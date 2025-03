“Lo rivogliamo efficiente…” Il comitato pro Ospedale di Matera insiste

E fa bene il dottor Tommaso Scandiffio, medico cardiologo, presidente del comitato pro Ospedale di Matera a chiedere concretezza e che si investa seriamente sul futuro del ”Madonna delle Grazie” passato dalle aspettative del ”nuovo nosocomio” della Asl 4, alla Asm nata dalla fusione con la Asl 5, a quella centralizzata dell’Aor San Carlo che ha finito- i dati sono impietosi- con l’alimentare il deficit della sanità lucana ( sotto di oltre 80 milioni di euro) e con una migrazione sanitaria che continua a vantaggio -nel caso del Materano- verso quelli pugliesi e del ”Miulli” di Acquaviva delle Fonti ( Bari) in particolare. Con gli annunci, la politica dei pannicelli caldi e le aspettative finora deluse, e nè poteva essere altrimenti, del Pnrr salute non si danno risposte ai cittadini e, in particolare alle fasce deboli vista la condizione di invecchiamento della popolazione. ”Senza dimenticare -aggiunge Scandiffio- che gran parte dei concorsi registrano rinunce o vanno deserti. Scontiamo, purtroppo, quel disegno di trasformare l’ospedale di Matera in un poliambulatorio e portare tutto a Potenza che di suo ha delle eccellenti potenzialità, ma è carente da un punto di vista logistico e funzionale. Non ha funzionato, e nè poteva essere diversamente, viste le distanze, e ne stiamo pagando le conseguenze quanti a servizi, organici che penalizzano oltre gli utenti anche quanti con spirito di abnegazione sono in prima linea. Ci sono delle priorità, a cominciare dal Pronto soccorso.



Abbiamo portato alcuni punti al direttore generale della Asm, Maurizio Friolo. Uno di questi chiede di cessare di fare concorsi solo di assistente, per patologie importanti, visto che non si presenta nessuno . Occorre il primario perchè quella figura è il referente . Quando manca il primario il reparto non esiste . Un giovane che comincia, per esempio in oncologia, anatomia patologica o altro, che non ha dei referenti è costretto a lavorare nel completo disorientamento . Non ci meravigliamoci se vincitori di concorso poi rinunciano . Negli anni si è fatta una opera di distruzione dell’Ospedale di Matera. Lo avevamo previsto. Abbiamo avuto un danno erariale e non ha pagato nessuno. Avevamo una Asl attiva, ma è stata una decisione politica a portare a questo stato di cose”. Con una sponda locale, naturalmente…Il Comitato continua ad avere ”a cuore”, è il caso di dire, lo stato di salute dell’ospedale di Matera. Se se ne parlasse di più e con impegni precisi in campagna elettorale per le comunali forse, diciamo forse, qualcosa cambierebbe. A cominciare dal superamento di un modello di gestione centralizzato della sanità in Basilicata, che non funziona. E chi paga sono i cittadini…