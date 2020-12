In queste ore, la promessa del vaccino anti-COVID-19 è diventata realtà e con le prime vaccinazioni sembra aprirsi una via d’uscita da questo tunnel in cui ci siamo infilati ad inizio 2020.

Per rispondere ai dubbi e alle domande che gravitano intorno a questa operazione appena partita e che negli auspici si vorrebbe di massa, la FIMMG (medici di famiglia) ha provveduto a diffondere istruzioni e suggerimenti per medici e pazienti.

Infatti, avute negli ultimi giorni le necessarie autorizzazioni di EMA ed AIFA, dopo fasi di registrazione velocizzate, i medici di famiglia sono chiamati ad acquisire un solido bagaglio di informazioni per procedere ad una credibile comunicazione con i pazienti, con informazioni che devono essere chiare, coerenti e solidamente supportate da evidenze. Ma quello che manca ai medici di famiglia in questa fase convulsa è il tempo e la tranquillità per lo studio.

Partendo da ciò la SIMG (Società Italiana di Medicina Generale e delle cure primarie) ha realizzato due documenti:

LE DOMANDE CHE IL PAZIENTE PONE AL MEDICO: 16 domande frequenti e le risposte sintetiche e corrette per il paziente (Documento sui Vaccini COVID-19, Domande PAZIENTE a Medico)

LE DOMANDE CHE IL MEDICO SI PONE: 15 items di interesse per il medico di famiglia con schede sintetiche corredate da riferimenti bibliografici (Documento sui Vaccini COVID-19, Istruzioni per MEDICO)