L’Associazione “I Doni di Anthea” è un’ associazione di Promozione Sociale costituita da un gruppo di cinque donne con l’obiettivo comune di dare al termine “risveglio” nuova luce. Vuole essere più vicina a tutti coloro che quotidianamente stanno compiendo un percorso di vita interiore.

Chi è Anthea? Il suo nome ha origine floreale. Figlia di Era è una dea che protegge i boschi, i fiori, la flora, le piante. Protegge il seme, il germoglio, fino a quando si svilupperà in tutta la sua bellezza e fiorirà nel momento esatto, né prima né dopo. Così come quando l’anima è pronta, si svilupperà in tutta la sua bellezza e riceverà tutti i suoi doni

La nostra Associazione ci dice la presidente Annarita Baldassarre “è anche un’Accademia aperta ad incontri, seminari e corsi di formazione, sia individuali che collettivi, in cui intraprendere un cammino di crescita personale e spirituale, insieme ad altre anime sensibili, verso un cammino di risveglio e di consapevolezza di sé.

Il nucleo delle formatrici accoglie e si racconta con sincerità, con il desiderio di condividere l’esperienza che ci ha cambiato la vita e il proprio cammino di evoluzione individuale.

Le chiavi per vivere il risveglio spirituale sono:

Presenza. Iniziamo a capire che l’unico momento che esiste è “Adesso”.

Gratitudine. Non ci concentriamo sui problemi, ma sulle soluzioni. Non vediamo le tempeste, ma gli arcobaleni.

Fiducia. Iniziamo a capire che le cose accadono per un motivo e che anche nelle difficoltà c’è una lezione da imparare.”

Lei Baldassare, è anche Coach del Benessere Olistico ci parli anche della sua figura ?

Premetto che i miei percorsi formativi sono indirizzati verso la Natura, la conoscenza interiore del proprio Sé, quella Natura che agisce secondo una segreta armonia che è compito dell’uomo scoprire per il bene dell’uomo stesso e la gloria del Creatore e il viaggiare interiormente, significa il risveglio spirituale, crescere e non addormentarsi in un sogno proiettato sulla realtà.

Questo “risveglio spirituale” di un essere umano significa realizzare pienamente l’idea che in fondo, l’intero universo è un essere e capire che dentro quest’essere, esiste lui stesso come essere reale, con il suo ruolo all’interno di questo universo. Un’attenta concentrazione e consapevolezza rivela la nostra vera natura, ci permettono di trovare la pace e la tranquillità interiore, impedendo l’identificazione di noi stessi attraverso il nostro ego superficiale, vanitoso, egoista, affamato di potere. Oggi dopo lunghi anni di esperienza è sul campo di libero professionista è sulla continua ricerca e studio, vivo l’ olismo nella mia quotidianità, spesso affermo che bisogna prima Essere per poi dare e fare. È interessante sperimentare un voler “cambiare” una condizione, la stessa che ti porta ad un momentaneo non riconoscersi, ecco che all’ Associazione i ” Doni di Anthea” abbiamo pensato di affiancare un’ Accademia Olistica aperta a tutti coloro che sentiranno la necessità di voler prestare attenzione al proprio “grido dell’ Anima” attraverso studi, seminari, formazione, percorsi di crescita personale, ma anche solo semplici azioni quotidiane: Riconoscersi, riunirsi, continuando a vivere riemergendo più vigorosi e più veri.

Una “consapevolezza” ed un “benessere di sé stessi, degli altri e del mondo” a noi circostante. Grazie a ciò possiamo educare verso un benessere globale. “Il Risveglio ci obbliga a vedere che ogni umano è Coscienza Divina incarnata. Tutti gli Umani lo sono:

1- Se vogliamo essere pronti ricordiamoci di non disperdere le nostre gioiose energie in inutili pensieri ed inutili faccende, insegniamo con le nostre vite;

2- Non lo raccontiamo ma diamone prova in ogni nostra azione e scelta;

3- Se la freccia ci colpisce estraiamola e guariamo la ferita, siamo i guaritori di noi stessi”. (dal libro Ho affrontato Covid 19 e, non solo della stessa Annarita Baldassarre).

Lasciatevi accompagnare attraverso questo naturale processo di trasformazione e di crescita personale al fine di riattivare il vostro potenziale “umano” ritrovando l’armonia psicofisica, sostenendovi e facilitandovi in questo processo di trasformazione e vi esorto a riflettere su:

“Arrivati alle porte della propria esistenza che, non esiti ad entrare! E, qualora fosse chiusa, abbattiamola!

Oltre c’è la Nuova Vita!