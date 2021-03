…tutelarla e potenziarla. Un invito rivolto a cittadini, turisti, enti locali, privati per supportare in concreto quanto l’associazione Amici del Cuore di Matera sta facendo con i soci, i volontari che supportano il presidente Paolo Loiodice nel mantenere in efficienza una rete di 10 defibrillatori, dislocata tra i rioni Sassi e il centro.



E merito ce l’ha anche la Domar, che rileva la funzionalità delle attrezzature, utilissime per salvare una vita in attesa dell’eventuale trasporto in ospedale. L’eventuale furto o danneggiamento di defibrillatori è un danno per la sicurezza di tutti. Ne sono una conferma le immagini del servizio, che documentano l’impegno di volontari, tecnici e gli amici dell’associazione Bersaglieri ” Binetti” di Matera, per ripristinare tre punti di soccorso in via Tommasi Stigliani, nella parte alta di via Don Minzoni all’incrocio con Piazza Matteotti, nel boschetto di via Lucana come lo conoscono i materani o Parco Papa Giovanni Paolo II come è nella dizione ufficiale.



Se fosse per Paolo Loiodice, sempre pronto ad aprire il cuore della solidarietà, la rete attuale avrebbe raggiunto anche quartieri, borghi e il Parco della Murgia ma occorre che qualcuno metta mano ”alla coscienza e al portafogli”. Del resto si tratta di un servizio utilissimo, che dà il segnale di civiltà, efficienza, verso una possibile emergenza come un ” improvviso” scompenso cardiaco. Più defibrillatori, sostenuta dalla necessaria attività formativa, per consentirne l’utilizzo e con un investimento alla portata di enti e privati. Del resto i ”defibrillatori” sono lì (e ci devono restare) per fronteggiare le emergenze. Stop agli atti vandalici e ai furti con un avviso efficace, in lingua italiana e inglese, e un messaggio forte del tipo ” Ricorda se funziono, salviamo una vita !” Il resto dobbiamo farlo tutti, gettandoci un occhio. Un giorno, quando meno ce lo aspettiamo, potrebbe essere utile servirsene per salvare la vita a una persona cara. Gli ”Amici del cuore” servono anche a questo.