L’Ospedale Miulli interromperà le prestazioni sanitarie ai residenti in Basilicata dal 1 luglio

Riceviamo -da Erasmo Bitetti della SIMG (Società italiana di Medicina Generale) di Matera- e pubblichiamo questo documento -che potete leggere integralmente a questo link (Ospedale Miulli -19-6-2024- Interruzione prestazioni sanitarie a residenti della BASILICATA e delle altre EXTRAREGIONE-min)- dell’Ospedale Miulli che annuncia “l’interruzione delle prestazioni sanitarie a residenti della Basilicata (in assenza della stipula “Accordi di Confine”) a partire dal 01/07/2024”. La sospensione riguarda: ricoveri programmati; Day Surgery; Day Hospital; Day Service e Ambulatoriale.

Il documento così prosegue:

“Si dispone inoltre l’interruzione di prenotazioni di prestazioni, (incluse visite Oncologiche e di Radioterapia) esami strumentali diagnostici (TAC, RM, Endoscopie, ecc.) fino al 31/12/2024.

Sarà possibile effettuare solo visite follow-up/controllo, al fine di evitare interruzione nel processo terapeutico.”

Prevista la possibilità di prime visite a pagamento:

”In considerazione della domanda di salute dell’utenza, in particolare dalla Basilicata, al fine di offrire la possibilità di cure presso il nostro nosocomio, si dispone esclusivamente per le sole “prime visite” specialistiche la possibilità di accedere presso gli ambulatori istituzionali con remunerazione a carico dell’utente pari ad un costo di 60 euro, riferibili all’ammontare della prestazione e del ticket.” Tutto questo nel mentre il Presidente Bardi e la sua maggioranza se la prendono comoda per la nomina della Giunta e delle altre cariche consiliari, con l’assessore alla sanità uscente -ma non ancora sostituito- così affaccendato a farsi eleggere come sindaco del capoluogo di regione. Tutto il resto può attendere…..compreso chi ha necessità di curarsi.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.