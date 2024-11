Mancata contribuzione per dializzati e talassemici. Ennesima ingiustizia sociale e sanitaria del Governo Bardi.

“Nei giorni scorsi il Comitato ANED (Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e Trapianto) Basilicata, in persona del proprio segretario regionale, ha segnalato il mancato stanziamento di fondi nel Bilancio di Assestamento 2024-2026 in favore dei dializzati, talassemici e dei cittadini affetti da altre patologie del sangue. Inoltre, è stato denunciato il mancato adeguamento dei contributi per i pazienti con fascia ISEE 0-21.000 euro e la mancata erogazione dei fondi dal maggio 2024.” E’ quanto scrivono Viviana Verri e Alessia Araneo (Consigliere regionali M5S Basilicata) in una nota in cui annunciano che “Alla luce delle suddette gravi inadempienze, oltre ad unirci all’appello e alle legittime preoccupazioni del Comitato ANED Basilicata, abbiamo presentato un’ interrogazione urgente per capire le ragioni della mancata previsione dei fondi nel bilancio di assestamento, i motivi del grave ritardo nell’erogazione dei contributi e le ragioni del mancato adeguamento degli stessi a quanto previsto dalla L.r. 11/2023, sollecitando, altresì, il governo regionale a porre rimedio all’ennesima ingiustizia sociale e sanitaria perpetrata nei confronti delle fasce sociali più deboli.”

