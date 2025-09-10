Le reazioni di Chiorazzo, Lacorazza e Marrese sulla denuncia dell’AISLA

Riportiamo a seguire le note diffuse da tre consiglieri regionali in merito alla denuncia dell’AISLA nazionale per le oltre 50 famiglie di malati di SLA lasciate da sole e senza sostegno. Nell’ordine, Angelo Chiorazzo, Piero Lacorazza e Piero Marrese.

Chiorazzo (Basilicata Casa Comune): “Famiglie con malati gravi lasciate sole. La Regione dia subito risposte su assegni di cura e legge sui caregiver”.

“Non possiamo accettare che oltre cinquanta famiglie lucane, già provate dal dolore e dalla fatica quotidiana, restino senza sostegni e senza certezze. Ho presentato un’interrogazione urgente al Presidente della Giunta regionale sulla mancata pubblicazione dei bandi per gli assegni di cura rivolti a persone con disabilità gravi e gravissime”.

Lo dichiara il Vicepresidente del Consiglio regionale, Angelo Chiorazzo, che sottolinea come dal marzo 2025 molte famiglie siano state abbandonate, senza più poter contare su un contributo fondamentale per garantire l’assistenza domiciliare.

“Alcuni Piani di ambito – spiega Chiorazzo – non hanno ancora pubblicato gli avvisi, mentre altri lo hanno fatto inserendo requisiti restrittivi e discriminatori, che di fatto escludono soggetti affetti da SLA già destinatari di altre misure di sostegno. Questa disparità di trattamento tra territori è inaccettabile e mortifica i diritti dei cittadini. È necessario pertanto che l’Assessore alla Sanità promuova con immediatezza forme di coordinamento tra la Regione Basilicata ed i diversi ambiti sociali”.

Chiorazzo ricorda inoltre che AISLA ha denunciato pubblicamente il silenzio della Regione, chiedendo con urgenza il ripristino dei fondi dedicati, lo sblocco immediato dei pagamenti arretrati e l’attivazione di un tavolo tecnico permanente con le istituzioni. “Queste richieste – aggiunge Chiorazzo – non possono essere ulteriormente trascurate, considerando lo sforzo quotidiano delle famiglie e dei pazienti che affrontano una vita già segnata da enormi difficoltà”.

Il Vicepresidente richiama anche l’audizione in IV Commissione consiliare del 20 febbraio scorso, quando insieme alle associazioni e familiari di soggetti affetti da patologie gravi, consegnarono ai commissari proposte concrete, tra cui il potenziamento delle ore di assistenza domiciliare per i soggetti gravi. “Ad oggi non sappiamo se il Dipartimento Sanità sia stato realmente coinvolto e se intenda rafforzare i servizi domiciliari, che restano drammaticamente insufficienti rispetto al fabbisogno delle famiglie”.

Infine, Chiorazzo sottolinea “la gravissima mancanza legata alla legge regionale sui caregiver familiari, approvata all’unanimità nel novembre 2021 ma mai promulgata né resa operativa, nonostante le coperture finanziarie fossero già state individuate. Un ritardo incomprensibile che sottrae ulteriori strumenti di sostegno a chi ogni giorno si prende cura di un familiare non autosufficiente”.

“Chiediamo al Presidente Bardi e all’Assessore alla sanità Latronico – conclude Chiorazzo – di assumersi fino in fondo la responsabilità politica e istituzionale verso le persone più fragili. Le famiglie non possono più aspettare, servono risposte immediate, non promesse disattese”.

Basilicata, SLA, Lacorazza: Risposte senza perdere un minuto

“Ci uniamo all’interrogazione e alla presa di posizione assunta dal collega Angelo Chiorazzo e chiediamo che non si perda un minuto. Oltre 50 famiglie non ricevono più gli assegni di cura per pazienti malati di SLA. Da maggio il Fondo regionale non è stato ripristinato. L’AISLA ha denunciato le promesse non mantenute dalla Regione, nonostante gli impegni assunti dall’assessore Latronico. Finora, al di là dei soliti annunci roboanti, nessuna misura concreta è stata adottata”. Lo dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che prosegue: “Le richieste dell’Associazione, che rappresentano quelle di famiglie e pazienti, sono legittime e non possono essere lasciate cadere nel vuoto. È urgente dare seguito al ripristino del fondo, all’erogazione degli arretrati e alla costituzione di un tavolo tecnico permanente. Il 18 settembre si celebrerà anche la Giornata nazionale della SLA, e la Regione Basilicata arriva in condizioni decisamente insoddisfacenti”. “Sarà chiaro – sottolinea Lacorazza – se la sospensione dell’assegno è dentro le maglie di un bilancio tecnico approvato in fretta e in furia. E non vorremmo, speriamo di essere smentiti, che questa come altre vicende sia incagliata nella ‘prudenza’ di cui ci ha parlato, con qualche leggerezza, il Presidente Vito Bardi, per giustificare il ritardo inaccettabile dell’assestamento di bilancio”. “Assumiamo questa posizione – conclude l’esponente del Pd – con sensibile fermezza, perché se da un lato non vogliamo strumentalizzare politicamente un tema così delicato, dall’altro dobbiamo sottolineare che ci troviamo di fronte all’ennesimo elemento di fragilità di questo governo regionale, che, oltre alle mancate risposte, naviga a vista e fatica persino a salvare le apparenze.”

Piero Marrese “Serve un intervento immediato per i malati di SLA: ripristinare i fondi e riattivare l’assistenza”

“È inaccettabile che oltre 50 cittadini lucani affetti da SLA continuino a vivere nel silenzio e nell’abbandono delle istituzioni. Parliamo di persone e famiglie che convivono ogni giorno con una malattia devastante, e che oggi si trovano private non solo di un adeguato sostegno, ma anche della speranza di vedere riconosciuti i propri diritti. Il Fondo regionale destinato all’assistenza non è stato ancora ripristinato, mentre gli assegni di cura risultano fermi a maggio 2025. A ciò si aggiunge l’assenza di qualsiasi prospettiva concreta di potenziamento delle Cure Domiciliari, fondamentali per garantire dignità e qualità della vita ai malati e alle loro famiglie. A distanza di mesi, inoltre, nessuno degli impegni assunti sul piano istituzionale è stato mantenuto: i contatti promessi sono rimasti lettera morta, segno di una disattenzione che non possiamo più tollerare. Rivolgo un appello forte e chiaro alla Giunta regionale e all’assessorato competente: è dovere delle istituzioni intervenire subito per sanare questa grave mancanza. Ripristinare il Fondo regionale, sbloccare i pagamenti, rafforzare l’assistenza domiciliare e aprire un dialogo reale con le famiglie e le associazioni sono passi non più rinviabili. Chi soffre non può aspettare, e la Basilicata non può permettersi di voltare lo sguardo dall’altra parte.”