Liste d’attesa. Bell’esempio dalla Puglia. Ambulatori aperti di sera e nei festivi

L’iniziativa avviata dal presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, è stata apprezzata e presa come esempio di buone pratiche dal consigliere regionale e medico materano, che conosce bene la realtà sanitaria pugliese, Giovanni Vizziello ( BCC) che invita la Regione Basilicata, e l’assessore alla Sanità Cosimo Latronico, a fare altrettanto. Per la cronaca la Basilicata in alcune occasioni ha sperimentato negli ospedali territoriali l’apertura di alcuni ambulatori specialistici. Il problema è quello delle risorse umane e delle scelte che si fanno. Vizziello invita ad applicare le direttive di Governo in tema di abbattimento dei tempi delle liste di attesa, supportate- precisa- da ”un piano che sia frutto di concertazione con le organizzazioni sindacali delle categorie professionali coinvolte, deve contenere una indicazione chiara delle

risorse disponibili e soprattutto prevedere una applicazione in tutta la

regione, non in una parte sola di essa” E questo è un vecchio problema, che ha alimentato la migrazione sanitaria soprattutto dal Materano



LISTE DI ATTESA

“Il neo presidente della Regione Puglia, fresco di insediamento, come primo

atto di governo ha emanato un provvedimento diretto ad abbattere le liste

d’attesa attraverso l’apertura straordinaria degli ambulatori anche di sera

e nei giorni di sabato e domenica. Un comportamento, quello di De Caro, che

speriamo possa essere di esempio per chi, come Latronico, a quasi due anni

dalla nomina all’Assessorato alla Salute della Regione Basilicata non è

stato ancora in grado di rendere operativo in tutto il territorio regionale

un piano contro le liste di attesa in grado di mettere a valore tutte le

risorse stanziate dal Governo Meloni per superare il problema dei problemi

della sanità lucana”.

E’quanto afferma, in una nota, il Capogruppo in Consiglio regionale di

Basilicata Casa Comune Giovanni Vizziello.



“Appena insediatosi Antonio Decaro ha pensato bene di dedicare alle

esigenze di salute dei cittadini pugliesi il primo atto del suo governo”

-sottolinea Vizziello- “affrontando le liste d’attesa che rappresentano una

vera e propria barriera di accesso ai servizi sanitari e mettono i

cittadini di fronte all’alternativa secca di rinunciare alle cure o di

mettere mano al portafoglio per ricevere prestazioni che il servizio

sanitario eroga in tempi biblici”.

“Ampliare le fasce orarie nelle quali è possibile effettuare visite

specialistiche ed accertamenti diagnostici, estendendole anche alla sera e

al weekend è un passo in avanti nella direzione delle esigenze di cura dei

cittadini, oltre che l’oggetto di una mozione depositata in Consiglio

regionale da Basilicata Casa Comune a giugno 2024 e mai discussa- ricorda

Vizziello-“ ma questa misura deve essere attuata attraverso un piano che

sia frutto di concertazione con le organizzazioni sindacali delle categorie

professionali coinvolte, deve contenere una indicazione chiara delle

risorse disponibili e soprattutto prevedere una applicazione in tutta la

regione, non in una parte sola di essa”.

“Purtroppo, dobbiamo registrare come queste condizioni non siano state a

tutt’oggi poste in essere da chi è Assessore alla Salute della Regione

Basilicata da quasi due anni” -conclude Vizziello- “ con il rischio che

anche le nuove risorse stanziate dal Governo centrale, come i 143 milioni

di euro previsti dalla Legge di Bilancio 2026 per accorciare i tempi di

erogazione di visite mediche ed esami di laboratorio, non si traducono in

reali benefici per i cittadini”