Malattie rare. Da Matera un percorso tra ascolto, innovazione ed eccellenze

E’ un problema serio che in Basilicata colpisce 5000 persone a fronte di 7000 malattie rare, per le quali occorrono risposte concrete e una attenzione maggiore, per evitare di giungere troppo tardi a individuarle e a mettere a punto possibili terapie che diano speranze di guarigione o, quantomeno, di condizioni di vita accettabile. Il convegno, sul tema “Matera. Scienza+innovazione. Innovazione e pediatria’’ organizzato dall’Associazione Carabinieri ‘’ Rocco Lazzazzera’’ , organizzato a Matera dalla locale sezione dell’ associazione nazionale carabinieri, con il coinvolgimento di professionalità venute anche da fuori regione, è la conferma che per avere risultati occorre fare rete, lavorando di buona lena. A confermarcelo è Vito Cilla, medico pediatra in pensione, che conosciamo per l’altruismo del suo operato e per quanto ha fatto e continua a fare nel settore delle malattie rare. E dal tavolo del convegno, insieme al direttore scientifico del convegno Giuseppe Lacanna, insieme ad altri relatori ha aggiunto altri mattoni per pavimentare quella strada in salita costellata da burocrazia, a volte insensibilità, nell’affrontare un mosaico di malattie che hanno bisogno , sempre più, dell’innovazione e della ricerca.



“Abbiamo voluto fare questo convegno -ha detto Vito Cilla-non tanto, per ripetere le solite cose sulle malattie, come l’intelligenza artificiale può aiutare un medico che in Ospedale lavora in biologia e che vede geni, molecole e che va a indagare su quelle che possono essere anche le malattie rare. Abbiamo voluto parlare della organizzazione, della comunicazione e della eccellenze, che come Basilicata non dobbiamo averle e nè possiamo perchè mancano i numeri e non solo. Continuiamo a lavorare con le malattie rare e, siccome, dobbiamo prevedere anche in famiglia una possibile ed eventuale comparsa , ci auguriamo di essere messi in connessione con i centri di eccellenza”. Serve la prevenzione, ma quanto fatto negli anni scorsi è stato inspiegabilmente stoppato. “A Matera, fino alla pandemia da coronavirus -ricorda Cilla- c’era uno sportello dedicato presso la Asm ma, purtroppo,non siamo riusciti ad avere una ulteriore convenzione per andare avanti. E non sappiamo perchè. Però alcuni di noi hanno lasciato il numero di telefono a quanti sono intorno a quello sportello delle malattie rare e ci mettono in comunicazione con le persone che chiedono aiuto.. Noi cerchiamo di risolvere i problemi burocratici per il riconoscimento della malattia rara, l’individuazione dei centri accreditati che possono aiutarli, oppure per l’acquisizione di farmaci innovativi su questo argomento. Siamo a disposizione di queste persone e le mettiamo in collegamento sia con le associazioni malattie rare e sia con i centri specialistici.Anzi telefoniamo noi. Alcuni sono vicini in Puglia, come abbiamo sentito dalla dottoressa Giuseppina Annicchiarico. Altri sono più sù dove ricerca e sanità sono avanti da tempo, nonostante il taglio di risorse e la carenza di organici”. E l’ Incidenza è in crescita.



” In Basilicata -precisa Cilla- sembra strano ma abbiamo circa 5000 persone che soffrono di malattie rare, che sono circa 7000 che riusciamo a individuare con le nuove metodologie. In Basilicata una delle malattie rilevanti è la talassemia, poi la fibrosi cistica, e altre non tanto cromosomiche- come la sindrome di Down- ma quelle genetiche come la morte improvvisa della cardiomiopatia dilatativa, la sla, per la quale è iniziato lo screening anche in Basilicata e altri tipi di malattie rare che non riusciamo a identificare . Ecco perchè abbiamo bisogno dei centri super specialistici -conclude- e in questo convegno ci sono realtà come Il Bambin Gesù di Roma, che ha esperienza sia nella terapia dei tumori in età pediatrica , le leucemie rare per quanto riguarda il neuroblastoma”. Ci sarà un seguito del convegno. A confermarlo lo stesso Vito Cilla insieme all’ architetto Giuseppe Lacanna. Dopo questa prima esperienza l’anno prossimo ci sarà un altro convegno sulle nuove tecnologie, collegate alla diagnosi e alla terapia del bambino”. E Felice Lapadula, presidente dell’associazione nazionale carabinieri di Matera è già al lavoro con quanti fanno rete con il sodalizio dell’Arma a lavorare nel solco della solidarietà e responsabilità verso quanti devono affrontare quotidianamente, e con non poche difficoltà, problemi come quello della malattie rare. Ma tocca ad altri, a cominciare dalla politica, mettersi una mano alla coscienza, per fare di più e in maniera responsabile.