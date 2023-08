Liste attesa Pngla alla Asm. Il ministro ha risposto e disposto…

…per il concittadino Antonio Nacci, che nel luglio scorso aveva scritto al ministro della Sanita Orazio Schillaci e ai vertici regionali e territoriali dei servizi sanitari , come pubblicato nel servizio del 17 luglio scorso ” Liste di Attese fuori dai tempi del Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa( Pngla). MInistro Schillaci, intervenga!”, denunciato ritardi e paradossi del ”sistema”, è arrivato un minimo di attenzione da Roma. La ”Direzione” ministeriale chiede al Dipartimento politiche per la persona della Regione Basilicata di relazionare su quanto denunciato da Nacci sui tempi lunghi di attesa per la fruizione di prestazioni diagnostiche (elettrocardiogramma, tramite Cup regionale. E poi sulla ”mancata garanzia dei tempi previsti per il soddisfacimento della priorità prescritta, alla mancata attuazione del vigente Pngla, il quale prevede che il Cup gestisca ”in maniera centralizzata tutte le Agende delle strutture pubbliche e private e accreditate” e alla mancata attivazione di percorsi di tutela”. Antonio apprezza, ma non si fa molte illusione sulle risposte. E ricorda i versi di ‘Povera Patria” di Franco Battiato. Comunque un esempio , il suo, di come si fa per far valere il diritto alla cura sancito dalla Costituzione. Altri perdono tempo, da sempre, in comunicati, riunioni inconcludenti, ordini del giorno, richieste di incontro puntualmente disattese dopo ultimatum verbali. Servono fatti e denunce nei luoghi competenti. Diritti e democrazia si difendono così, altrimenti non si è credibili…Povera Matera, povera Basilicata, povera Patria.

HANNO LA FACCIA COME IL ….

In questi giorni ho letto le “autorevoli” prese di posizione di alcuni esponenti “politici” in merito alla questione Sanità in Basilicata.

Bene, anzi male poiché si tratta delle solite “esternazioni” di chi ha governato e governa questa martoriata Regione con l’unico scopo di perpetuare la loro agiata vita politica, già proiettati verso le elezioni regionali del 2024.

Avevo già in mente di scrivere una nota in merito alla situazione sanitaria regionale anche per dare seguito alla divulgazione di una mia PEC indirizzata al Ministero della Salute e al Presidente della Regione con cui chiedevo spiegazioni sulle Liste d’Attesa ed il mancato rispetto del Piano Nazionale di Governo delle Liste d’Attesa(PNGLA).

Ho atteso qualche giorno, ma gli eventi degli ultimi giorni con le dimissioni del Direttore Generale del Dipartimento Politiche della Persona (per la nota vicenda venuta fuori sulla stampa in merito ad una ipotesi di molestie sessuali) mi hanno indotto a fare questa mia nota certo che difficilmente riceverò un riscontro nonostante “l’invito” del Ministero della Salute(che allego), che ovviamente ringrazio per l’attenzione, rispetto al quale mi riservo ulteriori passaggi.

Ovviamente questa mia nota non è legata alla mia personale vicenda, rispetto alla quale l’atteggiamento della Regione è stato in pratica “me ne fotto”, ma d’altronde questo è stato l’atteggiamento tenuto in tutti questi anni di governo regionale di Centro-Destra rispetto non solo alla questione sanitaria ma più in generale

rispetto a tutte le problematiche sollevate dai Lucani.

La lezione che bisogna trarre dalla situazione sanitaria e più in generale dalla situazione sociale in regione è che siamo arrivati oltre il fondo del barile(non certo quello delle estrazioni petrolifere), che questa regione ha bisogno di cambiare aria(possibilmente non inquinata) ma questo si potrà avverare solo e soltanto se i cittadini la smetteranno con il loro atteggiamento da pecore al soldo del potentato politico di turno, se

sapranno scrollarsi quell’atavico senso di rassegnazione che ha prodotto la fuga dei giovani.

Per ora possiamo concludere “solo” con le parole del grande cantautore Franco Battiato tratte dal testo di Povera Patria “ Tra i governanti Quanti perfetti e inutili buffoni……”.



dal sito dal sito web del Ministero della Salute

Piano Nazionale Governo Liste di attesa 2019-2021: in sintesi

Nel febbraio 2019 è stato approvato il Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) 2019-2021.

10 punti chiave sul PNGLA 2019-2021

le Regioni hanno 2 mesi di tempo per recepire il PNGLA con un Piano regionale

sono stati stanziati 350 milioni di euro in tre anni (2019-2021) nella Legge di bilancio 2019 per ridurre le liste di attesa e garantire più efficienza, responsabilità, trasparenza, facilità e semplicità

se per una prestazione specialistica (prime prestazioni in classe di priorità) verrà superato il tempo massimo di attesa previsto per legge, il paziente residente potrà recarsi, secondo una specifica procedura, in una struttura privata convenzionata senza costi aggiuntivi

con il CUP on-line i pazienti potranno consultare in tempo reale l’attesa relativa a visite e esami erogati in regime istituzionale o in libera professione nonché prenotare e modificare gli appuntamenti già presi

i controlli saranno prescritti dal professionista che ha preso in carico il paziente senza che questi sia rimandato al MMG/PLS per la prescrizione; le Aziende devono prevedere idonee modalità per consentire la prenotazione da parte del medico specialista

sarà obbligatorio indicare nelle prescrizioni le classi di priorità previste dal nuovo Piano; per la Classe P (prestazione Programmabile) previsto, dal 1 gennaio 2020, un tempo massimo di attesa di 120 giorni

nelle strutture che non rispetteranno i tempi di attesa individuati dalla Regione si potrà attuare il blocco dell’attività libero professionale intramuraria

i Direttori Generali potranno essere rimossi se non rispetteranno i tempi massimi di attesa stabiliti per legge

la Regione vigila sul rispetto del divieto di sospendere l’attività di prenotazione (liste bloccate, agende chiuse)

il paziente può richiedere alla Direzione sanitaria o alla Direzione medica ospedaliera di prendere visione della sua posizione nella Agenda dei ricoveri.