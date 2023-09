L’ASM replica ad Alba: il CUP di Piazza Firenze riapre!

Il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera, Sabrina Pulvirenti in una nota scrive che “apprende con stupore quanto comunicato dal capogruppo PD in consiglio comunale di Matera, Carmine Alba, circa la scelta di “eliminare definitivamente il servizio Cup (centro unico di prenotazione) presso piazza Firenze” nel quartiere Villa Longo.(https://giornalemio.it/salute-e-benessere/alba-pd-evitare-la-chiusura-del-cup-di-piazza-firenze-a-matera/) “Tale scelta che ha configurato un evidente disagio alla popolazione materana – sostiene il DG Pulvirenti- è stata messa in atto nel marzo 2020, e non certo da questa Direzione Strategica, bensì durante la precedente gestione. Questa Direzione Strategica, invece, contrariamente a quanto affermato nella nota, precisa che ha deciso di riaprire la postazione CUP di Villa Longo con il seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 11,30. Gli sportelli saranno attivi nel giro di pochi giorni, non appena verranno conclusi gli opportuni collaudi del sistema informatico di prenotazione. Questa scelta permetterà di alleggerire il carico di lavoro e quindi le code agli sportelli degli uffici CUP dell’ospedale Madonna delle Grazie, di via Montescaglioso, via Matteotti implementando in modo decentrato il servizio con l’obiettivo di andare incontro alle esigenze dei cittadini a tutela di tutte le fasce di età con particolare attenzione agli utenti fragili”.

