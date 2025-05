L’evoluzione del settore odontoiatrico: pura innovazione al servizio del sorriso

Sono numerosi i settori che sono stati rivoluzionati e innovati grazie alla tecnologia: tra questi troviamo di certo quello odontoiatrico, un percorso durato decenni in cui si è giunti all’uso di software avanzati che permettono ai dentisti e odontoiatri di intervenire con un trattamento mirato e una diagnosi accurata, come nel caso dello scanner dentale 3D.

La rivoluzione dell’odontoiatria

Dobbiamo tornare un po’ indietro nel tempo per parlare del primo dispositivo Cad-Cam, realizzato nel 1985 dall’ingegnere Marco Brandestini e da un’idea del Professor Werner Mörmann.

Volevano costruire un’unità di imaging o acquisizione delle immagini usando una telecamera ottica: più di trent’anni fa nasceva, dunque, in merito alla restaurativa dentale, un progetto concreto per standardizzare quella che è una procedura clinica e di laboratorio.

All’epoca si ottenevano modelli in 2D, mentre oggi possiamo sfruttare quelli in 3D: di strada ne è stata fatta dal 1985 e gli strumenti sono sempre più avanzati e precisi. La rivoluzione è arrivata poi nel 2003 quando hardware e software hanno permesso ai dentisti di creare progetti in 3D.

Di certo gli scanner intraorali o scanner dentali introdotti nel 2013 hanno apportato un significativo cambiamento per la realizzazione di un modello virtuale: questa evoluzione digitale oggi permette di lavorare con precisione nel campo protesico e ortodontico.

A cosa servono gli scanner dentali?

Negli studi odontoiatrici c’è una grande attenzione nei confronti delle tecnologie digitali: rispetto al passato è indubbio che la pianificazione del trattamento da dedicare al paziente sia migliorata, con la possibilità di proporre delle visite molto più rapide e soprattutto meno invasive.

A questo ci pensa lo scanner intraorale: questo sistema di misurazione tridimensionale rimanda numerose informazioni che vengono poi raccolte e processate dal software ottenendo un modello 3D virtuale delle arcate dentali oltre che dei tessuti molli.

I vantaggi concreti per i pazienti

Stiamo parlando di una tecnologia all’avanguardia che consente dei vantaggi non solo per lo studio dentistico e odontoiatrico, ma anche e soprattutto per i pazienti. Sappiamo infatti che la visita dal dentista è spesso vissuta con un profondo disagio, ma è altrettanto vero che grazie alla tecnologia e alle innovazioni le visite si svolgono con minore invasività.

Pensiamo per esempio al calco tradizionale che viene sostituito dallo scanner intraorale, ma non solo, in quanto grazie a questo dispositivo è possibile ridurre i tempi e ottenere una maggiore precisione dell’impronta ottica.

CAD/CAM dentale 4D

Esistono anche dispositivi più avanzati come nel caso del CAD/CAM dentale 4D: soluzioni che consentono di raggiungere l’eccellenza nel settore odontoiatrico, con prodotti digitali all’avanguardia che permettono di fare affidamento a un servizio di realizzazione accurato e sviluppo di librerie implantari, che sono compatibili con i più diffusi CAD dentali, da usare in abbinamento ai software CAM e alle attrezzature CNC 5 assi.

Quello che un tempo veniva definito dunque il “futuro” dell’odontoiatria è già iniziato: molti studi e cliniche dentistiche hanno adottato con successo strumenti e dispositivi sempre più avanzati che consentono loro di lavorare al meglio e di offrire al paziente il miglior trattamento possibile riducendo i tempi e garantendo un ottimo risultato.