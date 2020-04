A dimostrazione della preoccupazione latente e diffusa rispetto a ciò che sta accadendo in Basilicata in merito alla gestione dell’emergenza coronavirus ecco a seguire il testo di una “lettera-appello” che un gruppo di cittadini ha deciso di scrivere ed inviare ai Ministri Lamorgese e Speranza chiedendo il loro intervento e ponendo alcuni specifici quesiti.

Non se ne dispiacciano Bardi, Leone e Rosa…………….ma tant’è! (https://giornalemio.it/politica/manganellate-di-rosa-contro-gli-untori-giornalisti-politici-cittadini/)

Gent.ma dott.ssa LUCIANA LAMORGESE

Ministero dell’Interno

ROMA

segreteriatecnica.ministro@interno.it

caposegreteria.ministro@interno.it

Gent.mo dott. ROBERTO SPERANZA

Ministero della Salute

segreteriaministro@sanita.it

Potenza, 4 aprile 2020

“Gent.mi Ministri Luciana Lamorgese e Roberto Speranza,

siamo un gruppo di cittadini lucani e vi scriviamo sia in virtù del vostro ruolo istituzionale, sia tenendo conto della

vostra origine lucana e, quindi, della vostra profonda conoscenza di questa realtà.

Siamo estremamente preoccupati per quanto sta accadendo nella nostra regione in merito alla gestione

dell’emergenza Covid-19.

La Basilicata, come ben sapete, è la regione dei piccoli numeri: meno di 600.000 abitanti e, di conseguenza, un

ridotto numero sia di contagi che di ospedalizzazioni. Ad oggi, sabato 4 aprile, i contagiati sono 245 e gli ospedalizzati sono 63, di cui 19 in terapia intensiva e 44 in terapia sub-intensiva. A questi si aggiungono 11 deceduti e 6 guariti.

Numeri contenuti, come si vede, che consentirebbero un agevole trattamento medico di tutti gli interessati nelle

strutture sanitarie esistenti: il grande Polo Ospedaliero S. Carlo di Potenza e l’Ospedale Madonna delle Grazie di

Matera i quali dispongono di un totale di 64 posti per terapia intensiva che, qualora occorra, potrebbero diventare

90 grazie all’utilizzo anche di altre strutture presenti sul territorio regionale.

Non esiste alcuna oggettiva necessità, quindi, di limitare il numero di ospedalizzati per non intasare le strutture né

esiste alcuna ragione che giustifichi comportamenti di chiusura nei confronti di cittadini che, affetti da sintomi

probabilmente riconducibili ad infezione dal temibile virus, chiedano di esercitare il proprio diritto

costituzionalmente riconosciuto di usufruire del supporto medico e dell’accoglienza in strutture ospedaliere

pubbliche.

Eppure, nonostante ciò, sono recentemente accaduti eventi estremamente inquietanti, che hanno creato in noi e

nell’intera popolazione lucana un forte stato di preoccupazione ed allarme.

Le ultime due persone decedute, molto note nella comunità regionale, hanno purtroppo dovuto vivere nei propri

ultimi giorni un vero e proprio calvario fatto di attese, sofferenze, vane richieste di aiuto e risposte evasive e

procrastinanti da parte di chi avrebbe dovuto prestar loro immediato soccorso.

Entrambi, infatti, all’insorgenza dei primi chiari sintomi di contagio da coronavirus, hanno chiesto all’ospedale di

Potenza l’effettuazione di un tampone ed, in caso di positività, l’erogazione tempestiva delle cure del caso.

Se la risposta della struttura sanitaria fosse stata positiva, con ogni probabilità sarebbe stato possibile contrastare

efficacemente la malattia –allora allo stadio iniziale – salvando la vita di queste due persone e risparmiando loro

enormi sofferenze .

Invece, in entrambi i casi, non solo non è stato effettuato alcun tampone, ma gli interessati sono stati messi in una

sorta di stand-by e costretti ad un’attesa disperante, costellata di continue telefonate e richieste di aiuto, che si è

protratta per circa due settimane. Una delle due persone, nonostante la febbre alta, la tosse ed un’evidente

difficoltà di respirazione, dopo la prima settimana è stata addirittura rimandata a casa dal pronto soccorso senza

alcun tampone e con una cura a base di antibiotici. Dopo circa due settimane, quando la loro situazione era già

gravemente compromessa, i due sono stati finalmente ospedalizzati ma, nonostante gli invasivi e dolorosi

trattamenti della terapia intensiva, sono entrambi deceduti.

Gravissime carenze si sono nel contempo verificate nel trattamento dei loro familiari e della catena dei loro contatti, non sottoposti a tempo debito a tamponi o verifiche di sorta, analogamente a quanto accaduto per altri due pazienti, di cui uno è attualmente in terapia intensiva, contagiati dai propri genitori e sottoposti a tampone soltanto dopo il decesso di uno dei due, sebbene le probabilità di contagio fossero, ovviamente, elevatissime.

Non conosciamo nel dettaglio le vicende delle altre persone colpite dal virus ma, sulla base di quanto detto finora,

riteniamo indispensabile che si faccia chiarezza su quanto sta accadendo nelle strutture sanitarie lucane -ed in

particolare in quella di Potenza- per evitare che possano in futuro verificarsi altri tragici eventi di questo tipo per i

quali non esiste, né esisterebbe in futuro, alcuna giustificazione.

E non ci convincono affatto le affermazioni contenute nei comunicati ufficiali che l’Azienda Ospedaliera S. Carlo e

l’ASP si sono affrettate ad emettere dopo l’ultimo decesso ed in cui esse motivano il proprio operato con il rispetto

dei protocolli nazionali: ci rifiutiamo, infatti, di credere che tali protocolli possano consentire che dei cittadini

vengano respinti o che non vengano adeguatamente soccorsi e curati dal sistema sanitario pubblico, soprattutto in

un caso, come quello lucano, in cui il sistema stesso non è sottoposto ad alcuno stress da sovraffollamento.

Va detto inoltre che già dal 15 marzo il protocollo dettato a tutte le ASL imponeva l’effettuazione di tamponi a tutti coloro che presentassero anche un solo sintomo riconducibile ad infezione da Covid-19.

Né ci sembra credibile l’intempestiva decisione del Governatore Bardi, giunta dopo il decesso di una delle due

persone si cui si è detto prima, di aprire un’inchiesta per verificare le eventuali responsabilità dell’Azienda.

L’inchiesta si sarebbe dovuta aprire ben prima ed avrebbe dovuto individuare le motivazioni, forse connesse ai

protocolli fissati dalla catena decisionale regionale, che hanno indotto l’Azienda Ospedaliera potentina a non

accogliere queste persone, a non effettuare tamponi per verificare il loro stato di salute, a non attivare subito il

percorso terapeutico ed a non sottoporre a tampone tutta la catena dei contatti di ognuno dei positivi.

Così come quest’inchiesta dovrebbe far luce, tra l’altro, anche sul motivo per cui la percentuale lucana dei ricoverati in terapia intensiva in relazione al numero degli ospedalizzati (>30%) sia la più alta in Italia e sulle ragioni di un così esiguo numero di guariti fra i ricoverati in rianimazione, condizioni che denotano entrambe il forte malfunzionamento di un sistema sanitario che dovrebbe, invece, privilegiare i trattamenti precoci e le cure non invasive; dovrebbe far luce sul motivo per cui in questa regione si esegue un numero così esiguo di tamponi (2.765 ad oggi, pari a circa 4 ogni 1.000 abitanti invece dei 20 ogni 1.000 abitanti effettuati in Veneto) e non si è ancora avviato uno screening a tappeto per l’individuazione dei positivi mediante test sierologici per la ricerca degli anticorpi nel sangue oppure con tecniche più aggiornate, ma già sperimentate e validate.

Come è ovvio, ci auguriamo vivamente che quest’inchiesta, sebbene tardiva, venga portata a termine, ma

auspichiamo altrettanto vivamente che essa non si concluda con l’individuazione di qualche comodo capro

espiatorio che garantisca altre più gravi impunità.

Tutto questo sottrae credibilità al sistema regionale di gestione dell’emergenza creando una situazione di generale

malcontento, ansia e paura che potrebbero facilmente sfociare in reazioni incontrollate da parte della cittadinanza.

E’ per questo che ci rivolgiamo a voi chiedendovi di intervenire tempestivamente con la vostra autorevolezza per

modificare la rotta della gestione dell’emergenza Covid-19 in Basilicata allo scopo di innalzarne nettamente il livello qualitativo. E’ necessario ridare fiducia agli abitanti di questa regione e per questo non servono supercommissari , come qualcuno qui sta iniziando ad immaginare, ma occorre piuttosto la verifica dell’effettivo rispetto di normative e linee guida nazionali.

Questa regione, proprio perché piccola e fortunatamente non ancora travolta dall’emergenza Covid-19, potrebbe diventare – sul piano nazionale – un esempio pilota di applicazione di buone pratiche.

Chiediamo quindi:

1) Che vengano individuate le catene di responsabilità per tutti i decessi connessi a rinvii nell’effettuazione dei

tamponi e nell’attivazione dei conseguenti percorsi terapeutici;

2) Che venga attivato su tutta la popolazione un protocollo di test rapidi per una prima individuazione dei

positivi mediante analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi o mediante tecniche più aggiornate, ma già

sperimentate e validate;

3) Che tali test siano seguiti da immediate analisi di verifica sui positivi (mediante tamponi o altre tecniche più

aggiornate, ma già sperimentate e validate) e sulle loro catene di contatti e dall’attivazione di tutti i

conseguenti protocolli terapeutici e comportamentali (ricovero, isolamento, quarantena etc.);

4) Che, nelle more dell’attivazione e realizzazione dei protocolli di cui ai punti 2 e 3, si provveda ad eseguire

entro 24 ore esami di verifica della positività (mediante tamponi o altre tecniche più aggiornate, ma già

sperimentate e validate) a tutti coloro che, avvertendo sintomi anche minimi di infezione, ne facciano

richiesta, nonché –in tempi brevissimi- a tutte le loro catene di contatti ;

5) Che tale verifica sia immediatamente seguita dall’attivazione di tutti i necessari protocolli terapeutici e

comportamentali (ricovero, isolamento, quarantena etc.) per i positivi;

6) Che tutte le persone costrette ad isolamento domiciliare, attualmente abbandonate a se stesse, vengano

adeguatamente assistite sotto l’aspetto sia terapeutico che delle necessità quotidiane;

7) Che si verifichi se il numero degli operatori sanitari in tutte le strutture ospedaliere regionali è rispondente

alla fase emergenziale ed, in caso di insufficienza, che si inviino in Basilicata operatori con adeguata qualifica

da individuare fra coloro che hanno risposto affermativamente alle richieste di disponibilità recentemente

effettuate dal Governo;

8) Che si verifichi, in particolare, se il numero di Anestesisti e Rianimatori operativi presso l’Azienda

Ospedaliera S. Carlo di Potenza è rispondente alle necessità legate alla fase emergenziale; tale numero si è,

infatti, considerevolmente ridotto a seguito di recenti trasferimenti e dimissioni di cui andrebbero ricercate

le motivazioni; anche in questo caso, chiediamo che la dotazione, qualora insufficiente, venga integrata

mediante l’invio di altri medici;

9) Che venga fissato un termine temporale entro cui individuare un numero sufficiente di strutture

adeguatamente attrezzate, da utilizzare per la quarantena extradomiciliare;

10) Che vengano forniti a tutto il personale sanitario DPI di qualità adeguata ed in quantità sufficiente a

consentire loro di lavorare in sicurezza e di offrire ai cittadini tutta l’assistenza necessaria e di trattarli,

soprattutto, come persone e non come semplici numeri;

11) Che tutta la popolazione venga dotata di un sufficiente quantitativo di mascherine di tipo adeguato, visto

che si sta facendo progressivamente strada la necessità di renderne obbligatorio l’uso in luoghi aperti o

chiusi di uso comune.

Certi di un positivo riscontro, vi porgiamo i nostri saluti.”

1. Lidia RONZANO

2. Maria ARGENZIO

3. Paolo BAFFARI

4. Anthony CLEMENTI

5. Luciana COLETTA

6. Gianluca D’ANDREA

7. Paolo DONADIO

8. Porzia FIDANZA

9. Rosario GIGLIOTTI

10. Emilio GIUGLIANO

11. Maria LICCIARDI

12. Nicola MAGNELLA

13. Maria Teresa MATTIA

14. Roberta MAULA’

15. Maria Rosaria NUZZACI

16. Antonietta VALENTE