Matera: domenica 17, screening gratuito del diabete

I Lions Club Matera Host, Matera Città dei Sassi e Leo Club Matera 2019, in collaborazione con l’Associazione Italiana Lions per il Diabete AILD, domenica 17 novembre dalle ore 9,00 alle ore 13,00 nel piazzale antistante la Parrocchia Maria SS Addolorata di Matera, effettueranno lo screening gratuito del diabete a cui potranno partecipare tutti i cittadini che lo vorranno. In una nota si ricorda che “Le persone interessate a sottoporsi al test glicemico devono presentarsi a digiuno. Lo screening del diabete è un modo importante per aiutare le persone a comprendere il loro rischio di contrarre la malattia o addirittura di averla contratta senza saperlo e ciò allo scopo di rendere le comunità più sane. Nel breve termine gli screening aiutano i cittadini a conoscere il diabete e a comprendere il loro stato di salute attuale. Se necessario, i soggetti a rischio possono essere indirizzati a visite di controllo. Tutto ciò porta complessivamente a una migliore qualità della vita. Saranno presenti il presidente del Lions Club Matera Host Angela Barbaro, il presidente del Lions Club Matera Città dei Sassi Giuseppe Sicolo, la referente regionale AILD dott.ssa Imma Brucoli e il presidente del Leo Club Matera 2019 Carmen Cornacchia. Effettuerà lo screening la dott.ssa Dominique Cerrone, dirigente medico U.O.C. Endocrinologia e Malattie Metaboliche dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera. Infine, nella stessa circostanza, i soci Lions provvederanno alla raccolta degli occhiali usati che proseguirà nei giorni successivi in alcuni esercizi commerciali di Matera. I Lions hanno una storia ultracentenaria. Fondato nel 1917, il Lions International è conosciuto principalmente per la lotta alla cecità; tuttavia, l’attività di servizio si esplica in più aree tra le quali: Diabete, Vista, Fame, Ambiente, Giovani e Cancro Infantile. Un atto di servizio, una parola di incoraggiamento, una generosa donazione è spesso quello che ci vuole per portare la speranza dove ce ne è più bisogno.”

