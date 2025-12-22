L’ASM attiva i Punti Unici di Accesso (PUA): servizi integrati e più vicini ai cittadini

“L’Azienda Sanitaria locale di Matera, -con una nota informa che- a completamento del processo di integrazione socio-sanitaria avviato con la sottoscrizione degli Accordi Interistituzionali di collaborazione con gli Ambiti Socio Territoriali, ha istituito e reso operativi, a partire dal 15 dicembre, i Punti Unici di Accesso (PUA).

I PUA rappresentano un modello organizzativo innovativo, collocato all’interno delle Case di Comunità, finalizzato a superare la frammentazione dell’assistenza sanitaria, sociale e sociosanitaria. Attraverso un unico sportello, ogni cittadino può ricevere accoglienza, orientamento e una risposta integrata e personalizzata ai propri bisogni, indipendentemente dalla tipologia di richiesta presentata. I Punti Unici di Accesso sono attivi sull’intero territorio di competenza dell’ASM. Nel Comune di Matera sono operativi due sportelli: uno presso il Distretto Sanitario di via Montescaglioso (martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17) e uno presso il Comune di Matera (martedì e giovedì dalle ore 10 alle ore 12). Gli altri sportelli sono attivi presso i Distretti Sanitari di Irsina (venerdì dalle ore 9 alle ore 11), Tricarico (lunedì dalle ore 9 alle ore 11), Ferrandina (martedì dalle ore 15 alle ore 17), Montescaglioso (venerdì dalle ore 9 alle ore 11), Policoro (lunedì dalle ore 11,30 alle ore 13,30), Tursi (mercoledì dalle ore 11,30 alle ore 13,30) e Stigliano (lunedì dalle ore 11,30 alle ore 13,30).

L’accesso ai PUA è gratuito e aperto a tutti i cittadini portatori di bisogni che richiedono una risposta integrata da parte dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari.

All’interno dei PUA opera un’équipe stabile composta da assistente sociale e infermiere. In base alla valutazione multidimensionale effettuata, l’équipe potrà avvalersi della collaborazione di altri professionisti sanitari e sociali, accompagnando la persona nel percorso di accesso ai servizi o alle prestazioni più adeguate al bisogno rilevato.” “I PUA – afferma il Direttore Sanitario dell’ASM, Andrea Gigliobianco– rappresentano un passo fondamentale verso un sistema sanitario più accessibile, integrato e vicino alle persone. La Direzione Strategica dell’ASM ringrazia la Direzione del Distretto di Matera Medio Basento e gli Ambiti Socio Territoriali per il prezioso lavoro di coordinamento tra i diversi professionisti coinvolti, che ha reso possibile l’attivazione di un servizio innovativo e indispensabile, in particolare per i cittadini più vulnerabili”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.