Latronico: “non dimentichiamo talassemici e dializzati”/Lacorazza: “arriva tardi, corre ai ripari”.

Dopo la ferma denuncia del presidente regionale dell’ANED, Donato Andrisani (https://giornalemio.it/salute-e-benessere/niente-fondi-per-dializzati-e-talassemici-se-ne-parla-nellanno-santo/) che rilevava l’assurdo di un “regalo di Natale della Regione Basilicata: azzerati i fondi per dializzati e talassemici.” Ecco giungere oggi una stringata nota dell’assessore alla Salute, Politiche per la Persona e Pnrr, Cosimo Latronico in cui scrive che : “La Regione non ha dimenticato i pazienti talassemici e i dializzati; stiamo lavorando con la massima urgenza, di intesa con il Presidente Vito Bardi e con gli uffici del Bilancio Regionale, affinché possano essere impegnate tutte le risorse disponibili per sopperire a questa evidente criticità. Sono, pertanto, vicino ai pazienti e alle famiglie che stanno vivendo questa situazione difficile e rinnovo il massimo impegno sul tema. Nei prossimi giorni sarà mia premura convocare le parti coinvolte e accelerare tutte le procedure utili alla risoluzione della problematica”. Ma a stretto giro arriva la replica del Capogruppo del Pd, Piero Lacorazza che accusa “Latronico pensa post perché arriva dopo che il problema è esploso, ed ha la responsabilità di non aver considerato e controllato per tempo che i sussidi andavano messi in bilancio.” E in una nota aggiunge che “Ancora una volta su un problema delicato come i fondi per dializzati e talassemici, l’assessore regionale Cosimo Latronico pensa post. Corre ai ripari dopo la denuncia di tanti pazienti ed in particolare di Donato Andrisani, segretario regionale Aned. Latronico pensa post perché arriva dopo che il problema è esploso, ed ha la responsabilità di non aver considerato e controllato per tempo che i sussidi andavano messi in bilancio. Se l’assessore Latronico pensasse un po’ meno ai post e si ripiegasse un po’ più sulle carte non sarebbe male. Il nostro impegno sarà vigilare che ora seguano i fatti agli annunci”.

