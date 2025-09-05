Latronico: “Dati Gimbe, fotografia del passato”. Ma un passato che riguarda lui e il centrodestra.

L’assessore alla salute della Basilicata, Cosimo Latronico, non arretra nemmeno dinanzi all’evidenza dei numeri e, con riferimento alla “fotografia” pessima fornita dalla Fondazione GIMBE che si basa su dati ufficiali, la definisce una “fotografia del passato“, mentre sostiene che ora si sarebbe “al lavoro con riforme e investimenti concreti” e che tutto andrà magnificamente. Ora, non è possibile prevedere come andrà il futuro e se tutte quelle strutture finanziate con il PNRRR andranno mai veramente in funzione tenuto conto che per farlo servirà una quantità di personale la cui assunzione non risulta sia stata programmata. Magari sarà così. Lo si spera tutti. Ma quello che è accaduto è sotto gli occhi di tutti e di quella fotografia pessima “del passato” è responsabile sicuramente lo stesso assessore Latronico che ha assunto questo incarico dal 28 marzo 2022 e della intera giunta di centrodestra di Bardi che ha amministrato dal maggio 2019. E questo è un dato certo che non può essere fatto dimenticare con un comunicato come quello che riportiamo a seguire, integralmente. «Il comunicato diffuso dalla Fondazione GIMBE fotografa i dati LEA 2023, certificando per la Basilicata un calo complessivo di 19 punti rispetto al 2022. -scrive Latronico- Si tratta di un indicatore parziale, che riguarda l’anno 2023 e che non rappresenta in alcun modo un giudizio di condanna sul nostro sistema sanitario, ma piuttosto un segnale da cui partire per rafforzare e migliorare. Questo dato non venga usato in maniera strumentale, alimentando allarmismo: i cittadini lucani hanno diritto a valutazioni serie e contestualizzate. La verità è che, pur registrando una criticità nella macroarea distrettuale (52 punti), la Basilicata resta in linea con la media nazionale nella prevenzione (68 punti) e nell’area ospedaliera (69 punti). Proprio per colmare le difficoltà segnalate nella macroarea distrettuale, stiamo investendo con decisione sul potenziamento della medicina territoriale; In questa direzione vanno l’attivazione di Case e Ospedali di Comunità e delle Centrali Operative Territoriali finanziati dal PNRR, con tutti i progetti pienamente in esecuzione; le nuove assunzioni di medici, infermieri e personale amministrativo per ridurre le carenze storiche e rafforzare gli organici; la digitalizzazione della governance sanitaria, con un sistema informativo avanzato e nuove tecnologie mediche già in uso e la costruzione del nuovo Piano Sanitario Regionale Integrato, che a dicembre definirà linee guida moderne, sostenibili e vicine alle persone. Pertanto, i -19 punti certificati da GIMBE non vanno letti come un arretramento irreversibile, ma come una fotografia del passato a cui rispondiamo con riforme già avviate e investimenti concreti. Un percorso che non sarebbe possibile senza l’impegno e la professionalità di medici, infermieri e operatori sanitari, ai quali va il mio più sincero ringraziamento per l’assistenza quotidiana garantita ai cittadini lucani e a quanti scelgono la Basilicata per curarsi».

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.