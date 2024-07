L’ass. Latronico al Dipartimento salute: “Rimbocchiamoci le maniche”

Sintetizziamo in due parole l’incontro che il neo assessore alla Sanità della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, ha avuto con quadri e personale del Dipartimento salute, citando problemi e priorità da non dimenticare che riguardano il ”cittadino-paziente”. Un modo di porsi che va migliorato, pur in presenza di carenze oggettive di rapporti e di gestione, che devono fare i conti con organici carenti, scarso appeal della nostra sanità per vari motivi, formazione, verifiche necessarie per risolvere ed eliminare problemi di vario tipo e , naturalmente,risorse che devono tener conto di bilanci in passivo … E qui non vanno dimenticati limiti e paradossi di un modello di ”accentramento” gestionale della Sanità, che ha procurato e sta procurando malcontento tra operatori e cittadini. Questi ultimi costretti alla migrazione sanitaria non solo dalla provincia di Matera ma anche da quella di Potenza, a giudicare dai rapporti avviati per ”compensare” le strutture sanitarie pugliesi e campane che dal 1 luglio scorso hanno bloccato le prestazioni per l’utenza extraregionale, per aver superato il tetto di spesa. Non ci facciamo molte illusioni sull’arrivo di risorse nazionali per abbattere le liste di attese ( un problema serissimo per il Governo) o dal Pnrr salute, che non dà risposte sul problema degli organici. Problemi nazionali, certo. Ma la Basilicata paga tutti i limiti, le storture e gli sprechi di un sistema gestionale centralizzato della sanità che va cambiato. Buon lavoro, assessore. Sarà difficile affrontare e vincere tante resistenze consolidate…ma vanno date risposte concrete ai cittadini di Matera, Policoro,Venosa, Pisticci, Villa d’Agri e della stessa Potenza. Come? Con coraggio, tanto buon senso e un pizzico di autonomia decisionale da concedere in periferia.La gente vuol curarsi in zona e dove ritiene di poterlo fare. Altrimenti la migrazione sanitaria continuerà ad aumentare. Diritto alla cura,ma rispettando e attuando la Costituzione.



Potenza, 23 luglio 2024

Latronico incontra il personale del Dipartimento Salute

Accompagnato dal direttore generale Massimo Mancini, l’assessore Cosimo Latronico ha incontrato questa mattina in Regione il personale della Direzione Generale Salute, Politiche della Persona E PNRR.

“Le deleghe che il presidente Bardi mi ha voluto affidare – ha detto Latronico – mi pongono di fronte a nuove e delicatissime sfide. Per migliorare la vita dei lucani serve il nostro corale impegno. Dobbiamo guadagnare la fiducia che meritiamo e fissare prima possibile nuovi e ambiziosi obiettivi.

Dobbiamo migliorare i sistemi di controllo – ha aggiunto Latronico- per avere, in tempo reale, indicatori puntuali che ci consentano di deliberare azioni efficaci. In chiusura di esercizio finanziario dobbiamo evitare il disimpegno delle dotazioni, come pure dobbiamo prestare attenzione ai capitoli sotto finanziati, come ad esempio quelli per l’infanzia e i disabili per i quali serve negoziare dotazioni più adeguate, in sede di assestamento di bilancio.

Cura, assistenza e presa in carico del paziente, dovranno essere i temi dominanti dell’azione dipartimentale, che dovrà ottimizzare il governo di tutti i processi, anche attraverso il più efficace coordinamento con le Aziende sanitarie e tutte le altre strutture operanti sul territorio regionale. Attraverso il controllo delle performances dobbiamo rafforzare il ‘sistema di fiducia’.

Il processo di rigenerazione della comunità passa anche attraverso le politiche sociali. Un ruolo importante è svolto dai medici di base che intendo incontrare prima possibile. Tra le mie premure c’è anche la valorizzazione di tutte le risorse del Dipartimento salute. Un obiettivo importante per rafforzare l’azione amministrativa. Dobbiamo costruire un Piano sociale e sanitario all’altezza delle sfide. Liste d’attesa, mobilità passiva ed appropriatezza delle cure sono le azioni su cui dobbiamo impegnarci per dare tutte le risposte possibili sia nel breve che nel medio termine. Una pianificazione oculata ed efficace – ha concluso Latronico- ci metterà sicuramente in grado di affrontare tali sfide che sono prioritarie per la vita e il benessere dei lucani”.