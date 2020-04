E’ nei momenti di difficoltà che servono gesti solidali, come quelli che stiamo vivendo per superare- con il senso di responsabilità di tutti- la fase di restrizioni imposta dall’epidemia da coronavirus . E la donazione di sangue e di emoderivati è tra queste. L’Avis di Matera ricorda periodicamente, attraverso tutti i canali di informazione, a soci e cittadini di compiere una buona azione e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza. Lo si può fare tutti i giorni feriali presso dell’Ospedale Madonna delle Grazie , contattando per le prenotazioni lo 0835/252322 o 392/940427 watsapp o facebook, come da locandina che pubblichiamo più avanti. Ma possono capitare, come è stato possibile per la giornata del 25 aprile, anche donazioni nei giorni festivi su autoemoteca . Una giornata con 18 volontari e una organizzazione perfetta che ha potuto contare sul supporto logistico di alcuni spazi della parrocchia di San Giuseppe, messi a disposizione da don Nicola Gurrado. Accesso dei donatori , rigorosamente uno per volta, con mascherina, uso di igienizzanti e via alla compilazione dei questionari per poi passare ai controlli di rito , effettuati dal direttore sanitario dottor Antonio Valentino che indossa una tuta a sicurezza integrale. E se tutto è a posto si può passare in autoemoteca alla fase della donazione, come si fa per prassi, con la consolidata efficienza del personale dell’Associazione. Al termine c’è il tempo per una consumazione, per un caffè, un succo di frutta e un arrivederci con un ”memorandum” di sicurezza. Una mascherina protettiva che il presidente dell’Avis Pino Loperfido consegna al donatore. Un gesto accompagnato da un ”grazie”e un ” arrivederci” alla prossima volta. Non prima di aver ricordato il beneagurante ” Doniamo, passaparola…”. Lo facciamo volentieri e voi che leggete, fate altrettanto.