L’autodifesa di Michele Napoli sulla sanità: denunciavo cosa non andava dall’opposizone, non nego i problemi di oggi.

E’ un problema grande quanto una casa quello che investe il partito di Giorgia Meloni, ovvero la difficile impresa di mantenere una coerenza tra quando si denunciava ed affermava quando si era all’opposizione e quanto si realizza e sostiene ora che si è al governo. A livello nazionale l’elenco è lungo (accise, pensioni….) ma la questione si riverbera inevitabilmente anche a livello locale, là dove la stessa maggioranza governa sul territorio, come nel caso della Regione Basilicata. Qui il centro destra governa oramai dal 2019 e la contraddizione pesa ancor di più, non può più provare a buttare nemmeno la palla in tribuna addossando le responsabilità di ciò che non va a “quelli di prima” (con una parte dei quali per altro ora ci governa pure insieme). Ad una prova di equilibrismo di coerenza tra quando era all’opposizione ed ora che è al governo è chiamato il capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, Michele Napoli, chiamato in causa sul tema sanità da Basilicata Casa Comune. A seguire la sua nota che è un capolavoro di equilibrismo, mal riuscito in verità (nonostante ce la metta davvero tutta), non potendo addebitare -come magari vorrebbe- le responsabilità dei problemi della sanità lucana al governo nazionale che invece di investire sulla salute dei cittadini ha scelto di buttare migliaia di miliardi sulle armi. E senza soldi puoi arrampicarti sugli specchi quanto vuoi…ma toccherà fare scelte difficili. E che bisogna comunicarlo ai lucani che….senza i soldi che servirebbero e che le scelte del governo Meloni hanno negato loro, andrà sempre peggio per loro. E pensate come accoglieranno la notizia a fronte anche dei mini vitalizi che Michele Napoli e la maggioranza si cono generosamente attribuiti?

“La responsabilità del tempo che ci è dato”

“Ci sono momenti nella vita pubblica di una comunità in cui la politica deve smettere di interrogarsi su quanto consenso potrà raccogliere domani e iniziare a interrogarsi su quale futuro sta costruendo per chi verrà dopo di noi. La sanità è uno di quei luoghi in cui questa responsabilità diventa assoluta. Perché la sanità non è solo un servizio pubblico.

È il punto in cui lo Stato incontra la fragilità delle persone.

È il luogo in cui una comunità dimostra, ogni giorno, quanto considera sacra la dignità umana.

È il modo più concreto con cui si misura il grado di civiltà di un territorio. Nella mia esperienza politica ho sempre pensato che esistesse un dovere che viene prima di ogni appartenenza: il dovere della verità. Ho denunciato ciò che non funzionava quando era più facile tacere.

L’ho fatto perché ho sempre creduto che chi rappresenta i cittadini non possa permettersi il lusso della convenienza. Oggi, con lo stesso senso di responsabilità, affermo con chiarezza che la sanità lucana ha problemi reali, criticità strutturali, sfide che richiedono scelte difficili e spesso impopolari. Negarlo sarebbe ingiusto.

Minimizzarlo sarebbe irresponsabile. Ma esiste una differenza profonda tra chi racconta i problemi e chi si assume il peso di affrontarli. Cambiare davvero un sistema sanitario significa entrare nella parte più difficile della politica: quella che non produce applausi immediati, quella che non genera titoli facili, quella che richiede tempo, competenza, studio, ascolto e capacità di decisione. Il Piano Regionale Integrato della Salute e dei Servizi alla Persona 2026–2030 nasce dentro questa consapevolezza.

Non come un documento tecnico.

Ma come una scelta morale prima ancora che amministrativa: scegliere di non lasciare ai nostri figli una sanità più fragile di quella che abbiamo ricevuto. Le liste d’attesa, la mobilità sanitaria, la carenza di personale, le fragilità della medicina territoriale non sono numeri nei report.

Sono persone.

Sono famiglie.

Sono storie di attesa, di paura, di speranza. E ogni decisione pubblica che prendiamo deve partire da lì. Io non credo nella politica che promette soluzioni facili.

Credo nella politica che si assume la responsabilità di costruire soluzioni durature. So bene che i cambiamenti veri non si misurano nel tempo di una legislatura.

Si misurano nel tempo della fiducia che lasciamo alle generazioni future. Io non difendo lo stato attuale della sanità lucana.

Difendo il diritto dei lucani ad avere una sanità più forte, più giusta, più moderna, più vicina alle persone. E difendo l’idea che la politica debba avere il coraggio di dire la verità:

che esistono problemi difficili, ma che esiste anche la responsabilità di affrontarli senza scorciatoie. Se c’è una cosa che ho imparato in questi anni è che il ruolo delle istituzioni non è cercare il consenso più facile.

È custodire il futuro. Io ho scelto di stare da questa parte. Dalla parte di chi costruisce, anche quando è più difficile.

Dalla parte di chi si assume responsabilità, anche quando è impopolare.

Dalla parte di chi pensa che la politica abbia senso solo se migliora concretamente la vita delle persone. Perché la sanità non è una voce di bilancio.

È il primo luogo in cui si realizza la giustizia sociale.

È il primo presidio della dignità di ogni cittadino. E su questo terreno continuerò a lavorare con rispetto delle istituzioni, con senso del limite e con la consapevolezza che il tempo che ci è dato non è nostro: è un tempo che dobbiamo restituire migliore a chi verrà dopo di noi. Io non sono interessato a raccontare quanto la sanità sia difficile.

Sono interessato a cambiarla davvero. Ed è quello che continuerò a fare.” Michele Napoli -Consigliere Regionale della Basilicata -Capogruppo Fratelli d’Italia