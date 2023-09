Landini (Spi Cgil): La Finanziaria è ”abbondantemente ” deludente!

Giudizio lapidario sulla Finanziaria del Governo, che lascia al palo le aspettative dei pensionati. Su questo non ha dubbi il segretario nazionale dello Spi Cgil, Stefano Landini,(nessuna parentela con Maurizio il segretario nazionale della Cgil)intervenuto a Matera in occasione della Festa di Liberetà che ha offerto tanti spunti per denunciare ancora una volta, come il disagio e l’impoverimento sociale sono in aumento. E che servono interventi e misure concrete. ” La finanziaria per i pensionati è abbondantemente deludente – ha detto Landini- perchè è annunciato un taglio della rivalutazione delle pensioni. In un Paese in cui ,il 10 per cento della popolazione detiene più del 40 per cento della ricchezza , dire che un pensionato ha 1700 euro di pensione netta e se li è pagati tutti sia un ricco di questo Paese mi pare che sia , veramente, una operazione folle. Tra l’altro le pensioni per molte famiglie, soprattutto durante la pandemia da covid un pezzo dello stato sociale famigliare. Con le pensioni sono state pagate un pezzo dei mutui dei figli e,a volte, le rette delle università dei nipoti. E’ una ingiustizia- ha proseguito. E poi anche l’indebolimento dello stato sociale in generale, a partire da quanto emerso dall’incontro di Matera, sulla sanità. Ormai siamo un Paese in cui ammalarsi rischia di diventare un lusso e a volte essere povero rischia di diventare una colpa. Noi pensiamo che vada invertita la logica .Il 7 ottobre faremo una manifestazione a Roma con 100 associazioni , per dire che lo stato sociale di questo Paese è un elemento fondante della Costituzione della Repubblica”. Il diritto alla cura è un diritto fondamentale. E la situazione delle liste di attesa conferma che la situazione è diventata insostenibile e questo mette in gioco la vita delle persone e dei nostri centri. Serve e con urgenza – ha concluso Ladini- un grande investimento sulla Sanità, che deve essere un investimento per il Paese . Si è calcolato che un euro di investimento sulla Sanità rende 1,80 euri …di meno cronicità. La prevenzione è sparita . Noi siamo una Nazione che con il Giappone invecchia di più. Cominciamo ad avere, intorno ai 60 anni, delle cronicità che ci portiamo per 20 o 30 anni che con la prevenzione potrebbero essere attutite o superate” . Prevenzione è risparmiare, ma occorre garantire il diritto alla cura . E per farlo occorre applicare la Costituzione e non forzarla o depotenziarla, come si sta tentando di fare in maniera subdola o palese con l’autonomia differenziata, per esempio. Lo Spi Cgil ha realizzato una ”Carta” tascabile per le edizioni di Liberetà. Utili e da tenere in tasca…o sui tavoli di quanti governano il Paese e gli Enti Locali.



LA MANIFESTAZIONE DEL 7 OTTOBRE A ROMA