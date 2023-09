Le cure sanitarie sono un diritto. E i dati della Cgil lo confermano

La politica degli annunci, delle pezze, pronte a lacerarsi…, ormai hanno dimostrato che senza programmazione e credibilità andrà sempre peggio, anche con le ”chimere del Pnrr” come riportato nel servizio di ieri https://giornalemio.it/salute-e-benessere/vizziello-case-comunita-a-rischio-certo-ma-con-quale-personale/. E una ulteriore conferma che le cose vanno sempre peggio è venuta dalla indagine conoscitiva sulla percezione della qualità del servizio sanitario in Basilicata, effettuata dalla Cgil, e illustrata a Matera nel corso della festa di Liberetà. Le indicazioni emerse dai 4100 questionari, compilati in 118 sui 131 della Basilicata, confermano che tempi di attesa per visite o prestazioni, attività di prevenzione, a causa di problemi di ieri e di oggi ,sono alla base della insoddisfazione della nostra gente. E l’emigrazione, il taglio dei servizi, le difficoltà oggettive del sistema di trasporti e comunicazione hanno finito con l’ostacolare il diritto alla Cura, soprattutto in presenza di una popolazione anziana in aumento e di altre categorie appartenenti alle fasce deboli. Gli interventi di Eustachio Nicoletti, segretario dello Spi Cgil di Matera, dello Spi Cgil di Basilicata Angelo Summa e regionale della Cgil Fernando Mega- in particolare- hanno messo in evidenza problematicità, ma anche possibili percorsi per rimediare laddove possibile. Ma senza un confronto concreto con la Regione, in primis, sulle cose da fare si resta al palo e,intanto, la migrazione sanitaria continua.



IL DIRITTO DI ESSERE CURATI

Indagine conoscitiva sulla percezione della qualità del servizio sanitario in Basilicata

Oltre 4100 questionari raccolti su 118 comuni

Obiettivi:

⦁ Difendere, riprogettare e costruire una sanità ed un welfare pubblico inclusivi e di prossimità partendo dai bisogni delle persone, dalla loro condizione, dall’accesso alle prestazioni, dal diritto alla salute, dalle questioni relative a liste di attesa, domiciliarità, case di riposo, non autosufficienza.

⦁ Utilizzare i risultati per impostare e attuare dei percorsi partecipativi di implementazione e qualificazione del sistema sociosanitario regionale

⦁ Rafforzare la contrattazione sociale e territoriale

CONDIZIONE DELLA SANITA’ LUCANA e MATERANA

La sanità lucana ed in particolare quella della provincia di Matera dimostrano:

⦁ un progressivo e inarrestabile declino: standard al di sotto dei minimi consentiti per il servizio sanitario pubblico

⦁ La condizione di precarietà e degrado organizzativo e delle prestazioni dei servizi ai cittadini-utenti: in particolare dei Presidi Ospedalieri per acuti (l’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera e l’Ospedale Giovanni Paolo ll di Policoro) «

⦁ fortemente critica anche la condizione degli Ospedali Distrettuali di Tinchi, Tricarico e Stigliano

La drammatica condizione alimenta sempre più un diffuso e massiccio malessere nei cittadini che denunciano esperienze di «malasanitá»

CONTRO IL DEGRADO della SANITÀ MATERANA

⦁ Non garantisce adeguatamente iI diritto alla salute dei cittadini;

⦁ versa in una condizione di estrema precarietà per mancanza di personale;

⦁ Dimostra di non avere una governance all’altezza delle sfide della complessità e gravità dei problemi

⦁ costringe i cittadini bisognosi ad emigrare nei presidi sanitari e ospedali di altre regioni e a rivolgersi alta sanità privata a pagamento

⦁ Non governa e non contrasta l’allungamento delle liste d’attesa



LA GRAVE SITUAZIONE HA RAGGIUNTO UN PUNTO DI NON RITORNO

Dati ospedale di Matera e Policoro

Geriatria:

⦁ 10 posti letto presso il Reparto Medicina

⦁ Medici: 1 + primario

Neurologia:

⦁ 10 posti letto presso il Reparto Chirurgia

⦁ Medici: 6 per degenza + Ambulatorio

Chirurgia:

⦁ 20 posti letto presso il Reparto Medicina

⦁ Medici: 5 + Primario (numero interventi non paragonabile al passato e indice di complessità bassa)

Malattie infettive:

⦁ 2 posti letto + 38 per COVID;

⦁ Medici: 4 senza primario per degenza ordinaria Covid e Ambulatorio

Otorino laringoiatria:

⦁ 6 posti letto + ambulatorio

⦁ Medici: 4 senza Primario

Oculistica:

⦁ Attività ambulatoriale – day hospital;

⦁ Medici: 3 senza primario

Urologia:

⦁ 8 posti letto

⦁ Medici: 6 + Primario (pochi interventi per mancanza di Anestesisti e personale sala operatoria)

Ortopedia:

⦁ X posti letto;

⦁ Medici: X + Primario (ridotta attività operatoria per mancanza di anestesisti e personale sala operatoria)

Chirurgia plastica:

⦁ 8 posti letto presso ortopedia;

⦁ Medici: 3 senza Primario

Chirurgia vascolare:

⦁ Medici: 2 senza Primario

n.B – Chirurgia plastica e vascolare attualmente senza primario entro dicembre di quest’anno non saranno più UOC;

Anestesia e Rianimazione:

⦁ Medici: 21 (per attività di sale operatorie, rianimazione, guardie, ambulatorio (numero assolutamente insufficiente)

Oncologia:

⦁ Medici: 1

Ematologia:

⦁ Posti letto: 4

⦁ Medici: 2

Pediatrica:

⦁ Posti letto: 8

⦁ Medici: 8

Pronto soccorso 118:

⦁ Grave carenza di personale

Centro regionale trapianti (CRT) Basilicata

Modica della precedente organizzazione, che era basata su regole nazionali ed europee, con conseguente dimissione del Coordinatore regionale e dell’unica Biologa accreditata EFI (responsabile del Laboratorio del CRT del Santo Bono di Napoli)



DATI OSPEDALE MATERA E POLICORO

Lungodegenza Ospedale di Stigliano:

⦁ Bandito il concorso per primario a cui ha partecipato un solo medico che sarà primario di una UOC senza medici e pazienti, inoltre è stato deciso che reggerà anche quella di Tricarico. La lunga degenza della nostra ASM è attualmente a Tricarico e Stigliano che necessitano ancora di ricovero post acuzie, sono costretti ad andare a Tricarico o Stigliano.

Ospedale di Policoro:

⦁ Grave sofferenza di personale per cui le attività di molte Divisioni (Medicina, Pediatria, Ginecologia, Cardiologia) sono assicurate con prestazioni aggiuntive dei medici dell’Ospedale di Matera. Infatti siamo passati da 700.000 euro di prestazioni aggiuntive a 1.500.000

IL DIRITTO DI ESSERE CURATI

Indagine conoscitiva sulla percezione della qualità del servizio sanitario in Basilicata

Dai questionari emergono elementi oggettivi che:

⦁ confermano che il processo di burocratizzazione ed il successivo ridimensionamento dequalificante della sanità lucana non è più in grado di rispondere ai bisogni dei cittadini.

⦁ certificano la drammatica situazione in cui versa l’ASM di Matera nell’ambito di un precario SISTEMA SANITARIO REGIONALE PUBBLICO.

Mi permetto di evidenziare alcuni passaggi dell’indagine che certificano lo stato comatoso della sanità ospedaliera e distrettuale della provincia di Matera:

RICORSO AL SERVIZIO SANITARIO PUBBLICO FUORI REGIONALE ha riguardato 1/3 del campione (33,9%)

⦁ Bradanica – Medio Basento con il 44,8% s

⦁ Matera con il 42,2%

⦁ Metapontino – Collina Materana con il 38,8% che appartengono all’ASM di Matera.

⦁ Lagonegrese – Pollino con il 40,1%.

⦁ Il Distretto n. 3 evidenzia percentuali del 26,3% a Potenza e del 27,2% nel Vulture – Alto Basento.

⦁ Le motivazioni che spingono i cittadini verso altre regioni sono: 1) i consigli dei medici (33,3% a Matera; 38,7% nel Metapontino – Collina Materana); 2) i tempi delle lista d’attesa 25,3%.



TEMPI D’ATTESA dipendono:

⦁ Efficienza nella gestione delle risorse;

⦁ Pianificazione delle prestazioni;

I risultati ci dicono la tempistica;

⦁ 9,4% entro il mese

⦁ 24,3% dai 30 ai 60 giorni;

⦁ 25,2% 6 e oltre;

⦁ 41,2% tra i 61 e 180 giorni.

LE CRITICITA’ MAGGIORI con tempi di attesa superiori ai 6 mesi:

⦁ Matera per il 36%;

⦁ Alto Basento 33,5%;

Bradanica – Medio Basento 31,6%.



IL COMUNICATO STAMPA

Lo SPI CGIL di Matera INVITA le spett.li redazioni a partecipare alla Festa di LiberEtà della Provincia di Matera che si terrà il giorno 28 settembre 2023, dalle ore 9,00 alle ore 14,00 presso la struttura LE MONACELLE sita in Via Riscatto – Matera.

L’iniziativa prevede l’articolazione di più momenti quali:

⦁ la presentazione dei risultati della Campagna di Ascolto dal titolo; “Il diritto ad essere curati – per un servizio sanitario pubblico e universale” promosso dallo SPI CGIL di Basilicata con l’obiettivo di verificare lo stato della sanità lucana, del welfare e dei servizi socio – sanitati e assistenziali e finalizzata a contribuire alla riprogettazione e alla costruzione di una sanità pubblica univerale, inclusiva e di prossimità.

Interverranno: il Segr. Naz. Spi Cgil – Stefano Landini, il Segr. Gen. Cgil Matera e Basilicata – Fernando Mega, il Segr. Gen. Spi Cgil di Basilicata – Angelo Summa, il Presidente dell’Ordine del medici della provincia di Matera – dott. Francesco Dimona, il Dirigente della Uisp di Matera – prof. Giuseppe De Ruggieri.

Saranno presenti i rappresentanti del Tribunale del malato, dell’UNITEP, della FIMMC (sindacato dei medici di base), dell’AVIS comunale di Matera.

⦁ in collaborazione con il CNA di Matera, presentazione storica dei mestieri antichi ed esposizione dei prodotti realizzati da sei artigiani/artisti presenti sul territorio provinciale.

Interverranno: Presidente nazionale dei pensionati CNA – Mario Pagani, il Presidente CNA Basilicata – Leo Montemurro, gli artigiani/artisti.

⦁ intrattenimento culturale e musicale con le letture delle poesie di Rocco Scotellaro con accompagnamento musicale.

Interverranno: Giuseppe Miseo e Adriano Paradiso.

Sicuro di in riscontro positivo, distinti saluti.

Matera, 26/09/2023

Segretario Generale Spi Cgil Matera

Eustachio Nicoletti