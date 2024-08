L’utilità delle farmacie online: la rivoluzione nel campo medico

No, quando si parla dell’utilità delle farmacie online, sconsigliamo di concentrarsi esclusivamente sul lato “convenienza”: sì, è vero che il risparmio c’è, ma parliamo di un nuovo modo di fare acquisti. Di una rivoluzione che, negli ultimi anni, è diventata sempre di più un punto di riferimento.

Prendiamo il caso di Dr. Max, e-shop di farmacia: si è affermato rapidamente in Italia non solo online, ma anche puntando sui negozi fisici. E garantendo, così, una presenza capillare sul territorio per ogni evenienza.

La possibilità di fare acquisti “in grande” è sempre stata appannaggio dei grandi punti vendita. Oggi, però, con il web che avanza, abbiamo l’opportunità di sfogliare un catalogo praticamente infinito, con ogni genere di prodotto, dai medicinali agli integratori, fino alla cosmesi.

L’accessibilità su misura per tutti

Lo “shopping” online è aumentato a dismisura durante la Pandemia di Covid-19, quando, chiusi nelle nostre case, abbiamo potuto comprare sui principali shop. Ed è in questa finestra temporale che molti hanno scoperto la comodità e l’accessibilità delle farmacie online.

Ma facciamo un passo indietro. In Italia, dal 2015, le farmacie possono vendere i propri prodotti online. Ed è il Ministero ad autorizzare una farmacia in tal senso, con il Logo Identificativo Nazionale: un aspetto da controllare nel momento in cui si sta acquistando un farmaco online.

L’accessibilità è un valore importante: è ciò che consente a uno shop online di fare la differenza e di garantire alla propria clientela la possibilità di ricevere i prodotti a casa, ma anche di fare acquisti in determinate fasce orarie o giorni della settimana.

Per Dr. Max, è proprio l’accessibilità un punto di forza: la salute è una questione che tocca tutti. Ed è il motivo per cui sul sito è disponibile un catalogo con le migliori marche, garantendo un servizio costante nel tempo, con professionalità.

Certo, la farmacia online è aperta 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Non ci sono limiti di orari: possiamo organizzarci in totale autonomia.

Una vasta offerta di prodotti

Non siamo ancora arrivati alla questione convenienza perché spesso è proprio la vasta offerta di prodotti in catalogo che solletica la curiosità dei clienti che si approcciano per la prima volta a questo servizio.

Stando alla normativa vigente, nelle farmacie online non possiamo acquistare i medicinali con obbligo di ricetta. Troviamo, quindi, tutti i farmaci SOP, ovvero “senza obbligo di prescrizione”, come può essere l’OkiTask per fare un esempio.

Ma il catalogo si allarga anche ai parafarmaci, agli integratori e ai prodotti omeopatici. Tutti quei prodotti dedicati alla salute e al benessere a 360°. Non solo la nostra, ma anche quella dei nostri amici animali. Su Dr. Max, è prevista una sezione Veterinaria in cui poter valutare antiparassitari, prodotti specifici per cani, gatti, pesci, volatili o altri animali.

Tornando invece alla salute e benessere della persona, ecco che il catalogo si amplia con medicinali, integratori, cosmetici, benessere e igiene, medicazione e sanitaria, rimedi. E c’è una sezione persino per mamma e bambino, per acquistare tutto l’occorrente.

Riservatezza e discrezione

Quante volte è capitato di sentirsi in imbarazzo all’idea di chiedere un test di gravidanza? La discrezione è uno degli aspetti su cui si fonda lo shopping online, in realtà.

Sebbene non ci sia alcun disagio nel comprare prodotti per la salute e l’igiene intima, ci sono tematiche su cui si avverte ancora oggi un forte senso di tabù. Per chi ha difficoltà a chiedere determinati prodotti o farmaci di persona, sapere di poter comprare online è di certo un modo utile per affrontare gli acquisti serenamente.

Convenienza

Veniamo, infine, al famoso fattore “convenienza”. Finora lo abbiamo solo accennato, ma lo abbiamo lasciato per ultimo per scelta, sebbene il risparmio sia uno degli aspetti che ha contribuito a rendere un successo le farmacie online.

L’idea di poter sfogliare un vasto catalogo di prodotti ci permette di fare scelte informate. Di non acquistare il primo prodotto che vediamo in farmacia (perché magari siamo di corsa), ma di prenderci il nostro tempo per capire se sia la scelta più giusta per noi.

E il risparmio? Non solo di tempo: farmacie online come Dr. Max offrono spesso promozioni, sconti e offerte da tenere sott’occhio per rifornire l’armadio dei medicinali ed essere preparati a ogni evenienza.

Come riconoscere una buona farmacia online?

Come anticipato, è il Ministero che approva le farmacie online. Ciò significa che devono necessariamente presentare il Logo del Ministero della Salute, rimandando il link al sito stesso.

Ma ci sono ulteriori aspetti positivi, come la presenza di un servizio clienti attivo. È quanto offre Dr. Max, con un’e-mail e un numero di telefono da contattare in caso di dubbi o domande. E c’è anche la sezione “Chiedi al Farmacista”, dove far fronte ad altre questioni.

L’utilità delle farmacie online? Infinita, osservando i molteplici vantaggi: un reale punto di riferimento per tutti, per poter comprare in totale serenità e sicurezza, con un plus significativo, che è l’accessibilità.