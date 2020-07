Ma è vero quello che riporta la petizione comparsa su change.org? Come stanno le cose? Rischiamo davvero?. Sono alcune delle domande che ci hannO girato insieme al link http://chng.it/RTsd8xQS il cui testo e contenuto pubblichiamo di seguito. Il progetto di riorganizzazione, così l’hanno chiamato in Regione, sulla sanità di Basilicata c’è tutto e segue a un disegno poi stoppato, che era stato dalla maggioranza di centrosinistra guidata da Marcello Pittella. Percorso ripreso dalla giunta di centrodestra guidata da Vito Bardi, nel solco delle indicazioni e delle riflessioni emerse durante il periodo di confinamento domiciliare (usiamo l’italiano) da virus a corona con un confronto avviato in commissione e con un giudizio negativo di Cgil, Cisl e Uil. Obiettivo: semplificare, riorganizzare, accentrare e utilizzare al meglio le risorse ma con tanti punti scoperti. Il maggior ospedale di Basilicata, il San Carlo, mostra evidenti limiti organizzativi e ha poco appeal- nonostante l’accentramento di funzioni- sulle diverse aree della Basilicata (Potenza compresa) che preferiscono rivolgersi altrove. E a Matera le cose , per la perdita di funzioni, e i limiti negli investimenti, non vanno meglio. A questo aggiungiamo il progetto, ormai trentennale, di portare a Potenza la facoltà di medicina con una convenzione con atenei napoletani e romani e un contributo della Regione di sei milioni di eurohttps://giornalemio.it/politica/universita-medicina-e-riforme-sanita-leone-va-avanti/.

Serve e a chi serve? Rilanciare la Sanità lucana e il San Carlo? Maah. Ce ne siamo occupati in decine di servizi, https://giornalemio.it/salute-e-benessere/facolta-di-medicina-le-priorita-sono-altre-tra-tanto-silenzio/ , con un preciso invito al ministro della Sanità, Roberto Speranza, a lavorare sulle priorità. Ridurre a una le Asl , con sede a Matera.? Maah. Disegni politici e poco funzionali. L’emigrazione sanitaria si combatte con servizi efficienti e produttività, per recuperare la fiducia dei cittadini. Certamente se ne parlerà ancora. E a Matera si vota per le comunali. Per cui è possibile un rinvio, strategico,a dopo…

In questi giorni abbiamo appreso che l’assessore alla salute della Basilicata dott. Rocco Leone sta portando avanti una proposta di riordino della sanità lucana. Questa proposta è in continuità con la legge di riforma n 2/2017 voluta dalla vecchia giunta. Questa proposta vorrebbe creare un’unica azienda ospedaliera con sede legale a Potenza e una azienda territoriale. Se sarà approvata la sanità materana sarà relegata ai margini e saremo declassati ad ambulatorio del San Carlo. Noi chiediamo una vera riforma dove i territori sono protagonisti dove le aziende di tipo misto Una A Matera e una A Potenza abbiano le stesse autonomie e possano fare rete per dare gli stessi livelli di salute in tutta la Regione. Una riforma che possa riqualificare le strutture esistenti e che dia dignità a chi ci lavora. Una riforma che possa prevedere gli accordi di confine con Puglia e Calabria per poter acquisire e portare in Basilicata i nostri vicini invertendo la tendenza alla emigrazione sanitaria. Noi vogliamo il rilancio della Sanità materana e per questo chiediamo di abbandonare questa proposta presentata dal dott. Leone