Liste d’attesa. Bell’esempio dalla Puglia. Ambulatori aperti di sera e nei festivi

L’iniziativa avviata dal presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, è stata apprezzata e presa come esempio di buone pratiche dal consigliere regionale e medico materano, che conosce bene la realtà sanitaria pugliese, Giovanni Vizziello ( BCC) che invita la Regione Basilicata, e l’assessore alla Sanità Cosimo Latronico, a fare altrettanto. Per la cronaca la Basilicata in alcune occasioni ha sperimentato negli ospedali territoriali l’apertura di alcuni ambulatori specialistici. Il problema è quello delle risorse umane e delle scelte che si fanno. Vizziello invita ad applicare le direttive di Governo in tema di abbattimento dei tempi delle liste di attesa, supportate- precisa- da ”un piano che sia frutto di concertazione con le organizzazioni sindacali delle categorie professionali coinvolte, deve contenere una indicazione chiara delle
risorse disponibili e soprattutto prevedere una applicazione in tutta la
regione, non in una parte sola di essa” E questo è un vecchio problema, che ha alimentato la migrazione sanitaria soprattutto dal Materano
LISTE DI ATTESA
Liste d’attesa, Vizziello(BCC) l’Assessore Latronico prenda esempio dal neo
presidente della Regione Puglia Decaro e consenta ai lucani di curarsi.
“Il neo presidente della Regione Puglia, fresco di insediamento, come primo
atto di governo ha emanato un provvedimento diretto ad abbattere le liste
d’attesa attraverso l’apertura straordinaria degli ambulatori anche di sera
e nei giorni di sabato e domenica. Un comportamento, quello di De Caro, che
speriamo possa essere di esempio per chi, come Latronico, a quasi due anni
dalla nomina all’Assessorato alla Salute della Regione Basilicata non è
stato ancora in grado di rendere operativo in tutto il territorio regionale
un piano contro le liste di attesa in grado di mettere a valore tutte le
risorse stanziate dal Governo Meloni per superare il problema dei problemi
della sanità lucana”.
E’quanto afferma, in una nota, il Capogruppo in Consiglio regionale di
Basilicata Casa Comune Giovanni Vizziello.
“Appena insediatosi Antonio Decaro ha pensato bene di dedicare alle
esigenze di salute dei cittadini pugliesi il primo atto del suo governo”
-sottolinea Vizziello- “affrontando le liste d’attesa che rappresentano una
vera e propria barriera di accesso ai servizi sanitari e mettono i
cittadini di fronte all’alternativa secca di rinunciare alle cure o di
mettere mano al portafoglio per ricevere prestazioni che il servizio
sanitario eroga in tempi biblici”.
“Ampliare le fasce orarie nelle quali è possibile effettuare visite
specialistiche ed accertamenti diagnostici, estendendole anche alla sera e
al weekend è un passo in avanti nella direzione delle esigenze di cura dei
cittadini, oltre che l’oggetto di una mozione depositata in Consiglio
regionale da Basilicata Casa Comune a giugno 2024 e mai discussa- ricorda
Vizziello-“ ma questa misura deve essere attuata attraverso un piano che
sia frutto di concertazione con le organizzazioni sindacali delle categorie
professionali coinvolte, deve contenere una indicazione chiara delle
risorse disponibili e soprattutto prevedere una applicazione in tutta la
regione, non in una parte sola di essa”.
“Purtroppo, dobbiamo registrare come queste condizioni non siano state a
tutt’oggi poste in essere da chi è Assessore alla Salute della Regione
Basilicata da quasi due anni” -conclude Vizziello- “ con il rischio che
anche le nuove risorse stanziate dal Governo centrale, come i 143 milioni
di euro previsti dalla Legge di Bilancio 2026 per accorciare i tempi di
erogazione di visite mediche ed esami di laboratorio, non si traducono in
reali benefici per i cittadini”
