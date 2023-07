Liste di attesa spropositate? Colpa di un bug…Appost!

La precisazione della Asm, incentrata a senso di responsabilità per capire come mai la prenotazione per una ecografia per linfoma fosse stata fissata al 2024, conferma che la questione delle prenotazioni telematiche affidate a un software vanno monitorate con frequenza. E questo perchè ”non si può mai sapere” cosa accade alla lunga in un sistema, che deve accogliere migliaia di dati. Questa volta è stato un ”bug”, un errore di funzionamento di un sistema o di un programma, che può capitare a qualsiasi realtà che utilizza sistemi informatici.Questione risolta, ma che potrebbe ripetersi, anche perchè dietro ai numeri, ai dati ci persone che hanno diritto a essere curate per tempo. E quando non può farlo il Sistema sanitario pubblico che a Matera, e non solo, va potenziato e rilanciato occorre- come riporta il Piano nazionale di gestione delle liste di attesa dal privato- e senza aggravio di costi per i cittadini. La segnalazione del cittadino Antonio Nacci, che ha deciso inviare una pec al ministro della Salute Orazio Schillaci, e per conoscenza al presidente della giunta regionale di Basilicata Vito Bardi, conferma che il diritto alla salute va garantito, rimuovendo – laddove ci sono- incrostazioni e strabismi che con l’autonomia differenziata sono destinati ad aumentare.



LA NOTA DELLA ASM

ASM, ECOGRAFIA SPOSTATA AL 2024 PER UNA PAZIENTE: ERRORE MATERIALE DEL SISTEMA INFORMATICO. PROBLEMA RISOLTO

Un bug interno al sistema di prenotazione alla base del disguido

In riscontro alle notizie riportate da alcuni organi di stampa, domenica scorsa 16 luglio, e condivise in prima pagina, una delle quali aveva come titolo “Ecografia per linfoma al 2024, altro che liste d’attesa smaltite”, l’Azienda Sanitaria Locale di Matera comunica che si è trattato di un mero errore materiale, prontamente risolto.

La Direzione Generale dell’ASM, posta a conoscenza del differimento della prestazione oggetto di attività, in data 17 luglio 2023, ha avviato una verifica, con modalità di vigilanza e controllo associato, per mezzo degli uffici preposti, concludendo che il bug interno al sistema informatico di prenotazione aveva prodotto una riprogrammazione oggetto di annullamento. Pertanto, il Direttore Sanitario Aziendale, Giuseppe Magno, ha preso in carico la Signora T.D. assicurando l’evasione dell’indagine diagnostica nella data oggetto di prenotazione pregressa, cioè il 21 agosto 2023, ovvero acclarando il pieno rammarico dell’ASM.



In ultimo, si evidenzia che l’ASM, con Delibera del Direttore Generale n. 454/2023 intitolata “Presa d’atto DGR n. 329/2023 avente ad oggetto Indirizzi strategici e indicazioni operative in materia di Governo dei Tempi di Attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate in regime di SSR presso le Aziende Sanitarie Pubbliche e le Strutture Sanitarie Private Accreditate dalla Regione Basilicata.”, in linea con le Delibere di Giunta Regionale n. 951/2020 e n. 487/2022, con cui la Regione Basilicata ha approvato e rimodulato il Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa, ha adottato, le modalità operative di gestione della domanda e dell’offerta delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, migliorando la gestione dei tempi di attesa, in riferimento all’implementazione dei relativi Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) al fine di assicurare i tempi di erogazione previsti per le diverse classi di priorità del PNGLA (Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa), in termini di riduzione degli errori, di controllo della spesa e di disponibilità di dati affidabili idonei allo svolgimento di monitoraggi nell’ambito degli adempimenti regionali sui Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

Matera, 18 luglio 2023