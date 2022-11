Maida : “De profundis per la Sanità lucana , non ci sono terapie”

” Non c’è più niente da fare…” cantava Bobby solo in una nota incisione del 1967 . E quel brano va ”a pennello” per Vincenzo Maida, che a Matera presso il circolo culturale La Scaletta ha presentato un libro testimonianza come ‘’ Santi e in Paradiso e pazienti in fuga’’ . Un libro che registra dal passato fino al presente o quasi quella prassi clientelare, che ha premiato favori, comparizi, comarizi,nepotismi, anzicchè la meritocrazia e il risultato è nell’emigrazione sanitaria verso i presidi extraregionali, accompagnata da professionalità che non trovano in loco motivazioni e condizioni per restare. ” La situazione è irrecuperabile – dice il collega Vincenzo Maida, per anni addetto stampa nelle aziende sanitarie del Materano. E’ destinata a peggiorare ulteriormente, come sta peggiorando dagli ultimi 30 anni a questa parte. Quindi non ci sono terapie. Anche perchè i dati statistici dicono chiaramente che nei prossimi otto anni vi sarà una emorragia di altri 40.000 lucani. Tenendo presente che le ondate migratorie quella postunitaria e degli anni Sessanta hanno riguardato quella delle braccia. Da qualche anno a questa parte stanno emigrando i cervelli . Questo vuol dire che la Basilicata si impoverirà sempre di più. Andremo verso la desertificazione e anche la disgregazione sociale e territoriale”.



Il libro , del resto,si chiude con delle considerazioni pessimistiche su quello che non è stato fatto, non si continua a fare, tra tanto disinteresse e mediocrità quanto ad assunzioni, organizzazione e investimenti, che finiscono con il descrivere una situazione funerea della sanità materana e lucana in generale, fatta eccezione per le ”strabiche” attenzioni riservate dalla Regione all’Azienda ospedaliera regionale San Carlo, che sottrae risorse e funzioni a quel che annaspa nelle province di Potenza e Matera, sopratutto grazie all’ipocrita silenzio -assenso di quanti continuano a favorire un disegno, cominciato con le giunte di centrosinistra e proseguito con quella attuale di centrodestra. C’è poco da fare come ha ricordato lo studioso di storia locale, Gianni Maragno, che ha ricordato i colpi bassi (il Campanile ci sta tutto) che la Potenza dell’arroganza e dello sfruttamento hanno riservato a Matera (che era e resta per vari motivi legata alla Puglia). Più pacate le valutazioni del presidente della Provincia e sindaco di Montalbano jonico Pierro Marrese, che ha invitato a uno sforzo comune per superare i problemi della sanità, e del presidente del circolo La Scaletta Paolo Stasi, che in questi giorni ha festeggiato un compleanno con lo zero finale, pronto a ricordare i suggerimenti ”a costo zero” fatti con un report sanitario sulle cose da fare. Ma che finora ( e non avevamo dubbi) sono rimasti inascoltati, proprio perchè – e la conferma è venuta dalla recente e inconcludente conferenza dei sindaci con gli amministratori regionale e territoriale della sanità- il disegno di depotenziamento porta a un solo obiettivo. A rimetterci sono i cittadini, e del Materano in particolare, che non possono curarsi nè in loco e in Puglia, a causa dello sforamento del budget per la mobilità extraospedaliera. E allora. Risposte dal Governo. Il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, ha osservato che in bilancio per la Sanità ci sono gli spiccioli. E allora?



Luigi Bradascio, medico odontoiatra privato, che ha avuto una breve esperienza politica in consiglio regionale, ha tracciato una analisi lucida di quanto con tanta decisione (chiamatela pure facciatosta) intendo fare con la dispendiosa facoltà di medicina a numero chiuso e per la trasformazione del San Carlo in Policlinico. Naturalmente – ha ricordato Bradascio- a rimetterci saranno i materani che avranno sempre di meno. La soluzione? Allearsi con la Puglia. Chi lo fa vista la assenza di ”attributi virili” e di tante ipocrisie tra la gran parte di quanti dovrebbe difendere gli interessi di questo territorio? Attendiamo l’effetto zattera e che le aree metropolitane di Napoli e Bari si dividano la scarsa utenza della Basilicata.



Ci ha pensato Vincenzo Maida ( che ha ricevuto gli apprezzamenti anche audio del collega Pasquale Doria, impegnato in consiglio comunale) a farci sorridere e a indignare sull’andazzo della gestione della sanità dalle nostre parti, raccontando scenette da familismo immorale. E poi l’attore e regista Emilio Andrisani che ci ha riportato alla realtà descritta da Antonio, il protagonista del libro che in pensione si beccherà la cervicale…, recitando i passi di una vita in corsia. Se lo incontrate girategli il commento dell’autore : ” Non c’è più niente da fare…” mentre scende ”Una lacrima sul viso”… Bobby Solo aveva previsto come sarebbe andata a finire.