di 3500 tamponi sierologici. Dato al quale ha fatto riferimento in una nota ufficiale https://giornalemio.it/cronaca/leone-prosegue-la-campagna-di-screening-nelle-scuole/ l’assessore regionale alla Sanità, Rocco Leone. Una svista. L’importante, e lo ha annunciato lo stesso Leone, è che il percorso continuerà nei prossimi giorni anche in altri comuni e scuole della Basilicata. Siamo certi che la comunità degli studenti, del personale della scuola risponderanno con sensibilità e senso di responsabilità alla campagna di monitoraggio con i tamponi sierologici.



COMUNICATO STAMPA del COMUNE

COVID, TERMINATA LA PRIMA FASE DI SCREENING CON TEST RAPIDO

Sono state oltre 4.300 le persone sottoposte a test antigenico rapido nelle quattro giornate di screening effettuato nella palestra dello stadio XXI Settembre-Franco Salerno. L’indagine diagnostica su vasta scala ha riguardato il personale scolastico e gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado. Cinque le persone risultate positive, e che pertanto sono state sottoposte a verifica attraverso il tampone molecolare presso l’Azienda sanitaria locale del materano, che si è anche occupata del tracciamento dei contatti.

L’indagine è già stata allargata ad altre categorie a rischio, tra cui autisti dei mezzi di trasporto pubblico, addetti al servizio di igiene urbana e vigili del fuoco.



“Questa attività è stata resa possibile grazie alla collaborazione che ha interessato diversi soggetti – ha affermato l’assessore alla Sicurezza, Raffaele Tantone-: il presidente della Regione, Vito Bardi e l’assessore alla Salute, Rocco Leone, per avere assicurato la fornitura dei tamponi; l’Asm che si è attivata mettendo a disposizione il personale sanitario e informatico per la gestione dei dati; i volontari di protezione civile, che hanno gestito i flussi delle migliaia di persone che si sono sottoposte al tampone; il personale del Comune e la polizia locale che hanno curato i rapporti con gli istituti scolastici e la gestione dei form di prenotazione on line. E’ importante la prosecuzione di questa attività di collaborazione, che ha coinvolto anche le famiglie, le quali hanno compreso l’importanza del test quale strumento per monitorare la diffusione del Covid”.

“L’utilizzo dei test antigenici rapidi può essere utilmente esteso a contesti diversi – ha aggiunto Tantone – in quanto in grado di assicurare una diagnosi accelerata dei casi, consentendo una tempestiva diagnosi, diversamente dai test molecolari che richiedono un intervallo di tempo più ampio per ottenere l’esito. Siamo già al lavoro per esaminare i dati e le possibilità di estendere lo screening ad altre categorie di persone ritenute maggiormente a rischio”.



E LA NOTA DELLA REGIONE

Covid-19, Leone: “Prosegue la campagna di screening nelle scuole lucane

“Continua la campagna di screening nelle scuole che coinvolge studenti, docenti e personale scolastico. Dopo Potenza e Matera, nei prossimi giorni l’iniziativa di prevenzione intrapresa dal Dipartimento regionale Politiche della persona si estenderà alle città lucane con popolazione superiore ai 10 mila abitanti e a breve arriverà nei Comuni più piccoli. Nel materano verranno coinvolti già nei prossimi giorni gli studenti di Policoro, Montescaglioso, Pisticci e Bernalda, mentre nel potentino quelli di Melfi, Venosa, Lavello e Rionero in Vulture”.

Lo rende noto l’assessore regionale alla Salute, Rocco Leone.

“Sono incoraggianti – prosegue Leone – i risultati restituiti dagli screening avviati nelle realtà scolastiche di Matera e Potenza. Nella città dei Sassi, su circa 3.500 tamponi effettuati, sono state registrate 4 positività. Nel capoluogo di regione, su 5.400 test, solo una persona è risultata positiva.

Come ha evidenziato il presidente Bardi, l’andamento dei contagi nella popolazione scolastica che va dai 6 ai 13 anni, grazie al periodo di didattica a distanza, è in netto miglioramento. E per non disperdere i frutti del lavoro portato avanti sinora e consentire ai nostri ragazzi di frequentare in presenza la scuola, continuiamo a farci guidare dalla logica della prevenzione”.

Ufficio Stampa

Giunta regionale della Basilicata

Matera, 9 dicembre 2020