Latronico: lavoriamo per una sanità a misura di cittadino! Vedi medico part time San Mauro/Accettura?

Nella giornata di ieri, nel mentre la ASM divideva tra le comunità di San Mauro Forte ed Accettura l’unico medico oramai disponibile per la continuità assistenziale, l’assessore alla sanità lucana -da pochi giorni ospite proprio a San Mauro Forte durante il Campanaccio- diffondeva questo comunicato stampa che ci era sfuggito….e che sa un pò di beffa. O no? Già dal titolo. “Latronico: lavoriamo per una sanità a misura di cittadino”. “L’assessore -si legge- ha fatto il punto sul piano di potenziamento dei servizi sanitari territoriali in un incontro con i pensionati Cisl della Val d’Agri: la sfida si vince fuori dagli ospedali, portando la prevenzione e la specialistica direttamente nelle comunità.” Dichiarando: “La sfida della sanità lucana si vince fuori dagli ospedali, portando la prevenzione e la specialistica direttamente nelle comunità. Il nostro obiettivo è ridurre i tempi di attesa garantendo risposte rapide e di qualità in ogni angolo della regione“. Secondo l’esponente della Giunta regionale, il percorso di efficientamento intrapreso mira a decongestionare i grandi poli ospedalieri attraverso un investimento strutturale sulla rete delle Case di Comunità e sull’integrazione tra assistenza domiciliare e nuove tecnologie.

“Non stiamo parlando solo di numeri o di bilanci, ma della vita delle persone”, ha sottolineato Latronico. “Per questo stiamo lavorando a stretto contatto con le direzioni strategiche di Asp e Asm per monitorare costantemente le prestazioni e intervenire laddove si registrano le criticità maggiori. La telemedicina e il rafforzamento del personale sanitario sono i pilastri su cui poggia questa nuova fase della nostra programmazione”.

L’assessore ha posto l’accento sull’importanza del dialogo con gli operatori del settore: “Il capitale umano è la vera forza del nostro sistema sanitario. Valorizzare i nostri medici, infermieri e tecnici significa investire direttamente sulla sicurezza dei cittadini. La Regione Basilicata continuerà a fare la propria parte, intercettando ogni risorsa disponibile, a partire dai fondi del Pnrr, per trasformare la sanità lucana in un modello di prossimità ed eccellenza”. Nelle prossime settimane l’assessorato avvierà una serie di incontri nei distretti sanitari per verificare l’andamento dei cantieri e l’attivazione dei nuovi presidi territoriali.

“Il diritto alla salute non deve conoscere distanze o barriere burocratiche. Siamo impegnati quotidianamente per restituire ai lucani una sanità che sia davvero a misura di cittadino”, ha concluso Latronico.” Questa è la narrazione. E questa è la realtà:

