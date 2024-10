Liste di attesa. Specialisti necessari, ma accordo datato…e disparità (vecchia storia) tra Asm e Asp

Quando si ha la buona abitudine di leggere fino in fondo comunicati stampa, dichiarazioni, annunci, evitando il pedissequo ”copia e incolla” e con il rischio (capita) di saltare qualche rigo, si ha la conferma del ”perchè?” le cose nella Sanità di Basilicata continuano a non andare nella direzione del ”diritto alla cura” . E i tempi lunghi delle liste di attesa lo confermano, a causa di risorse limitate che non arriveranno dal Governo come dimostra la Finanziaria e con una dotazione organica che è quella che sappiamo. Ma quando servono specialisti è allora una risposta è bella è pronta perchè non si può andare oltre gli annunci. Nella seconda commissione regionale, presieduta dal consigliere regionale Nicola Morea(Azione),sono stati sentiti i vertici regionali del Sumai che hanno riferito come ”L’ultimo accordo integrativo regionale di riferimento del 2007 sia stato ampiamente disatteso negli obiettivi”. Da qui la richiesta di ”un maggiore coinvolgimento degli specialisti ambulatoriali, da parte delle Aziende sanitarie, per l’abbattimento delle liste d’attesa”. Ma come se c’è e non è una novità una ”divergenza nell’applicazione del contratto, nei confronti dei professionisti, tra Asp e Asm. Inoltre, si sottolinea un problema di sostenibilità delle tariffe che richiedono un adeguamento”. L’anamnesi denuncia passa all’assessore regionale alla Sanità, Cosimo Latronico e al Dipartimento di competenza, per mettere mano a procedure e a risorse finanziarie, naturalmente. Certo è che è inevitabile come ci siano ancora queste situazioni, pur in presenza di una gestione centralizzata della spesa regionale. Cui prodest, finora? Ne riparleremo nei prossimi bilanci… Nel frattempo l’assessore alla Sanità, Cosimo Latronico, ribadisce in un comunicato che pubblichiamo più avanti ” L’impegno per ridurre le liste di attesa in Basilicata” e che sono state ”definite azioni che coinvolgono strutture pubbliche e private”. Ne prendiamo atto, che la situazione possa migliorare nei prossimi mesi . Non è precisato, però, se si tratta di strutture pubbliche e private accreditate e contrattualizzate solo della nostra regione o anche di quelle delle realtà vicine, campane o pugliesi che sono meta delle migrazioni sanitare dalle province di Potenza e Matera. Per il Materano e il Metapontino, che conosciamo bene,aldilà degli sforzi per contenere il flusso di cittadini che si dirigono -per esempio al ”Miulli’ di Acquaviva delle Fonti ( Bari) o al Santissima Annunziata di Taranto- è opportuno sapere come e se sono stati risolti (in sede di comitato tecnico) i rapporti con le singole strutture e, in generale, per gli accordi di confine. Finora silenzio. Anche qui fatti e chiarezza. La gente, se ha soldi per farlo, fa scelte precise…

In quarta Commissione si è discusso di Sanità e lavoro agile

Auditi i rappresentanti di Universo Salute, Sumai Assoprof e il Presidente dell’Anci Basilicata

All’attenzione quarta Commissione (Politica sociale), presieduta dal consigliere Morea (Azione), l’esame di Proposte di legge e audizioni in materia sanitaria. In Prima istanza, i Commissari hanno audito, in sostituzione del Presidente dell’associazione Aiop Basilicata, Roberto Galante e Rocco Maglietta, rispettivamente Dirigente e Direttore Sanitario di Universo Salute, sulle criticità riscontrate in merito agli atti che definiscono i “Criteri per la determinazione del fabbisogno regionale delle strutture sociosanitarie residenziali e semiresidenziali per disabili, per disturbi mentali, per le dipendenze patologiche”.



Galante e Maglietta hanno manifestato la necessità di sospendere il parere della Commissione sui provvedimenti in corso per attivare un tavolo di confronto con le parti istituzionali, al fine di riconvertire la struttura sanitaria anche in ospedale territoriale per lungodegenti.

Il Presidente Morea ha evidenziato la necessità di coinvolgere il competente Assessore e la Direzione Generale per la Salute, rispetto alla richiesta.

Sono intervenuti alla discussione, oltre al presidente Morea, i consiglieri Cifarelli (Pd), Araneo(M5s), Lacorazza (Pd), Polese (Ol).

La Commissione ha poi audito il Segretario regionale Sumai Assoprof, Maurizio Capuano, e il Segretario provinciale Sumai, Nicola Sabatino, in merito al rinnovo dell’accordo integrativo regionale per la specialistica ambulatoriale 2007 e alla partecipazione degli specialisti ai progetti di abbattimento liste di attesa e di screening regionali.

Capuano ha evidenziato che la specialistica ambulatoriale è uno dei pilastri della sanità in Basilicata. “L’ultimo accordo integrativo regionale di riferimento è del 2007 ed è stato – ha affermato – ampiamente disatteso negli obiettivi. La richiesta è quella di un maggiore coinvolgimento degli specialisti ambulatoriali, da parte delle Aziende sanitarie, per l’abbattimento delle liste d’attesa. Si segnala anche una divergenza nell’applicazione del contratto, nei confronti dei professionisti, tra Asp e Asm. Inoltre, si sottolinea un problema di sostenibilità delle tariffe che richiedono un adeguamento”.

Il Presidente Morea ha evidenziato la necessità di avviare un confronto sulle questioni poste nel corso dell’audizione con l’assessore Latronico e la direzione Generale per la Salute.

Sono intervenuti alla discussione, oltre al presidente Morea, i consiglieri Lacorazza e Cifarelli (Pd) e Polese (Ol).

I lavori sono proseguiti con l’audizione del Presidente A.N.C.I. Basilicata, Gerardo Larocca, in merito alla P.d.L. n. 5/24: “Misure di sostegno e incentivi alle imprese che attivano il lavoro agile o smart working della Regione Basilicata” di iniziativa dei consiglieri Lacorazza, Cifarelli e Marrese. L’intento della proposta è di promuovere e sostenere lo sviluppo, il potenziamento e la qualificazione del lavoro agile o smart working quale modalità di esecuzione del rapporto subordinato e/o parasubordinato funzionale alla riduzione dello spopolamento e incentivazione al ripopolamento di diverse aree della Basilicata”.

Larocca ha espresso l’esigenza di mettere a disposizione dei Comuni le risorse utili a sostenere lo smart working, attivando alcuni hub per favorire il lavoro agile. Ha inoltre preso l’impegno di inviare una nota ai gruppi che si occupano di digitalizzazione, nell’ambito del PNNR, per agevolare gli Enti, anche per combattere i fenomeni di spopolamento dei Comuni. Larocca, ha ricordato di essere membro del Comitato per l’emergenza idrica e in tale veste ritiene che occorre utilizzare le modalità operative dello smart working per fronteggiare le emergenze che possono verificarsi sul territorio.

Sono intervenuti alla discussione, oltre al presidente Morea, i consiglieri Cifarelli, Lacorazza, Araneo.

Il presidente Morea, su proposta della consigliera Araneo, ha accolto la richiesta di audire in Commissione i vertici di Arlab e su proposta del consigliere Cifarelli di audire il Sindaco di Tursi, Salvatore Cosma, in quanto in quel Comune è attiva una esperienza di co-working in ambito pubblico.

Hanno partecipato ai lavori, oltre al Presidente Morea, i consiglieri regionali Mario Polese (Ol), Alessia Araneo (M5s), Roberto Cifarelli e Piero Lacoraza, (Pd), Maddalena Fazzari (Fdi), Piero Marrese (Bd), Francesco Fanelli (Lega).

24.10.2024, Potenza



Potenza, 24 ottobre 2024

Impegno per ridurre le liste di attesa in Basilicata

Latronico: definite azioni che coinvolgono strutture pubbliche e private

Impegno senza sosta del governo lucano per la riduzione delle liste d’attesa. Il 28 ottobre prossimo si riunirà il Tavolo tecnico – istituito in attuazione del decreto legge 73/2024 – chiamato ad individuare il responsabile unico regionale dell’assistenza sanitaria (Ruas) e a predisporre il nuovo piano regionale sulla gestione delle liste d’attesa. E’ quanto annuncia l’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, ricordando che il Dl 73/2024 definisce un sistema di monitoraggio e di controllo delle prestazioni per la riduzione delle liste d’attesa che coinvolge le Regioni ed il Ministero della Salute.



“Quest’anno – dice Latronico – la Regione ha definito azioni che coinvolgono le strutture pubbliche e private accreditate/contrattualizzate. Per il privato sono state già assegnate risorse pari a 3.377.518,12 euro. È in corso di definizione – aggiunge l’assessore – una misura per ridurre le liste di attesa relative a specifiche prestazioni ambulatoriali coinvolgendo strutture private accreditate e contrattualizzate con le risorse della legge di Bilancio 2024. Per il pubblico, invece, è allo studio un provvedimento teso ad incentivare le prestazioni aggiuntive, recentemente detassate con aliquota Irpef ridotta al 15%.

La legge di bilancio 2024 – precisa Latronico – relativamente alle liste di attesa, consente l’utilizzo delle risorse fino allo 0,4% del fondo sanitario regionale indistinto, pari a circa 4,3 milioni di euro, già ricomprese nella dotazione del fondo sanitario e pertanto non costituenti un finanziamento aggiuntivo, come erroneamente riportato da qualche osservatore. Tali provvedimenti, tuttavia potranno essere adottati dalla Giunta regionale solo a seguito della ripartizione definitiva del Fondo Sanitario Nazionale per l’annualità 2024, che dovrebbe avvenire nelle prossime settimane. La Giunta Bardi – conclude l’assessore – garantirà il massimo impegno nel perseguire l’obiettivo primario dell’abbattimento progressivo delle liste d’attesa al fine di rendere le prestazioni sanitarie sempre più accessibili sull’intero territorio regionale”.